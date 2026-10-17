«Локомотив» ва «Насаф» очколарни бўлишиб олди — турнир жадвалидаги ҳолат

·54·Спорт
«Локомотив» ва «Насаф» очколарни бўлишиб олди — турнир жадвалидаги ҳолат
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Локомотив» ва «Насаф» жамоалари ўртасидаги Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тур учрашуви 0:0 ҳисобида дуранг билан якунланди.
  • Ушбу натижа «Локомотив»ни 39 очко билан 5-ўринда, «Насаф»ни эса 38 очко билан 6-ўринда қолдирди.
  • Мавсум якунланишига оз қолган бир пайтда кучли бешлик учун кураш кескинлашмоқда.

Ўзбекистон Суперлигасининг 24-тури доирасида пойтахт Тошкентда мусобақа жадвалининг юқори қисми учун кураш олиб бораётган икки номдор жамоа — «Локомотив» ҳамда Қаршининг «Насаф» клублари ўртасида кечган марказий баҳсда дуранг қайд этилди. «Темирйўлчилар» майдонида кечган кескин ва шиддатли тўқнашувда ҳар иккала томон қанчалик уринмасин, ҳисоб очилмади — 0:0.

Мазкур натижа ҳар икки клубнинг мусобақа жадвалидаги ёнма-ён жойлашувини сақлаб қолди.

Очколар тақсимоти: Ким қайси поғонада?

Қарши ва Тошкент клублари ўртасидаги очколар фарқи минимал даражада қолмоқда:

  • «Локомотив»нинг 5-ўрни: Баҳсдаги бир очко эвазига тошкентликлар жами очколари сонини 39 тага етказиб, турнир жадвалининг 5-поғонасида бормоқда;

  • «Насаф» 6-ўринда: Қаршиликлар эса очколарини 38 тага етказиб олган ҳолда, «темирйўлчилар»нинг ортидан 6-поғонани банд этиб турибди.

Ўйин баённомаси: Таркиблар ва захиралар

Суперлига. 24-тур

«Локомотив» — «Насаф» 0:0

  • «Локомотив»: 1. Алексей Козлов, 11. Темурхўжа Абдуҳолиқов (10. Шодиёр Шодибоев, 84), 14. Николай Иванов, 15. Александр Шушняр, 17. Сардор Мирзаев (70. Муҳаммадали Реимов, 84), 18. Александр Кучеренко, 23. Диёржон Туропов, 26. Абдуллоҳ Йўлдошев, 28. Шуҳрат Муҳаммадиев, 33. Олег Зотеев (8. Билол Туплиев, 65), 99. Жасурбек Яхшибоев (9. Суҳроб Нуруллоев, 63).

  • «Насаф»: 1. Абдувоҳид Неъматов, 2. Алибек Давронов, 4. Акрамжон Комилов (5. Ғолиб Ғайбуллаев, 63), 6. Сардорбек Баҳромов (17. Муродбек Раҳматов, 63), 7. Аденис Шала (20. Юсуф Отубанжо, 79), 8. Зафармурод Абдираҳматов, 10. Бобир Абдиҳолиқов, 14. Шароф Муҳитдинов, 15. Ойбек Рустамов, 77. Паата Гудушаури (70. Аббосжон Ғуломов, 79), 92. Умарбек Эшмуродов.

Мавсум якунланишига саноқли турлар қолган бир пайтда кучли бешлик ва совринли ўринлар атрофидаги рақобат тобора кучайиб бормоқда.

ЛокомотивНасафЎзбекистон СуперлигиТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритди9 сентябр 22:11«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди«Насаф» Қаршида «Динамо»ни сўнгги сонияларда таслим этиб, кучли тўртликка қайтди10 октябр 00:43Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирди21 сентябр 07:01«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!20 сентябр 22:13«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...20 сентябр 23:29Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритдиОлмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритди9 сентябр 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...