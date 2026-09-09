Олмалиқда «шерлар» шов-шуви: «Пахтакор» ОКМК майдонида 3 та тўп киритди
Ўзбекистон Суперлигасида 21-тур баҳслари старт олди ва дастлабки учрашувнинг ўзиёқ мухлисларга ҳақиқий чемпионлик интригасини тақдим этди. Тошкентнинг «Пахтакор» жамоаси мураккаб сафар ўйинида Олмалиқнинг ОКМК клуби меҳмони бўлиб, ишончли 3:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашув тақдирини «шерлар»нинг маҳоратли ҳужумчилари ва яримҳимоячилари урф бўлган комбинацион ўйинлари ҳал қилди. Ушбу сафардаги муҳим 3 очко туфайли амалдаги чемпионлар мусобақа жадвалида ўз мавқейини кескин яхшилаб олди. Хўш, Олмалиқдаги баҳсда кимлар гол урди, жамоалар қандай таркибда майдонга тушди ва ушбу ғалаба чемпионлик пойгасига қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — 46 очко жамғарган «Пахтакор»нинг турнир жадвалидаги янги мақоми ва рақибларнинг аҳволи бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Тезкор голлар ва майдондаги устунлик: 4-дақиқадаёқ очилган ҳисоб
Олмалиқда кечган қарама-қаршилик меҳмонларнинг тўлиқ ташаббуси остида бошланди:
Айман Ҳусайннинг тезкор голи: Учрашув эндигина бошланган бир паллада, атиги 4-дақиқада «шерлар» легионери Айман Ҳусайн ҳисобни очди (0:1);
Иброҳим Ибрагимовдан аниқ зарба: 24-дақиқага келиб, яримҳимоячи Иброҳим Ибрагимов ОКМК дарвозасини ишғол қилиб, тошкентликларнинг устунлигини мустаҳкамлади (0:2);
Достонбек Ҳамдамовнинг нуқтаси: Иккинчи бўлимнинг 65-дақиқасида тажрибали Достонбек Ҳамдамов учинчи голни киритиб, баҳсдаги асосий масалага амалда нуқта қўйди (0:3);
ОКМКнинг жавоби: Олмалиқликлар сафида легионер Гиорги Папава 82-дақиқада ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу ўйин натижасини сақлаб қолиш учун етарли бўлмади (1:3).
«Жамоамиз Олмалиқдаги мураккаб атмосферага тўлиқ тайёр эди. Тезкор гол ва тактик интизом бизга муҳим 3 очкони олиб келди», — дея эътироф этилмоқда учрашув таҳлилларида.
Жамоаларнинг асосий таркиблари ва алмаштиришлар
Мураббийлар ушбу принципиал баҳс учун энг жанговар таркибларни майдонга ташлади:
ОКМК таркиби: Ҳамидулло Абдунабиев, Шаҳзод Тоиров, Миржамол Қосимов (Али Абдураҳмонов, 66), Гиорги Папава, Авазбек Ўлмасалиев, Дилшодбек Ахмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Койич, 66), Асадбек Собиржонов, Нодир Абдураззоқов (Хазратжон Турсунқулов, 76), Аҳмадулло Муқумжонов, Сияваш Ҳақназарий (Арихиро Сентоку, 66);
«Пахтакор» таркиби: Санжар Қувватов, Заид Таҳсин, Ҳожиакбар Алижонов, Дилшод Саитов, Иброҳим Ибрагимов, Достонбек Ҳамдамов (Шерзод Насруллаев, 69), Башар Ресан, Абдурауф Бўриев, Сардор Собирхўжаев, Айман Ҳуссайн (Даврон Тўлаганов, 78), Муҳаммадрасул Абдумажидов.
Чемпионлик пойгасидаги янги пешқадам
Кўпчилик ўзбек футболи ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу ғалабадан кейин мусобақа жадвалининг юқори қисмида қандай ўзгариш юз берганидир. Энг муҳим хулоса шундаки, Олмалиқдаги ушбу ишончли ғалаба эвазига «Пахтакор» ўз ҳисобидаги очколар сонини 46 тага етказди ва онлайн турнир жадвалида якка пешқадамга айланиб олди. ОКМК эса 32 очко билан мусобақа жадвалининг 5-поғонасида қолди. Сафардаги ушбу муваффақият пойтахт жамоасининг мавсум охирига келиб ўз чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш йўлидаги имкониятларини кескин ошириб юборди.
Сизнингча, «Пахтакор» мавсум якунигача ушбу пешқадамлик мақомини сақлаб қолиб, яна чемпионликни расмийлаштира оладими ёки таъқибчилар уларни тўхтата оладими? ОКМКнинг 5-ўринда қолиб кетишига нима сабаб бўлмоқда? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболидаги ушбу муҳим ғалаба таҳлилини яқинларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
…