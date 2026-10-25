Халл — Брентфорд: таркиблар ва жонли матн

·6·Спорт
Халл — Брентфорд: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги ХаллБрентфорд учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Халл бошланғич таркиби: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л. (капитан), 15. Иган Дж., 3. Джайлз Р., 22. Херрингтон Л., 42. Ироегбунам Т., 9. Макберни О., 27. Слейтер Р., 21. Страуд Э.

Халл захирадагилари: 50. Чо М., 25. Крукс М., 11. Гельхардт Дж., 17. Макнейр П., 5. Морита Х., 18. Нортон-Каффи Б., 12. Филлипс Д., 7. Томас С., 47. Ваз Р.

Халл бош мураббийи: Якирович С.

Брентфорд бошланғич таркиби: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 2. Хики А., 8. Йенсен М. (капитан), 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 18. Сангаре М., 7. Шаде К., 9. Тьяго И., 4. ван ден Берг С.

Брентфорд захирадагилари: 19. Энтони Дж., 22. Коллинз Н., 24. Дамсгор М., 25. Диуф М., 48. Фредрик Б., . Густаво Нунес, 44. Шустер Й., 12. Валдимарссон Х. Р., 13. Уилсон К.

Брентфорд бош мураббийи: О'Коннор К.

ХаллБрентфордАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фулхэм — Халл: таркиблар ва жонли матнФулхэм — Халл: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:50Брентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнБрентфорд — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:47АПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритдиАПЛ 7-турида “Манчестер Сити” ҳамда “Ливерпуль” муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди17 октябр 21:11«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди19 сентябр 07:08Интер 40 миллион евролик таклифни рад этдиИнтер 40 миллион евролик таклифни рад этди5 август 15:36Жордан Ҳендерсон Брентфорд билан шартномани бекор қилди ва Челсеидаги фаолиятини бошлайдиЖордан Ҳендерсон Брентфорд билан шартномани бекор қилди ва Челсеидаги фаолиятини бошлайди29 июл 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди