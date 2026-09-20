«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи»
- Зоран Марушичнинг 62-дақиқадаги ягона голи эвазига Тошкентда «Локомотив»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Ушбу ғалаба «Нефтчи»га 51 очко тўплаб, «Пахтакор»дан 2 очко олдинда бўлган ҳолда пешқадамликни қайтариб олиш имконини берди.
- «Локомотив» эса 35 очко билан 4-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бири Тошкентда кечиб, чемпионатнинг олтин медаллар тақдирига бевосита дахлдор кутилмаган натижани тақдим этди. Пойтахтда кечган кескин ва муросасиз баҳсда «Локомотив» ўз майдонида Фарғонанинг «Нефтчи» клубини қабул қилди ва меҳмонларнинг кичик, аммо ўта қимматли 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Иккала жамоа ҳам ҳимояга катта эътибор қаратган ўйин тақдирини 62-дақиқада рўй берган ҳал қилувчи ҳужум ҳал этди: фарғоналикларнинг сермаҳсул ҳужумчиси Зоран Марушич рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига зафар келтирган ягона тўпни киритди.
Қолган дақиқаларда «темирйўлчилар» мувозанатни тиклаш учун барча кучларини олдинга ташлаган бўлса-да, «Нефтчи» мудофаа чизиғи ва дарвозабон бенуқсон ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини охиригача сақлаб қолди. Ушбу ғалаба эвазига «Нефтчи» ўз очколарини 51 тага етказиб, «Пахтакор»ни (49 очко) 2 очкога ортда қолдирган ҳолда турнир жадвалининг 1-поғонасига, яъни якка пешқадамликка қайтди; 35 очкода қолган «Локомотив» эса 4-ўринни банд этиб турибди.
Хўш, Марушичнинг ушбу голи «Нефтчи»нинг чемпионлик йўлидаги ҳал қилувчи бурилиши бўла оладими, «Локомотив» кучли учлик учун курашда қандай имкониятларга эга ва қолган турларда «Пахтакор» билан чемпионлик пойгаси қай даражада шиддатли кечади?
«Марушичдан зафарли зарба ва ҳимоя қўрғони»: Баҳс хроникаси
Тошкентдаги принципиал тўқнашувнинг энг муҳим нуқталари:
Зоран Марушичдан ҳал қилувчи гол: 62-дақиқада черногориялик тажрибали легионер мезбонлар ҳимоясидаги камчиликни пайқаб, ҳисобни очди;
«Локомотив»нинг мувозанатни тиклаш уринишлари: Голдан сўнг пойтахтликлар Яхшибоев, Абраев ва Баҳодиров каби футболчиларни майдонга тушириб, босимни кескин оширди;
«Нефтчи»дан 69-дақиқадаги учталик ротация: Мураббийлар штаби ҳисобни мустаҳкамлаш ва тезликни ошириш учун бир вақтнинг ўзида Тошмирзаев, Ғиёсов ва Перитсани баҳсга қўшди;
Темир интизом ва 1:0: Фарғона жамоаси сўнгги ҳуштакка қадар тартибли ҳимояланди ва сафардаги минимал устунликни ғалабага айлантирди;
Якка пешқадамликнинг қайтарилиши: Ушбу натижадан кейин «Нефтчи» 51 очко билан мусобақа жадвалида биринчи ўринни қайтариб олди.
Суперлига 22-тур: «Локомотив» — «Нефтчи» учрашуви кўрсаткичлари
Жамоаларнинг қайдномаси ва турнир жадвалидаги ҳолати:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
«Локомотив» (Мезбон)
«Нефтчи» (Меҳмон)
Якуний ҳисоб
0
1
Гол муаллифи
—
Зоран Марушич (62-дақиқа)
Жамғарилган очколар
35 очко
51 очко (Пешқадам)
Турнир жадвалидаги ўрни
4-ўрин
1-ўрин (Таъқибчидан +2 очко)
Асосий таъқибчи билан фарқ
—
«Пахтакор»дан 2 очко олдинда
Дарвозабонлар
Козлов
Эргашев
Тактик ўзгаришлар
57 ва 72-дақиқалардаги алмаштиришлар
69 (3 талик) ва 81-дақиқалардаги ротация
Футбол таҳлили: Экспертлар «Нефтчи»нинг чемпионлик салоҳияти ҳақида
Миллий чемпионат шарҳловчилари ва спорт экспертларининг асосий хулосалари:
Марушичнинг юқори класси: «Нефтчи» форварди мавсумнинг энг муҳим палласида яна ҳал қилувчи фигурага айланди ва яримта вазиятдан ҳам унумли фойдалана олишини исботлади;
Сафардаги чемпионлик характери: Мураккаб рақиб ҳисобланган «Локомотив» майдонида очко йўқотмасдан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониш фақат чемпионлик руҳиятига эга жамоаларнинг қўлидан келади;
«Пахтакор» билан психологик дуэл: Пойтахт грандидан 2 очкога ўзиб кетиш «Нефтчи» футболчиларига қўшимча ишонч ва қолган ҳал қилувчи турлар олдидан стратегик устунлик бағишлайди;
Мудофаа чизиғидаги барқарорлик: Эргашев, Абдуғаниев ва Куао етакчилигидаги ҳимоя тизими «Локомотив» ҳужумчиларига аниқ зарба йўллаш имконини бермагани жамоанинг асосий ютуғи бўлди.
«Нефтчи»нинг Тошкентдаги ушбу машаққатли ва зафарли қадами Фарғонага кўп йиллик танаффусдан сўнг чемпионлик кубогини қайтариш йўлидаги энг муҳим босқичлардан бири бўлди.
Сизнингча, «Нефтчи» ушбу мавсумда «Пахтакор»ни ортда қолдириб, Суперлига чемпионлигини қўлга кирита оладими? Зоран Марушичнинг 62-дақиқадаги голини мавсумнинг энг муҳим голи деб аташ мумкинми? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли марказий баҳси таҳлилини барча мухлис дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…