Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритди

·34·Спорт
Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритди

Ўзбекистон Суперлигасида 21-тур баҳслари старт олди ва дастлабки учрашувнинг ўзиёқ мухлисларга ҳақиқий чемпионлик интригасини тақдим этди. Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси мураккаб сафар ўйинида Олмалиқнинг ОКМК клуби меҳмони бўлиб, ишончли 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашув тақдирини «шерлар»нинг маҳоратли ҳужумчилари ва яримҳимоячилари урф бўлган комбинацион ўйинлари ҳал қилди. Ушбу сафардаги муҳим 3 очко туфайли амалдаги чемпионлар мусобақа жадвалида ўз мавқейини кескин яхшилаб олди. Хўш, Олмалиқдаги баҳсда кимлар гол урди, жамоалар қандай таркибда майдонга тушди ва ушбу ғалаба чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — 46 очко жамғарган «Пахтакор»нинг турнир жадвалидаги янги мақоми ва рақибларнинг аҳволи бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Тезкор голлар ва майдондаги устунлик: 4-дақиқадаёқ очилган ҳисоб

Олмалиқда кечган қарама-қаршилик меҳмонларнинг тўлиқ ташаббуси остида бошланди:

  • Айман Ҳусайннинг тезкор голи: Учрашув эндигина бошланган бир паллада, атиги 4-дақиқада «шерлар» легионери Айман Ҳусайн ҳисобни очди (0:1);

  • Иброҳим Ибрагимовдан аниқ зарба: 24-дақиқага келиб, яримҳимоячи Иброҳим Ибрагимов ОКМК дарвозасини ишғол қилиб, тошкентликларнинг устунлигини мустаҳкамлади (0:2);

  • Достонбек Ҳамдамовнинг нуқтаси: Иккинчи бўлимнинг 65-дақиқасида тажрибали Достонбек Ҳамдамов учинчи голни киритиб, баҳсдаги асосий масалага амалда нуқта қўйди (0:3);

  • ОКМКнинг жавоби: Олмалиқликлар сафида легионер Гиорги Папава 82-дақиқада ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу ўйин натижасини сақлаб қолиш учун етарли бўлмади (1:3).

«Жамоамиз Олмалиқдаги мураккаб атмосферага тўлиқ тайёр эди. Тезкор гол ва тактик интизом бизга муҳим 3 очкони олиб келди», — дея эътироф этилмоқда учрашув таҳлилларида.

Жамоаларнинг асосий таркиблари ва алмаштиришлар

Мураббийлар ушбу принципиал баҳс учун энг жанговар таркибларни майдонга ташлади:

  • ОКМК таркиби: Ҳамидулло Абдунабиев, Шаҳзод Тоиров, Миржамол Қосимов (Али Абдураҳмонов, 66), Гиорги Папава, Авазбек Ўлмасалиев, Дилшодбек Ахмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Койич, 66), Асадбек Собиржонов, Нодир Абдураззоқов (Хазратжон Турсунқулов, 76), Аҳмадулло Муқумжонов, Сияваш Ҳақназарий (Арихиро Сентоку, 66);

  • «Пахтакор» таркиби: Санжар Қувватов, Заид Таҳсин, Ҳожиакбар Алижонов, Дилшод Саитов, Иброҳим Ибрагимов, Достонбек Ҳамдамов (Шерзод Насруллаев, 69), Башар Ресан, Абдурауф Бўриев, Сардор Собирхўжаев, Айман Ҳуссайн (Даврон Тўлаганов, 78), Муҳаммадрасул Абдумажидов.

Чемпионлик пойгасидаги янги пешқадам

Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу ғалабадан кейин мусобақа жадвалининг юқори қисмида қандай ўзгариш юз берганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Олмалиқдаги ушбу ишончли ғалаба эвазига «Пахтакор» ўз ҳисобидаги очколар сонини 46 тага етказди ва онлайн турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олди. ОКМК эса 32 очко билан мусобақа жадвалининг 5-поғонасида қолди. Сафардаги ушбу муваффақият пойтахт жамоасининг мавсум охирига келиб ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги имкониятларини кескин ошириб юборди.

Сизнингча, «Пахтакор» мавсум якунигача ушбу пешқадамлик мақомини сақлаб қолиб, яна чемпионликни расмийлаштира оладими ёки таъқибчилар уларни тўхтата оладими? ОКМКнинг 5-ўринда қолиб кетишига нима сабаб бўлмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим ғалаба таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

ПахтакорОКМКЎзбекистон СуперлигиТошкентОлмалиқЧемпионликФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуриньо танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 20:51Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Бугун, 20:34Жаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаЖаҳон футболида сенсация: Лионель Месси Испания клубини сотиб олмоқдаБугун, 19:22Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаБугун, 19:17Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Лионель Месси ва Криштиану Роналду 1000 та гол маррасига етадими?Бугун, 15:14Артета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиАртета «Наполи»нинг даҳшатли муҳитидан огоҳлантирди ва ғалаба формуласини ошкор қилдиБугун, 14:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди