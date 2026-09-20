«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-турида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда «Андижон» устидан 4:1 ҳисобида иродали ва йирик ғалабани қўлга киритди. Андижондаги сўнгги 4 та учрашувда ғалаба қозона олмаётган «аждарлар» учун бу натижа чинакам реваншга айланди. Учрашувдан сўнг бўлиб ўтган матбуот анжуманида жамоа бош мураббийи Рўзиқул Бердиев баҳс олдидаги жиддий хавотирлар, таркибдаги оғир йўқотишлар, Умар Эшмуродовнинг таянч яримҳимоясига кўчирилиши ҳамда дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг пеналти тепиш сабаби ҳақидаги саволларга очиқ-ойдин жавоб берди.
Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа узоқ йўл босиб келгани ва таркибдаги қатор етакчиларнинг жароҳати туфайли баҳс олдидан хавотир кучли бўлган, аммо шогирдлари майдонда ўта ақлли ва тартибли ҳаракат қилиб, режани тўлиқ бажаришган. Хўш, Бердиевнинг ушбу тактик қарорлари «Насаф»нинг чемпионлик пойгаси ва медаллар учун курашига қандай таъсир кўрсатади?
«Йўқотишлар, Неъматовнинг голи ва тактик юриш»: Бердиев матбуот анжуманида
Мураббий тилга олган энг муҳим нуқталар ва эксклюзив баёнотлар:
Баҳс олдидаги хавотир ва чарчоқ: «Йўқотишлар кўп эди. Сафарда ўйнаб, узоқ йўл босиб келдик. Бу ҳисобда енгишимизни ўйламагандик»;
Эшмуродовнинг позицияси ўзгариши: «Иккала Раҳматовларнинг жароҳати, Баҳромовнинг йўқлиги ва Муҳиддиновнинг бетоб бўлиб қолгани сабаб Умарни таянч яримҳимоясига қўйдик»;
Неъматов нега пеналти тепди?: «Бизда Шароф тепарди. Лекин Абдувоҳиднинг бу борада тажрибаси бор, олдин ҳам тепган. Шу боис унга топширдик ва ажойиб бажарди»;
Андижондаги 4 ўйинлик нохуш сериянинг тугаши: «Андижон» ўз майдонида кескин ўйнашини билардик, аммо йигитлар диққатни йўқотмасдан муносиб ғалаба қозонишди;
Ёшларга катта ишонч: Мураббий захирадан тушаётган ёшларнинг ўйинидан мамнунлиги ва жамоанинг 5 нафар аъзоси олимпия термасида тўп сураётганини алоҳида эътироф этди.
«Андижон» — «Насаф» (1:4): Рўзиқул Бердиев тактикасининг қиёсий таҳлили
Мажбурий ўзгаришлар ва уларнинг майдондаги амалий натижаси:
Йўналишлар ва муаммолар
Мавжуд йўқотишлар ва муаммо
Бердиевнинг тактик ечими ва самараси
Яримҳимоя маркази
Иккала Раҳматов жароҳатда, Баҳромов йўқ
Умар Эшмуродов таянч зонасига ўтказилди (1 та ассист)
Пеналтичи танлови
Асосий ижрочи Шароф Муҳиддинов бетоб
Абдувоҳид Неъматовга ишонч билдирилди ва у гол урди
Сафардаги руҳий босим
«Андижон»да 4 ўйиндан бери ғалаба йўқ эди
Тартибли мудофаа ва қарши ҳужумлар орқали 4:1 қайд этилди
Захира кучлари
Чакана чарчоқ ва узоқ масофа босиб келингани
Ёшлар ва Отубанжонинг майдонга тушиши темпни сақлаб қолди
Мутахассис хулосаси: Нима учун бу ғалаба «Насаф»га сув ва ҳаводек зарур эди?
Спорт таҳлилчилари ва футбол экспертларининг хулосалари:
Инқирозли вазиятдан мураббий маҳорати билан чиқиш: Таркибдаги 4 нафар асосий футболчининг йўқлигига қарамай, тактикани тезкор ўзгартириб йирик ҳисобда ғалаба қозониш Бердиевнинг юқори тажрибасини кўрсатди;
Дарвозабон голи — руҳий зарба: Абдувоҳид Неъматовнинг пеналтидан урган голи «Андижон» мухлислари ва жамоасини руҳан бутунлай синдирди;
Медаллар учун курашда катта қадам: Сафардаги ушбу ишончли ғалаба «Насаф»ни 34 очко билан 5-ўринга кўтариб, кучли учлик учун босимни кескин оширди.
«Насаф»нинг Андижондаги иродали қадами жамоа ҳар қандай оғир вазиятда ҳам чемпионлик руҳиятини йўқотмаслигини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Рўзиқул Бердиевнинг Умар Эшмуродовни марказда ўйнатиши ва дарвозабонга пеналти тептириши мураббийлик даҳосими ёки мажбуриятдан қилинган таваккал? «Насаф» жорий мавсумда кучли учликка кира оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва мураббийнинг ушбу самимий интервюси таҳлилини футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…