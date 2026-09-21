Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапириб, жамоа босим остида ўйнаётганини ва ҳар бир очко финалдек қимматлигини таъкидлади.
- У «Нефтчи»нинг осонликча чемпион бўлиши ҳақидаги фикрларни рад этиб, таркибдаги жароҳатлар ва бошқа жамоаларга нисбатан миллий терма жамоага кам футболчи чақирилишини далил сифатида келтирди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-турида амалдаги чемпион — Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Тошкентда «Локомотив»га қарши ўта қийин ва шиддатли учрашув ўтказиб, минимал 1:0 ҳисобида олтинга тенг ғалабани расмийлаштирди. Бу баҳс нафақат турнир жадвалидаги пешқадамликни қайтариб олиш, балки уч фронтда — Суперлига, Ўзбекистон Кубоги ва ОЧЛ Элитда кураш олиб бораётган фарғоналиклар учун ҳақиқий руҳий синов бўлди. Беллашувдан сўнг «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, шогирдларининг чуқур ҳимояланиши сабаблари, 18 ёшли Нурмуҳаммад Абдуғаниевнинг Фабио Каннаваро кўз ўнгидаги ҳаяжони, давомли жароҳатлар инқирози ҳамда «Нефтчи» осонликча чемпион бўлади» деган қарашларга нисбатан кескин ва холис жавоб қайтарди.
Мутахассис рақибнинг кучини тан олган ҳолда, мавсум охири яқинлашгани сари босим ҳар қачонгидан икки баробар ошганини, захирадаги ёшлар ва чарчоқ омиллари орасида ҳар бир очко финал қийматига тенглигини таъкидлади. Хўш, Исмоилов айтган психологик босим ва захира муаммолари «Нефтчи»нинг чемпионлик пойгасидаги юришини тўхтатиб қўймайдими?
«Финалга тенг сафар, Каннаваронинг ташрифи ва жароҳатлар эпидемияси»: Исмоилов интервюсининг муҳим нуқталари
«Нефтчи» бош мураббийи матбуот анжуманида тўхталган энг муҳим тезислар ва баёнотлар:
«Локомотив»га қарши баҳс — ҳақиқий финал: Рақиб Наманганда очко олиб, уйда «Динамо»ни ютган сифатли жамоа бўлгани учун ушбу сафарга худди ҳал қилувчи финалдек тайёргарлик кўрилди;
Чуқур ҳимоя — мураббийнинг буйруғи эмас: Ҳисоб очилгач жамоанинг орқага тортилиши руҳий босим билан боғлиқ; мураббий ҳеч қачон бундай пассив ҳимояланишни талаб қилмаслигини, лекин мавсум охиридаги ҳар бир хатонинг баҳоси қимматлиги футболчиларни эҳтиёткорликка мажбур этганини очиқлади;
Каннаваро кўз ўнгидаги 18 ёшли Абдуғаниев: Суперлига пешқадамлари сафида 18 ёшли футболчи асосий таркибда ўйнаши камёб ҳодиса; миллий терма бош мураббийи стадиондан кузатгани ва термадан таклиф олингани ёш ҳимоячида табиий ҳаяжонни кучайтириб юборди;
«Осон чемпионлик» ҳақидаги мифлар рад этилди: «Пахтакор»дан термага 6 нафар, «Навбаҳор»дан 4 нафар футболчи чақирилаётган бир пайтда «Нефтчи»дан 1 киши жалб этилиши таркиблар кучини кўрсатади; бундан ташқари, жамоада 6-7 нафар етакчи (Йовович, Цигер, Йўлдошев) сафдан чиққан;
Кубокдаги реванш ва уч фронтдаги кураш: «Локомотив»га қарши Кубок доирасидаги бўлажак учрашув буткул бошқача руҳда ўтади ва Фарғона жамоаси узоқ йиллик танаффусдан сўнг кубокни ҳам ютиш учун бор кучини сафарбар қилади.
Ислом Исмоиловнинг Суперлига ва рақобатчилар ҳақидаги қиёсий таҳлили
Мураббий матбуот анжуманида рақобатчилар ва мавсум оғирлигини рақамлар ҳамда далиллар билан кўрсатиб берди:
Мезонлар ва йўналишлар
«Нефтчи» Фарғона
Рақобатчилар («Пахтакор», «Навбаҳор», бошқалар)
Миллий термага чақирувлар
1 нафар футболчи (Нурмуҳаммад Абдуғаниев)
«Пахтакор» — 6 нафар, «Навбаҳор» — 4 нафар
Жароҳатлар ва йўқотишлар
Бир вақтнинг ўзида 6-7 нафар ўйинчи сафдан чиққан (Йовович, Цигер ва б.)
«Пахтакор» ва «Навбаҳор»да таркиб барқарор ва йўқотишлар кам
Ёшлар таркиби ва баланс
18 ёшли Абдуғаниев асосийда, захирада 2007-2008 йилги ёшлар
Кучли учлик жамоаларида 18 ёшли футболчилар асосийда кам учрайди
Юклама ва мусобақалар
3 та фронт: Суперлига, Ўзбекистон Кубоги, ОЧЛ Элит
ОЧЛ ва маҳаллий турнирларнинг тиғиз тақвими барча грандларга қийинчилик туғдирмоқда
Футбол экспертизаси: Нега «Нефтчи» мураббийининг чиқиши муҳим аҳамиятга эга?
Спорт таҳлилчилари ва ўзбек футболи экспертларининг асосий хулосалари:
Босимни жиловлаш стратегияси: Ислом Исмоиловнинг «осон чемпионлик» ҳақидаги гапларни кескин инкор этиши жамоа атрофидаги ортиқча иллюзияларни йўқотиб, футболчиларни ерга туширишга ва хотиржамликка берилмасликка қаратилган;
Ёшларни ҳимоя қилиш: Каннаваро кузатган баҳсда хатоларга йўл қўйган Абдуғаниевни очиқ матбуотда қўллаб-қувватлаши мураббийнинг ўз тарбияланувчиларига бўлган ишончи ва педагогик маҳоратини кўрсатади;
Қадрли 3 очко: Таркибда улкан йўқотишлар бўлишига ва ўйин охирида фақат ҳисобни сақлашга ўтиб олинганига қарамай, ғалабанинг сақлаб қолиниши чемпионлик менталитети шаклланганидан далолат беради.
Ислом Исмоиловнинг бу самимий ва дадил баёнотлари мавсумнинг қолган қисмида чемпионлик кураши янада муросасиз ва асабий кечишини англатади.
Сизнингча, Ислом Исмоилов ҳақми: «Нефтчи»нинг чемпион бўлиши рақобатчилар ва жароҳатлар фонида ҳақиқатан ҳам кутилганидан оғир кечмоқдами? Фабио Каннаваро кузатуви остида ўйнаган 18 ёшли Абдуғаниев миллий терма жамоанинг асосий таркибига кира оладими? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва мураббийнинг ушбу шов-шувли интервьюсини барча футбол мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…