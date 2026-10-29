Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 9-тури доирасида «Интер» жамоаси «Венеция» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Миланликлар мазкур муваффақиятга ўзларининг ҳужумкор ўйини эмас, балки рақиб дарвозасига киритилган иккита автогол эвазига эришди.
- Бош мураббий Кристиан Киву жамоасининг ўйинида энергия ва тезлик етишмаганини тан олиб, ғалабани омад ва тажриба билан изоҳлади.
- Шунингдек, учрашувда дарвозабон Проведелнинг сейвлари «Интер»ни қийин вазиятлардан қутқариб қолди.
Италия А Сериясининг 9-тури доирасида кечган «Венеция» — «Интер» қарама-қаршилиги кутилмаган сценарий бўйича кечди. Сафарда майдонга тушган «нерадзурри» 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, мазкур муваффақият жамоанинг ҳужумкор ўйини эмас, балки мезбонлар дарвозасига киритилган иккита автогол эвазига қўлга киритилди.
Учрашувдан сўнг миланликлар бош мураббийи Кристиан Киву матбуотга мурожаат қилиб, жамоасининг кўрсатган сифатсиз ўйинини яширмади. Мутахассис уч очко омад ва тажриба туфайли нақд қилинганини очиқ тан олди.
Кристиан Киву: «Биринчи бўлим 2010 йилдаги Катания мағлубиятини ёдга солди»
«Интер» расмий сайти хабарига кўра, бош мураббий учрашувдаги сустлик ва энергия тақчиллигини қуйидагича изоҳлади:
Энергия ва тезликнинг етишмаслиги: «Бизга энергия етишмасди, жуда секин ҳаракат қилардик ва рақиб чуқур ҳимояланишига қарши ўйнашга тайёр эмасдик. Ҳимоя чизиғига етарлича тажовузкорлик кўрсатолмадик, аммо ҳар уч кунда майдонга тушганингда шундай ҳолатлар учраб туради», — деди Киву;
2010 йилги тарихий хотира: «Биринчи бўлим менга 2010 йилда Катанияда 1:3 ҳисобидаги мағлубиятни эслатиб юборди. Бугун бироз омадимиз келгани учун ғалаба қозондик. Муваффақиятга ишонишда давом этдик ва бор кучимизни бердик, бироқ тан олиш керак, омад тўлиқ биз томонда эди»;
Рақибнинг қатъий қаршилиги: «Рақибга тан бериш керак — улар бўш ҳудудларни мукаммал ёпиб қўйишди, шу боис керакли паллаларда олдинга силжиш биз учун жуда қийин бўлди. Бугун Проведел бизни қутқарди, тажрибамиз, кучимиз ва қатъиятимиз эса ишни охиригача етказишда ёрдам берди».
Оғир тақвим ва минимал куч билан 3 очко
Мутахассиснинг сўзларига кўра, футболчиларда баъзан минимал куч сарфлаб ғалаба қозониш мумкиндек туюладиган психологик тузоқлар юзага келади:
Зич тақвим таъсири: Чемпионлар Лигаси ва А Сериядаги кетма-кет баҳслар «Интер»нинг жисмоний ҳолатига босим ўтказмоқда;
Натижага таъсир қилган омиллар: Гарчи миланликлар ўзларининг энг ёрқин футболини намойиш эта олишмаган бўлса-да, ҳимоядаги барқарорлик ва ҳал қилувчи вазиятлардаги совуққонлик жамоага турнир жадвалидаги муҳим 3 очкони олиб келди.
Ушбу баҳс Кристиан Киву шогирдлари учун навбатдаги жиддий синовлардан олдин ҳимоявий ва ҳужумкор камчиликларни кўриб чиқиш учун муҳим дарс бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…