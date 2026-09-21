Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирди

·54·Спорт
Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган ғалаба ва босимлар ҳақида очиқ гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов «Локомотив» устидан қозонилган 1:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапириб, жамоа босим остида ўйнаётганини ва ҳар бир очко финалдек қимматлигини таъкидлади.
  • У «Нефтчи»нинг осонликча чемпион бўлиши ҳақидаги фикрларни рад этиб, таркибдаги жароҳатлар ва бошқа жамоаларга нисбатан миллий терма жамоага кам футболчи чақирилишини далил сифатида келтирди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 22-турида амалдаги чемпион — Фарғонанинг «Нефтчи» клуби Тошкентда «Локомотив»га қарши ўта қийин ва шиддатли учрашув ўтказиб, минимал 1:0 ҳисобида олтинга тенг ғалабани расмийлаштирди. Бу баҳс нафақат турнир жадвалидаги пешқадамликни қайтариб олиш, балки уч фронтда — Суперлига, Ўзбекистон Кубоги ва ОЧЛ Элитда кураш олиб бораётган фарғоналиклар учун ҳақиқий руҳий синов бўлди. Беллашувдан сўнг «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, шогирдларининг чуқур ҳимояланиши сабаблари, 18 ёшли Нурмуҳаммад Абдуғаниевнинг Фабио Каннаваро кўз ўнгидаги ҳаяжони, давомли жароҳатлар инқирози ҳамда «Нефтчи» осонликча чемпион бўлади» деган қарашларга нисбатан кескин ва холис жавоб қайтарди.

Мутахассис рақибнинг кучини тан олган ҳолда, мавсум охири яқинлашгани сари босим ҳар қачонгидан икки баробар ошганини, захирадаги ёшлар ва чарчоқ омиллари орасида ҳар бир очко финал қийматига тенглигини таъкидлади. Хўш, Исмоилов айтган психологик босим ва захира муаммолари «Нефтчи»нинг чемпионлик пойгасидаги юришини тўхтатиб қўймайдими?

«Финалга тенг сафар, Каннаваронинг ташрифи ва жароҳатлар эпидемияси»: Исмоилов интервюсининг муҳим нуқталари

«Нефтчи» бош мураббийи матбуот анжуманида тўхталган энг муҳим тезислар ва баёнотлар:

  • «Локомотив»га қарши баҳс — ҳақиқий финал: Рақиб Наманганда очко олиб, уйда «Динамо»ни ютган сифатли жамоа бўлгани учун ушбу сафарга худди ҳал қилувчи финалдек тайёргарлик кўрилди;

  • Чуқур ҳимоя — мураббийнинг буйруғи эмас: Ҳисоб очилгач жамоанинг орқага тортилиши руҳий босим билан боғлиқ; мураббий ҳеч қачон бундай пассив ҳимояланишни талаб қилмаслигини, лекин мавсум охиридаги ҳар бир хатонинг баҳоси қимматлиги футболчиларни эҳтиёткорликка мажбур этганини очиқлади;

  • Каннаваро кўз ўнгидаги 18 ёшли Абдуғаниев: Суперлига пешқадамлари сафида 18 ёшли футболчи асосий таркибда ўйнаши камёб ҳодиса; миллий терма бош мураббийи стадиондан кузатгани ва термадан таклиф олингани ёш ҳимоячида табиий ҳаяжонни кучайтириб юборди;

  • «Осон чемпионлик» ҳақидаги мифлар рад этилди: «Пахтакор»дан термага 6 нафар, «Навбаҳор»дан 4 нафар футболчи чақирилаётган бир пайтда «Нефтчи»дан 1 киши жалб этилиши таркиблар кучини кўрсатади; бундан ташқари, жамоада 6-7 нафар етакчи (Йовович, Цигер, Йўлдошев) сафдан чиққан;

  • Кубокдаги реванш ва уч фронтдаги кураш: «Локомотив»га қарши Кубок доирасидаги бўлажак учрашув буткул бошқача руҳда ўтади ва Фарғона жамоаси узоқ йиллик танаффусдан сўнг кубокни ҳам ютиш учун бор кучини сафарбар қилади.

Ислом Исмоиловнинг Суперлига ва рақобатчилар ҳақидаги қиёсий таҳлили

Мураббий матбуот анжуманида рақобатчилар ва мавсум оғирлигини рақамлар ҳамда далиллар билан кўрсатиб берди:

Мезонлар ва йўналишлар

«Нефтчи» Фарғона

Рақобатчилар («Пахтакор», «Навбаҳор», бошқалар)

Миллий термага чақирувлар

1 нафар футболчи (Нурмуҳаммад Абдуғаниев)

«Пахтакор» — 6 нафар, «Навбаҳор» — 4 нафар

Жароҳатлар ва йўқотишлар

Бир вақтнинг ўзида 6-7 нафар ўйинчи сафдан чиққан (Йовович, Цигер ва б.)

«Пахтакор» ва «Навбаҳор»да таркиб барқарор ва йўқотишлар кам

Ёшлар таркиби ва баланс

18 ёшли Абдуғаниев асосийда, захирада 2007-2008 йилги ёшлар

Кучли учлик жамоаларида 18 ёшли футболчилар асосийда кам учрайди

Юклама ва мусобақалар

3 та фронт: Суперлига, Ўзбекистон Кубоги, ОЧЛ Элит

ОЧЛ ва маҳаллий турнирларнинг тиғиз тақвими барча грандларга қийинчилик туғдирмоқда

Футбол экспертизаси: Нега «Нефтчи» мураббийининг чиқиши муҳим аҳамиятга эга?

Спорт таҳлилчилари ва ўзбек футболи экспертларининг асосий хулосалари:

  • Босимни жиловлаш стратегияси: Ислом Исмоиловнинг «осон чемпионлик» ҳақидаги гапларни кескин инкор этиши жамоа атрофидаги ортиқча иллюзияларни йўқотиб, футболчиларни ерга туширишга ва хотиржамликка берилмасликка қаратилган;

  • Ёшларни ҳимоя қилиш: Каннаваро кузатган баҳсда хатоларга йўл қўйган Абдуғаниевни очиқ матбуотда қўллаб-қувватлаши мураббийнинг ўз тарбияланувчиларига бўлган ишончи ва педагогик маҳоратини кўрсатади;

  • Қадрли 3 очко: Таркибда улкан йўқотишлар бўлишига ва ўйин охирида фақат ҳисобни сақлашга ўтиб олинганига қарамай, ғалабанинг сақлаб қолиниши чемпионлик менталитети шаклланганидан далолат беради.

Ислом Исмоиловнинг бу самимий ва дадил баёнотлари мавсумнинг қолган қисмида чемпионлик кураши янада муросасиз ва асабий кечишини англатади.

Сизнингча, Ислом Исмоилов ҳақми: «Нефтчи»нинг чемпион бўлиши рақобатчилар ва жароҳатлар фонида ҳақиқатан ҳам кутилганидан оғир кечмоқдами? Фабио Каннаваро кузатуви остида ўйнаган 18 ёшли Абдуғаниев миллий терма жамоанинг асосий таркибига кира оладими? Шахсий фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва мураббийнинг ушбу шов-шувли интервьюсини барча футбол мухлисларига улашинг!

НефтчиЛокомотивЎзбекистон СуперлигиФабио Каннаваро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиБугун, 08:08«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!«Суперкомпьютер жавоби»: АПЛнинг бўлажак чемпионини эълон қилди, «Тоттенҳэм» қулади!Бугун, 07:12«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтардиБугун, 07:04«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!«Сан-Сиро»да бенуқсон ғалаба: «Милан» «Лечче»ни 3:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 06:58«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсельь»ни енгди!Бугун, 06:55«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!Бугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг