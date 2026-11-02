Туринда “Наполи” таслим этилди: “Ювентус” ишончли ғалаба қозониб, 7-ўринга чиқиб олди

·65·Спорт
Туринда “Наполи” таслим этилди: “Ювентус” ишончли ғалаба қозониб, 7-ўринга чиқиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Италия А Сериясининг 10-тури доирасида «Ювентус» ўз майдонида «Наполи»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувнинг 70-дақиқасида Алайбегович ҳисобни очган бўлса, 87-дақиқада Жереми Бога якуний натижани ўрнатди.
  • Меҳмонлар сафидан Мариануччи 75-дақиқада қизил карточка олиб майдонни тарк этди.
  • Ушбу ғалабадан сўнг 17 очкога эга бўлган туринликлар мусобақа жадвалида 7-ўринга кўтарилиб олди.

Италия А Сериясининг 10-тури доирасидаги марказий тўқнашувда Туриннинг «Ювентус» клуби ўз майдонида «Наполи»ни қабул қилиб, 2:0 ҳисобида муҳим ва ишончли ғалабани тантана қилди.

Муросасиз курашлар, кескин қарама-қаршиликлар ва четлатиш билан ёдда қолган ушбу баҳс Массимилиано Аллегри шогирдлари учун муваффақиятсиз якунланди. Мезбонлар иккинчи бўлимда киритилган икки тўп эвазига қимматли 3 очкони ўз ҳисобларига ёзиб қўйишди.

«Алянц Стэдиум»даги драма: Кечки голлар ва қизил карточка

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб шиддатли фоллар ва юқори асабийлик остида кечди:

  • Биринчи бўлимдаги кескинлик: Ҳар икки жамоа ҳимояга катта эътибор қаратди. Ҳакам дастлабки 45 дақиқаликдаёқ Луис, Лукуми ва Мариануччи каби футболчиларга сариқ карточка кўрсатишга мажбур бўлди;

  • Алайбеговичнинг голи (70-дақиқа): 70-дақиқага келиб туринликларнинг ёш юлдузи Алайбегович рақиб мудофаасини ёриб ўтиб, «Ювентус»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • «Наполи» бир киши кам бўлиб қолди (75-дақиқа): Голдан сўнг асабларини жиловлай олмаган меҳмонлар ҳимоячиси Мариануччи иккинчи марта қоида бузиб, майдондан четлатилди (қизил карточка);

  • Богадан нуқта (87-дақиқа): 72-дақиқада айнан гол муаллифи Алайбеговичнинг ўрнига майдонга тушган Жереми Бога 87-дақиқада қарши ҳужумни муваффақиятли якунлаб, баҳсдаги якуний нуқтани қўйди — 2:0.

Мусобақа жадвалидаги ҳолат

Ушбу ғалаба Турин жамоаси учун муҳим аҳамият касб этди:

  • «Ювентус»: Очколари сонини 17 тага етказиб олган «кекса синьора» мусобақа жадвалининг 7-поғонасига кўтарилиб олди;

  • «Наполи»: 14 очкода тўхтаб қолган Аллегри бошчилигидаги Неаполь клуби эса 8-ўринга тушиб кетди.

Ўйин қайдномаси:

  • А Серия. 10-тур

  • «Ювентус» — «Наполи» 2:0

  • Сана ва майдон: 1 ноябрь, «Алянц Стэдиум»

  • Голлар: Алайбегович 70, Бога 87.

  • Огоҳлантиришлар: Луис 16, Лукуми 20, Мариануччи 38, Алайбегович 71, Марин 90+1.

  • Четлатиш: Мариануччи 75 («Наполи»).

Таркиблар:

  • «Ювентус»: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми (Келли, 72), Кабал, Луиз, Копмейнерс, Маккенни (Гатти, 46), Алайбегович (Бога, 72), Коло-Муани (Жегрова, 59), Волтемаде.

  • «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (Раҳмани, 46), Мариануччи, Марин, Оливера (Бекема, 79), Политано (Вергара, 58), Ангисса (Жиоване, 79), Мактоминей, де Брюйне (Гилмур, 46), Ланг, Лукка.

ЮвентусНаполиИталия А Серияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус — Наполи: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Наполи: таркиблар ва жонли матнКеча 23:50“Ювентус”да сенсацион мағлубият, “Наполи”дан йирик ғалаба: А Серияда 9-тур натижалари“Ювентус”да сенсацион мағлубият, “Наполи”дан йирик ғалаба: А Серияда 9-тур натижалари29 октябр 08:05Монца — Наполи: таркиблар ва жонли матнМонца — Наполи: таркиблар ва жонли матн28 октябр 23:52Женоа — Ювентус: таркиблар ва жонли матнЖеноа — Ювентус: таркиблар ва жонли матн28 октябр 23:49Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнВенеция — Наполи: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:10Дуглас Луисдан гол ва ассист: “Ювентус” сафарда “Лечче”ни мағлубиятга учратдиДуглас Луисдан гол ва ассист: “Ювентус” сафарда “Лечче”ни мағлубиятга учратди26 октябр 07:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози