Бавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

·9·Спорт
Бавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Бавария Мюнхен — Дортмунд учрашуви 31 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 40. Урбиг Ж., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 6. Киммих Ж., 3. Ким Мин Чжэ, 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 2. Упамекано Д.

Бавария Мюнхен захирадагилари: 46. Биндер Т., 8. Бишоф Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 44. Станишич Ж., 4. Та Ж., 26. Ульрайх С.

Бавария Мюнхен бош мураббийи: Дэнкс А.

Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 17. Чуквуэмека К., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 24. Свенссон Д., 25. Веерман Й.

Дортмунд захирадагилари: 5. Бенсебаини Р., 40. Инасиу С., 19. Каретсас К., 39. Мане Ф., 33. Мейер А., 18. Нванери Э., 26. Райерсон Ж., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф.

Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.

Бавария МюнхенДортмундГермания Бундеслигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матнФрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:33Унион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнУнион Берлин — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:27Бавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — РБ Лейпциг: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:39Сабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнСабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн20 октябр 20:34Бавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — Арсенал: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:52Будё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБудё/Глимт — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози