«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!

·46·Спорт
«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Нефтчи»
  • Зоран Марушичнинг 62-дақиқадаги ягона голи эвазига Тошкентда «Локомотив»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ушбу ғалаба «Нефтчи»га 51 очко тўплаб, «Пахтакор»дан 2 очко олдинда бўлган ҳолда пешқадамликни қайтариб олиш имконини берди.
  • «Локомотив» эса 35 очко билан 4-ўринда қолди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-туридан ўрин олган марказий учрашувлардан бири Тошкентда кечиб, чемпионатнинг олтин медаллар тақдирига бевосита дахлдор кутилмаган натижани тақдим этди. Пойтахтда кечган кескин ва муросасиз баҳсда «Локомотив» ўз майдонида Фарғонанинг «Нефтчи» клубини қабул қилди ва меҳмонларнинг кичик, аммо ўта қимматли 1:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Иккала жамоа ҳам ҳимояга катта эътибор қаратган ўйин тақдирини 62-дақиқада рўй берган ҳал қилувчи ҳужум ҳал этди: фарғоналикларнинг сермаҳсул ҳужумчиси Зоран Марушич рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига зафар келтирган ягона тўпни киритди.

Қолган дақиқаларда «темирйўлчилар» мувозанатни тиклаш учун барча кучларини олдинга ташлаган бўлса-да, «Нефтчи» мудофаа чизиғи ва дарвозабон бенуқсон ҳаракат қилиб, дарвоза дахлсизлигини охиригача сақлаб қолди. Ушбу ғалаба эвазига «Нефтчи» ўз очколарини 51 тага етказиб, «Пахтакор»ни (49 очко) 2 очкога ортда қолдирган ҳолда турнир жадвалининг 1-поғонасига, яъни якка пешқадамликка қайтди; 35 очкода қолган «Локомотив» эса 4-ўринни банд этиб турибди.

Хўш, Марушичнинг ушбу голи «Нефтчи»нинг чемпионлик йўлидаги ҳал қилувчи бурилиши бўла оладими, «Локомотив» кучли учлик учун курашда қандай имкониятларга эга ва қолган турларда «Пахтакор» билан чемпионлик пойгаси қай даражада шиддатли кечади?

«Марушичдан зафарли зарба ва ҳимоя қўрғони»: Баҳс хроникаси

Тошкентдаги принципиал тўқнашувнинг энг муҳим нуқталари:

  • Зоран Марушичдан ҳал қилувчи гол: 62-дақиқада черногориялик тажрибали легионер мезбонлар ҳимоясидаги камчиликни пайқаб, ҳисобни очди;

  • «Локомотив»нинг мувозанатни тиклаш уринишлари: Голдан сўнг пойтахтликлар Яхшибоев, Абраев ва Баҳодиров каби футболчиларни майдонга тушириб, босимни кескин оширди;

  • «Нефтчи»дан 69-дақиқадаги учталик ротация: Мураббийлар штаби ҳисобни мустаҳкамлаш ва тезликни ошириш учун бир вақтнинг ўзида Тошмирзаев, Ғиёсов ва Перитсани баҳсга қўшди;

  • Темир интизом ва 1:0: Фарғона жамоаси сўнгги ҳуштакка қадар тартибли ҳимояланди ва сафардаги минимал устунликни ғалабага айлантирди;

  • Якка пешқадамликнинг қайтарилиши: Ушбу натижадан кейин «Нефтчи» 51 очко билан мусобақа жадвалида биринчи ўринни қайтариб олди.

Суперлига 22-тур: «Локомотив» — «Нефтчи» учрашуви кўрсаткичлари

Жамоаларнинг қайдномаси ва турнир жадвалидаги ҳолати:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

«Локомотив» (Мезбон)

«Нефтчи» (Меҳмон)

Якуний ҳисоб

0

1

Гол муаллифи

Зоран Марушич (62-дақиқа)

Жамғарилган очколар

35 очко

51 очко (Пешқадам)

Турнир жадвалидаги ўрни

4-ўрин

1-ўрин (Таъқибчидан +2 очко)

Асосий таъқибчи билан фарқ

«Пахтакор»дан 2 очко олдинда

Дарвозабонлар

Козлов

Эргашев

Тактик ўзгаришлар

57 ва 72-дақиқалардаги алмаштиришлар

69 (3 талик) ва 81-дақиқалардаги ротация

Футбол таҳлили: Экспертлар «Нефтчи»нинг чемпионлик салоҳияти ҳақида

Миллий чемпионат шарҳловчилари ва спорт экспертларининг асосий хулосалари:

  • Марушичнинг юқори класси: «Нефтчи» форварди мавсумнинг энг муҳим палласида яна ҳал қилувчи фигурага айланди ва яримта вазиятдан ҳам унумли фойдалана олишини исботлади;

  • Сафардаги чемпионлик характери: Мураккаб рақиб ҳисобланган «Локомотив» майдонида очко йўқотмасдан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониш фақат чемпионлик руҳиятига эга жамоаларнинг қўлидан келади;

  • «Пахтакор» билан психологик дуэл: Пойтахт грандидан 2 очкога ўзиб кетиш «Нефтчи» футболчиларига қўшимча ишонч ва қолган ҳал қилувчи турлар олдидан стратегик устунлик бағишлайди;

  • Мудофаа чизиғидаги барқарорлик: Эргашев, Абдуғаниев ва Куао етакчилигидаги ҳимоя тизими «Локомотив» ҳужумчиларига аниқ зарба йўллаш имконини бермагани жамоанинг асосий ютуғи бўлди.

«Нефтчи»нинг Тошкентдаги ушбу машаққатли ва зафарли қадами Фарғонага кўп йиллик танаффусдан сўнг чемпионлик кубогини қайтариш йўлидаги энг муҳим босқичлардан бири бўлди.

Сизнингча, «Нефтчи» ушбу мавсумда «Пахтакор»ни ортда қолдириб, Суперлига чемпионлигини қўлга кирита оладими? Зоран Марушичнинг 62-дақиқадаги голини мавсумнинг энг муҳим голи деб аташ мумкинми? Шахсий фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболининг энг қизиқарли марказий баҳси таҳлилини барча мухлис дўстларингизга улашинг!

НефтчиЛокомотивЗоран МарушичУзбекистон Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!«Самарқандда тарихий 4:0 ва триумф»: Ўзбек гроссмейстерлари Венгрияни тор-мор этди!Бугун, 22:4989-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолди89-дақиқа нажоти: «Манчестер Юнайтед» «Фулҳэм» билан баҳсда мағлубиятдан қутулиб қолдиБугун, 22:38«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)«Этиҳад»да 8 та гол ва драма: «Манчестер Сити» 5:3 ҳисобида ғалаба қозонди (видео)Бугун, 22:31«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!«Жиззахда 4 дақиқалик мўъжиза»: ОКМК «Сўғдиёна»ни иродали тарзда мағлуб этди!Бугун, 22:20«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)Бугун, 22:07«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!«Метрополитано»да дерби драмаси: «Реал» камчиликда қолиб, «Атлетико»га мағлуб бўлди!Бугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг