Гамбург — Бавария Мюнхен: жонли матнли трансляция (Германия Бундеслигаси)
Германия Бундеслигаси доирасидаги Гамбург — Бавария Мюнхен учрашуви 28 ноябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Гамбург бошланғич таркиби: 1. Хойер Фернандес Д. (капитан), 5. Аделин М., 33. Борнау С., 27. Дака П., 7. Эль-Уахди З., 11. Гронбек А., 37. Лемке Л., 17. Омари У., 38. Россинг-Лелесиит А., 44. Вушкович М., 3. Вульф Д.
Гамбург бош мураббийи: Польцин М.
Бавария Мюнхен бошланғич таркиби: 40. Урбиг Ж., 8. Бишоф Т., 23. Боэ С., 36. Коджо-Эвора Н., 42. Карл Л., 6. Киммих Ж., 3. Ким Мин Чжэ, 45. Павлович А., 39. Сапоко Ндиайе Б., 44. Станишич Ж., 4. Та Ж.
Бавария Мюнхен захирадагилари: 9. Ассомо Б., 46. Биндер Т., 11. Браун Н., . Кардозо М., 14. Диас Л., 21. Ито Х., 27. Лаймер К., 26. Ульрайх С., 2. Упамекано Д.
Бавария Мюнхен бош мураббийи: Компани В.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…