«Локомотив» ва «Насаф» очколарни бўлишиб олди — турнир жадвалидаги ҳолат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Локомотив» ва «Насаф» жамоалари ўртасидаги Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тур учрашуви 0:0 ҳисобида дуранг билан якунланди.
- Ушбу натижа «Локомотив»ни 39 очко билан 5-ўринда, «Насаф»ни эса 38 очко билан 6-ўринда қолдирди.
- Мавсум якунланишига оз қолган бир пайтда кучли бешлик учун кураш кескинлашмоқда.
Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасида пойтахт Тошкентда мусобақа жадвалининг юқори қисми учун кураш олиб бораётган икки номдор жамоа — «Локомотив» ҳамда Қаршининг «Насаф» клублари ўртасида кечган марказий баҳсда дуранг қайд этилди. «Темирйўлчилар» майдонида кечган кескин ва шиддатли тўқнашувда ҳар иккала томон қанчалик уринмасин, ҳисоб очилмади — 0:0.
Мазкур натижа ҳар икки клубнинг мусобақа жадвалидаги ёнма-ён жойлашувини сақлаб қолди.
Очколар тақсимоти: Ким қайси поғонада?
Қарши ва Тошкент клублари ўртасидаги очколар фарқи минимал даражада қолмоқда:
«Локомотив»нинг 5-ўрни: Баҳсдаги бир очко эвазига тошкентликлар жами очколари сонини 39 тага етказиб, турнир жадвалининг 5-поғонасида бормоқда;
«Насаф» 6-ўринда: Қаршиликлар эса очколарини 38 тага етказиб олган ҳолда, «темирйўлчилар»нинг ортидан 6-поғонани банд этиб турибди.
Ўйин баённомаси: Таркиблар ва захиралар
Суперлига. 24-тур
«Локомотив» — «Насаф» 0:0
«Локомотив»: 1. Алексей Козлов, 11. Темурхўжа Абдуҳолиқов (10. Шодиёр Шодибоев, 84), 14. Николай Иванов, 15. Александр Шушняр, 17. Сардор Мирзаев (70. Муҳаммадали Реимов, 84), 18. Александр Кучеренко, 23. Диёржон Туропов, 26. Абдуллоҳ Йўлдошев, 28. Шуҳрат Муҳаммадиев, 33. Олег Зотеев (8. Билол Туплиев, 65), 99. Жасурбек Яхшибоев (9. Суҳроб Нуруллоев, 63).
«Насаф»: 1. Абдувоҳид Неъматов, 2. Алибек Давронов, 4. Акрамжон Комилов (5. Ғолиб Ғайбуллаев, 63), 6. Сардорбек Баҳромов (17. Муродбек Раҳматов, 63), 7. Аденис Шала (20. Юсуф Отубанжо, 79), 8. Зафармурод Абдираҳматов, 10. Бобир Абдиҳолиқов, 14. Шароф Муҳитдинов, 15. Ойбек Рустамов, 77. Паата Гудушаури (70. Аббосжон Ғуломов, 79), 92. Умарбек Эшмуродов.
Мавсум якунланишига саноқли турлар қолган бир пайтда кучли бешлик ва совринли ўринлар атрофидаги рақобат тобора кучайиб бормоқда.
Изоҳлар 0
…