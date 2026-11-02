Туринда “Наполи” таслим этилди: “Ювентус” ишончли ғалаба қозониб, 7-ўринга чиқиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италия А Сериясининг 10-тури доирасида «Ювентус» ўз майдонида «Наполи»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувнинг 70-дақиқасида Алайбегович ҳисобни очган бўлса, 87-дақиқада Жереми Бога якуний натижани ўрнатди.
- Меҳмонлар сафидан Мариануччи 75-дақиқада қизил карточка олиб майдонни тарк этди.
- Ушбу ғалабадан сўнг 17 очкога эга бўлган туринликлар мусобақа жадвалида 7-ўринга кўтарилиб олди.
Италия А Сериясининг 10-тури доирасидаги марказий тўқнашувда Туриннинг «Ювентус» клуби ўз майдонида «Наполи»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида муҳим ва ишончли ғалабани тантана қилди.
Муросасиз курашлар, кескин қарама-қаршиликлар ва четлатиш билан ёдда қолган ушбу баҳс Массимилиано Аллегри шогирдлари учун муваффақиятсиз якунланди. Мезбонлар иккинчи бўлимда киритилган икки тўп эвазига қимматли 3 очкони ўз ҳисобларига ёзиб қўйишди.
«Алянц Стэдиум»даги драма: Кечки голлар ва қизил карточка
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб шиддатли фоллар ва юқори асабийлик остида кечди:
Биринчи бўлимдаги кескинлик: Ҳар икки жамоа ҳимояга катта эътибор қаратди. Ҳакам дастлабки 45 дақиқаликдаёқ Луис, Лукуми ва Мариануччи каби футболчиларга сариқ карточка кўрсатишга мажбур бўлди;
Алайбеговичнинг голи (70-дақиқа): 70-дақиқага келиб туринликларнинг ёш юлдузи Алайбегович рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, «Ювентус»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0;
«Наполи» бир киши кам бўлиб қолди (75-дақиқа): Голдан сўнг асабларини жиловлай олмаган меҳмонлар ҳимоячиси Мариануччи иккинчи марта қоида бузиб, майдондан четлатилди (қизил карточка);
Богадан нуқта (87-дақиқа): 72-дақиқада айнан гол муаллифи Алайбеговичнинг ўрнига майдонга тушган Жереми Бога 87-дақиқада қарши ҳужумни муваффақиятли якунлаб, баҳсдаги якуний нуқтани қўйди — 2:0.
Мусобақа жадвалидаги ҳолат
Ушбу ғалаба Турин жамоаси учун муҳим аҳамият касб этди:
«Ювентус»: Очколари сонини 17 тага етказиб олган «кекса синьора» мусобақа жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди;
«Наполи»: 14 очкода тўхтаб қолган Аллегри бошчилигидаги Неаполь клуби эса 8-ўринга тушиб кетди.
Ўйин қайдномаси:
А Серия. 10-тур
«Ювентус» — «Наполи» 2:0
Сана ва майдон: 1 ноябрь, «Алянц Стэдиум»
Голлар: Алайбегович 70, Бога 87.
Огоҳлантиришлар: Луис 16, Лукуми 20, Мариануччи 38, Алайбегович 71, Марин 90+1.
Четлатиш: Мариануччи 75 («Наполи»).
Таркиблар:
«Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми (Келли, 72), Кабал, Луиз, Копмейнерс, Маккенни (Гатти, 46), Алайбегович (Бога, 72), Коло-Муани (Жегрова, 59), Волтемаде.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (Раҳмани, 46), Мариануччи, Марин, Оливера (Бекема, 79), Политано (Вергара, 58), Ангисса (Жиоване, 79), Мактоминей, де Брюйне (Гилмур, 46), Ланг, Лукка.
Изоҳлар 0
…