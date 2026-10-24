РБ Лейпциг — Элверсберг: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги РБ Лейпциг — Элверсберг учрашуви 24 октябр, 18:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
РБ Лейпциг бошланғич таркиби: 1. Нюланд О., 6. Банзузи Э., 21. Эль-Айнауи Н., 3. Эстеве М., 35. Финкграфе М., 27. Гомис Т., 39. Хенрикс Б., 30. Максимович А., 7. Нуса А., 4. Орбан В., 20. Райтц Р.
РБ Лейпциг захирадагилари: 17. Баку Р., 14. Баумгартнер К., 10. Груда Б., 2. Коне А., 23. Лукеба К., 22. Раум Д., 40. Ромуло Кардосо, 13. Зейвальд Н., 26. Вандевоордт М.
РБ Лейпциг бош мураббийи: Циклер А.
Элверсберг бошланғич таркиби: 20. Кристоф Н., 21. Гюнтер Л., 30. Гямера Дж., 43. Кайдель Ф., 7. Краттенмахер М., 42. Моква Нтусу Д., 25. Петков Л., 19. Пинкерт Л., 8. Пореба Л., 31. Рор М., 17. Шмаль Ф.
Элверсберг захирадагилари: 15. Адам Р., 28. Босс Т., 39. Кэмпбелл К., 6. Конде А., 9. Футкеу Н., 3. Ле Жонкур Ф., 2. Микельсон Н., 40. Оньека Ф., 26. Зирх Л.
Элверсберг бош мураббийи: Вагнер В.
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