Диего Симеоне «Бавария»дан учралган мағлубият сабабларини очиқлади

·16·Спорт
Диего Симеоне «Бавария»дан учралган мағлубият сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Бавария»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди ва бу мюнхенликларнинг Мадридда «Атлетико» устидан қозонган илк тарихий ғалабаси бўлди.
  • Бош мураббий Диего Симеоне жамоасининг мағлубиятига яккама-якка курашлардаги сустлик ва рақиб майдонида қарор қабул қилишдаги секинлик сабаб бўлганини таъкидлади.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичи 4-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида Мюнхеннинг «Бавария» жамоасига 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур натижа тарихий аҳамият касб этди — «Бавария» мусобақа тарихида илк бор Мадрид шаҳрида «Атлетико» устидан ғалаба қозонишга муваффақ бўлди.

Учрашув якунлангач, «матрасчилар» бош мураббийи Диего Симеоне УEФА расмий сайтига берган интервьюсида жамоасининг ўйинидаги камчиликлар ва қўлдан чиқарилган вазиятлар ҳақида куюнчаклик билан гапирди.

«Биринчи голгача яхши ўйнаётгандик»: Симеоненинг очиқ танқиди

Аргентиналик мутахассис учрашувнинг бурилиш нуқтаси ва футболчиларининг хатоларини аниқ кўрсатиб ўтди:

  • Яккама-якка курашлардаги сустлик: «Биз тўп учун курашларда кўпроқ ғалаба қозонишимиз ва рақиб майдонида анча тезроқ қарор қабул қилиб ҳаракат қилишимиз керак эди», — деди Симеоне;

  • Ўтказиб юборилган зарба: «Биринчи голни ўтказиб юборгунимизга қадар майдонда ижобий ўйин кўрсатган, режамиз иш бераётган паллалар бор эди. Бироқ шунча ҳаракат ва меҳнатдан кейин якунда ҳеч нарсасиз қолганимиз жуда ачинарли», — дея таъкидлади у.

Мюнхенликларнинг 20 дақиқалик зарбаси

Баҳс тақдири иккинчи бўлимда немис клубининг совуққон ҳужумлари эвазига ҳал бўлди:

  • 54-дақиқа: Ленарт Карл мезбонлар мудофаасидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди;

  • 74-дақиқа: Конрад Лаймер киритган аниқ тўп ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди — 0:2.

Турнир жадвали: «Атлетико» хавфли ҳудудга тушмоқда

Ушбу ўйиндан сўнг жамоаларнинг гуруҳдаги мавқейи кескин фарқланди:

  • «Бавария» кўтарилди: Мадриддаги тарихий муваффақият эвазига мюнхенликлар очколари сонини 8 тага етказиб, умумий жадвалда юқори саккизлик орасига мустаҳкам жойлашди;

  • «Атлетико»нинг пасайиши: Тўрт турдан кейин атиги 4 очко тўплай олган Симеоне жамоаси плей-офф учун курашда ортда қолиб, жадвалнинг қуйи қисмига тушиб кетди.

«Атлетико»нинг Мадриддаги бу муваффақиятсизлиги жамоанинг жорий мавсумдаги барқарорлиги ва тактик муаммолари бўйича мутахассислар ўртасидаги баҳсларни янада кучайтириб юборди.

Европа Чемпионлар лигасиАтлетико МадридБавария МюнхенДиего Симеоне
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди31 октябр 19:58“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...13 октябр 13:07«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди«Ҳатто сен Моуринью бўлсанг ҳам...»: Симеоне дербидаги ҳакамлик можаросига жавоб қайтарди21 сентябр 07:04Атл. Мадрид — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матнАтл. Мадрид — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матнКеча 23:49Бавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБавария Мюнхен — Дортмунд: таркиблар ва жонли матн31 октябр 21:35Фрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матнФрайбург — Бавария Мюнхен: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози