Бавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Бавария Мюнхен — Дортмунд учрашуви 31 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 40. Урбиг Ж., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 6. Киммих Ж., 3. Ким Мин Чжэ, 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 2. Упамекано Д.
Бавария Мюнхен захирадагилари: 46. Биндер Т., 8. Бишоф Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 44. Станишич Ж., 4. Та Ж., 26. Ульрайх С.
Бавария Мюнхен бош мураббийи: Дэнкс А.
Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 17. Чуквуэмека К., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 8. Нмеча Ф., 4. Шлоттербек Н. (капитан), 24. Свенссон Д., 25. Веерман Й.
Дортмунд захирадагилари: 5. Бенсебаини Р., 40. Инасиу С., 19. Каретсас К., 39. Мане Ф., 33. Мейер А., 18. Нванери Э., 26. Райерсон Ж., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф.
Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.
Изоҳлар 0
…