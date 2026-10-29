Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?

·47·Спорт
Иккита автогол ва Проведелнинг сейвлари: «Интер» сафарда «Венеция»ни қандай енгди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 9-тури доирасида «Интер» жамоаси «Венеция» устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Миланликлар мазкур муваффақиятга ўзларининг ҳужумкор ўйини эмас, балки рақиб дарвозасига киритилган иккита автогол эвазига эришди.
  • Бош мураббий Кристиан Киву жамоасининг ўйинида энергия ва тезлик етишмаганини тан олиб, ғалабани омад ва тажриба билан изоҳлади.
  • Шунингдек, учрашувда дарвозабон Проведелнинг сейвлари «Интер»ни қийин вазиятлардан қутқариб қолди.

Италия А Сериясининг 9-тури доирасида кечган «Венеция» — «Интер» қарама-қаршилиги кутилмаган сценарий бўйича кечди. Сафарда майдонга тушган «нерадзурри» 2:0 ҳисобида ғалаба қозонган бўлса-да, мазкур муваффақият жамоанинг ҳужумкор ўйини эмас, балки мезбонлар дарвозасига киритилган иккита автогол эвазига қўлга киритилди.

Учрашувдан сўнг миланликлар бош мураббийи Кристиан Киву матбуотга мурожаат қилиб, жамоасининг кўрсатган сифатсиз ўйинини яширмади. Мутахассис уч очко омад ва тажриба туфайли нақд қилинганини очиқ тан олди.

Кристиан Киву: «Биринчи бўлим 2010 йилдаги Катания мағлубиятини ёдга солди»

«Интер» расмий сайти хабарига кўра, бош мураббий учрашувдаги сустлик ва энергия тақчиллигини қуйидагича изоҳлади:

  • Энергия ва тезликнинг етишмаслиги: «Бизга энергия етишмасди, жуда секин ҳаракат қилардик ва рақиб чуқур ҳимояланишига қарши ўйнашга тайёр эмасдик. Ҳимоя чизиғига етарлича тажовузкорлик кўрсатолмадик, аммо ҳар уч кунда майдонга тушганингда шундай ҳолатлар учраб туради», — деди Киву;

  • 2010 йилги тарихий хотира: «Биринчи бўлим менга 2010 йилда Катанияда 1:3 ҳисобидаги мағлубиятни эслатиб юборди. Бугун бироз омадимиз келгани учун ғалаба қозондик. Муваффақиятга ишонишда давом этдик ва бор кучимизни бердик, бироқ тан олиш керак, омад тўлиқ биз томонда эди»;

  • Рақибнинг қатъий қаршилиги: «Рақибга тан бериш керак — улар бўш ҳудудларни мукаммал ёпиб қўйишди, шу боис керакли паллаларда олдинга силжиш биз учун жуда қийин бўлди. Бугун Проведел бизни қутқарди, тажрибамиз, кучимиз ва қатъиятимиз эса ишни охиригача етказишда ёрдам берди».

Оғир тақвим ва минимал куч билан 3 очко

Мутахассиснинг сўзларига кўра, футболчиларда баъзан минимал куч сарфлаб ғалаба қозониш мумкиндек туюладиган психологик тузоқлар юзага келади:

  • Зич тақвим таъсири: Чемпионлар Лигаси ва А Сериядаги кетма-кет баҳслар «Интер»нинг жисмоний ҳолатига босим ўтказмоқда;

  • Натижага таъсир қилган омиллар: Гарчи миланликлар ўзларининг энг ёрқин футболини намойиш эта олишмаган бўлса-да, ҳимоядаги барқарорлик ва ҳал қилувчи вазиятлардаги совуққонлик жамоага турнир жадвалидаги муҳим 3 очкони олиб келди.

Ушбу баҳс Кристиан Киву шогирдлари учун навбатдаги жиддий синовлардан олдин ҳимоявий ва ҳужумкор камчиликларни кўриб чиқиш учун муҳим дарс бўлиб хизмат қилади.

ИнтерВенецияКристиан КивуИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венеция — Интер: таркиблар ва жонли матнВенеция — Интер: таркиблар ва жонли матнКеча 21:39Женоа — Венеция: таркиблар ва жонли матнЖеноа — Венеция: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:08Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнВенеция — Наполи: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:10“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозонди“Сан-Сиро”да “Милан” мағлубиятга учради, “Интер” гол урмасдан ғалаба қозондиБугун 08:15«Интер» 91 ва 97-дақиқаларда гол уриб, «Фиорентина» устидан иродали ғалабага эришди«Интер» 91 ва 97-дақиқаларда гол уриб, «Фиорентина» устидан иродали ғалабага эришди25 октябр 19:31Интер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матнИнтер — Фиорентина: таркиблар ва жонли матн25 октябр 15:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди