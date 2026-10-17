Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг учрашуви 17 октябр, 21:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 40. Урбиг Ж., 11. Браун Н., 14. Диас Л., 9. Кейн Г., 6. Киммих Ж., 3. Ким Мин Чжэ, 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 2. Упамекано Д.
Бавария Мюнхен захирадагилари: 8. Бишоф Т., 23. Боэ С., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 44. Станишич Ж., 4. Та Ж., 26. Ульрайх С.
Бавария Мюнхен бош мураббийи: Компани В.
РБ Лейпциг бошланғич таркиби: 26. Вандевоордт М., 6. Банзузи Э., 21. Эль-Айнауи Н., 10. Груда Б., 16. Клостерманн Л., 23. Лукеба К., 28. Нкунку К., 7. Нуса А., 4. Орбан В., 22. Раум Д. (капитан), 20. Райтц Р.
РБ Лейпциг захирадагилари: 17. Баку Р., 3. Эстеве М., 35. Финкграфе М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 30. Максимович А., 1. Нюланд О., 40. Ромуло Кардосо, 13. Зейвальд Н.
РБ Лейпциг бош мураббийи: Демичелис М.
Изоҳлар 0
…