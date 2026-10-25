Халл — Брентфорд: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Халл — Брентфорд учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Халл бошланғич таркиби: 19. Цолакис К., 6. Аджайи С., 10. Беллуми М., 2. Койл Л. (капитан), 15. Иган Дж., 3. Джайлз Р., 22. Херрингтон Л., 42. Ироегбунам Т., 9. Макберни О., 27. Слейтер Р., 21. Страуд Э.
Халл захирадагилари: 50. Чо М., 25. Крукс М., 11. Гельхардт Дж., 17. Макнейр П., 5. Морита Х., 18. Нортон-Каффи Б., 12. Филлипс Д., 7. Томас С., 47. Ваз Р.
Халл бош мураббийи: Якирович С.
Брентфорд бошланғич таркиби: 1. Келлехер К., 20. Айер К., 2. Хики А., 8. Йенсен М. (капитан), 33. Кайоде М., 23. Льюис-Поттер К., 11. Уаттара Д., 18. Сангаре М., 7. Шаде К., 9. Тьяго И., 4. ван ден Берг С.
Брентфорд захирадагилари: 19. Энтони Дж., 22. Коллинз Н., 24. Дамсгор М., 25. Диуф М., 48. Фредрик Б., . Густаво Нунес, 44. Шустер Й., 12. Валдимарссон Х. Р., 13. Уилсон К.
Брентфорд бош мураббийи: О'Коннор К.
Изоҳлар 0
…