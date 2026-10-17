Брентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Брентфорд — Ливерпуль учрашуви 17 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Брентфорд бошланғич таркиби: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 19. Энтони Дж., 27. Янельт В. (капитан), 8. Йенсен М., 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 9. Тьяго И., 4. ван ден Берг С., 6. Ярмолюк Е.
Брентфорд бош мураббийи: Эндрюс К.
Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 29. Баркола Б., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 23. Муньос В., 8. Собослаи Д., 4. ван Дейк В., 7. Виртц Ф.
Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.
Изоҳлар 0
…