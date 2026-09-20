«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...

·0·Спорт
«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-турида Қаршининг «Насаф» клуби сафарда «Андижон» устидан 4:1 ҳисобида иродали ва йирик ғалабани қўлга киритди. Андижондаги сўнгги 4 та учрашувда ғалаба қозона олмаётган «аждарлар» учун бу натижа чинакам реваншга айланди. Учрашувдан сўнг бўлиб ўтган матбуот анжуманида жамоа бош мураббийи Рўзиқул Бердиев баҳс олдидаги жиддий хавотирлар, таркибдаги оғир йўқотишлар, Умар Эшмуродовнинг таянч яримҳимоясига кўчирилиши ҳамда дарвозабон Абдувоҳид Неъматовнинг пеналти тепиш сабаби ҳақидаги саволларга очиқ-ойдин жавоб берди.

Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа узоқ йўл босиб келгани ва таркибдаги қатор етакчиларнинг жароҳати туфайли баҳс олдидан хавотир кучли бўлган, аммо шогирдлари майдонда ўта ақлли ва тартибли ҳаракат қилиб, режани тўлиқ бажаришган. Хўш, Бердиевнинг ушбу тактик қарорлари «Насаф»нинг чемпионлик пойгаси ва медаллар учун курашига қандай таъсир кўрсатади?

«Йўқотишлар, Неъматовнинг голи ва тактик юриш»: Бердиев матбуот анжуманида

Мураббий тилга олган энг муҳим нуқталар ва эксклюзив баёнотлар:

  • Баҳс олдидаги хавотир ва чарчоқ: «Йўқотишлар кўп эди. Сафарда ўйнаб, узоқ йўл босиб келдик. Бу ҳисобда енгишимизни ўйламагандик»;

  • Эшмуродовнинг позицияси ўзгариши: «Иккала Раҳматовларнинг жароҳати, Баҳромовнинг йўқлиги ва Муҳиддиновнинг бетоб бўлиб қолгани сабаб Умарни таянч яримҳимоясига қўйдик»;

  • Неъматов нега пеналти тепди?: «Бизда Шароф тепарди. Лекин Абдувоҳиднинг бу борада тажрибаси бор, олдин ҳам тепган. Шу боис унга топширдик ва ажойиб бажарди»;

  • Андижондаги 4 ўйинлик нохуш сериянинг тугаши: «Андижон» ўз майдонида кескин ўйнашини билардик, аммо йигитлар диққатни йўқотмасдан муносиб ғалаба қозонишди;

  • Ёшларга катта ишонч: Мураббий захирадан тушаётган ёшларнинг ўйинидан мамнунлиги ва жамоанинг 5 нафар аъзоси олимпия термасида тўп сураётганини алоҳида эътироф этди.

«Андижон» — «Насаф» (1:4): Рўзиқул Бердиев тактикасининг қиёсий таҳлили

Мажбурий ўзгаришлар ва уларнинг майдондаги амалий натижаси:

Йўналишлар ва муаммолар

Мавжуд йўқотишлар ва муаммо

Бердиевнинг тактик ечими ва самараси

Яримҳимоя маркази

Иккала Раҳматов жароҳатда, Баҳромов йўқ

Умар Эшмуродов таянч зонасига ўтказилди (1 та ассист)

Пеналтичи танлови

Асосий ижрочи Шароф Муҳиддинов бетоб

Абдувоҳид Неъматовга ишонч билдирилди ва у гол урди

Сафардаги руҳий босим

«Андижон»да 4 ўйиндан бери ғалаба йўқ эди

Тартибли мудофаа ва қарши ҳужумлар орқали 4:1 қайд этилди

Захира кучлари

Чакана чарчоқ ва узоқ масофа босиб келингани

Ёшлар ва Отубанжонинг майдонга тушиши темпни сақлаб қолди

Мутахассис хулосаси: Нима учун бу ғалаба «Насаф»га сув ва ҳаводек зарур эди?

Спорт таҳлилчилари ва футбол экспертларининг хулосалари:

  • Инқирозли вазиятдан мураббий маҳорати билан чиқиш: Таркибдаги 4 нафар асосий футболчининг йўқлигига қарамай, тактикани тезкор ўзгартириб йирик ҳисобда ғалаба қозониш Бердиевнинг юқори тажрибасини кўрсатди;

  • Дарвозабон голи — руҳий зарба: Абдувоҳид Неъматовнинг пеналтидан урган голи «Андижон» мухлислари ва жамоасини руҳан бутунлай синдирди;

  • Медаллар учун курашда катта қадам: Сафардаги ушбу ишончли ғалаба «Насаф»ни 34 очко билан 5-ўринга кўтариб, кучли учлик учун босимни кескин оширди.

«Насаф»нинг Андижондаги иродали қадами жамоа ҳар қандай оғир вазиятда ҳам чемпионлик руҳиятини йўқотмаслигини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Рўзиқул Бердиевнинг Умар Эшмуродовни марказда ўйнатиши ва дарвозабонга пеналти тептириши мураббийлик даҳосими ёки мажбуриятдан қилинган таваккал? «Насаф» жорий мавсумда кучли учликка кира оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва мураббийнинг ушбу самимий интервюси таҳлилини футбол ихлосмандларига улашинг!

НасафАндижонРўзиқул БердиевЎзбекистон Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Бугун, 22:4989-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 22:38«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Бугун, 22:31«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!Бугун, 22:20«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!Бугун, 22:13«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)Бугун, 22:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг