Лилль — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Лилль — Бавария Мюнхен учрашуви 26 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лилль бошланғич таркиби: 1. Озер Б., 38. Гоффи М., 3. Нгой Н., 4. Александро, 24. Вердонк К., 17. Мукау Н., 6. Бенталеб Н., 21. Андре Б. (капитан), 8. Мбаппе Э., 18. Уэда А., 10. Харальдссон Х.
Лилль захирадагилари: 7. Баква Д., 26. Коссье И., 35. Диаун С., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 19. Онал Б., 15. Перро Р., 28. Перрен Г., 11. Сахрауи О., 50. Сажус Т., 2. Срданович Л.
Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.
Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 40. Урбиг Ж., 44. Станишич Ж., 2. Упамекано Д., 3. Ким Мин Чжэ, 21. Ито Х., 6. Киммих Ж. (капитан), 45. Павлович А., 27. Лаймер К., 8. Бишоф Т., 11. Браун Н., 42. Карл Л.
Бавария Мюнхен захирадагилари: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 36. Коджо-Эвора Н., 14. Диас Л., 10. Мусиала Дж., 38. Подар-Стиубе Д., 39. Сапоко Ндиайе Б., 4. Та Ж., 26. Ульрайх С.
Бавария Мюнхен бош мураббийи: Компани В.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…