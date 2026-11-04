Диего Симеоне «Бавария»дан учралган мағлубият сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида «Бавария»га 0:2 ҳисобида мағлуб бўлди ва бу мюнхенликларнинг Мадридда «Атлетико» устидан қозонган илк тарихий ғалабаси бўлди.
- Бош мураббий Диего Симеоне жамоасининг мағлубиятига яккама-якка курашлардаги сустлик ва рақиб майдонида қарор қабул қилишдаги секинлик сабаб бўлганини таъкидлади.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичи 4-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби ўз майдонида Мюнхеннинг «Бавария» жамоасига 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур натижа тарихий аҳамият касб этди — «Бавария» мусобақа тарихида илк бор Мадрид шаҳрида «Атлетико» устидан ғалаба қозонишга муваффақ бўлди.
Учрашув якунлангач, «матрасчилар» бош мураббийи Диего Симеоне УEФА расмий сайтига берган интервьюсида жамоасининг ўйинидаги камчиликлар ва қўлдан чиқарилган вазиятлар ҳақида куюнчаклик билан гапирди.
«Биринчи голгача яхши ўйнаётгандик»: Симеоненинг очиқ танқиди
Аргентиналик мутахассис учрашувнинг бурилиш нуқтаси ва футболчиларининг хатоларини аниқ кўрсатиб ўтди:
Яккама-якка курашлардаги сустлик: «Биз тўп учун курашларда кўпроқ ғалаба қозонишимиз ва рақиб майдонида анча тезроқ қарор қабул қилиб ҳаракат қилишимиз керак эди», — деди Симеоне;
Ўтказиб юборилган зарба: «Биринчи голни ўтказиб юборгунимизга қадар майдонда ижобий ўйин кўрсатган, режамиз иш бераётган паллалар бор эди. Бироқ шунча ҳаракат ва меҳнатдан кейин якунда ҳеч нарсасиз қолганимиз жуда ачинарли», — дея таъкидлади у.
Мюнхенликларнинг 20 дақиқалик зарбаси
Баҳс тақдири иккинчи бўлимда немис клубининг совуққон ҳужумлари эвазига ҳал бўлди:
54-дақиқа: Ленарт Карл мезбонлар мудофаасидаги бўшлиқдан фойдаланиб, ҳисобни очди;
74-дақиқа: Конрад Лаймер киритган аниқ тўп ўйин тақдирига якуний нуқтани қўйди — 0:2.
Турнир жадвали: «Атлетико» хавфли ҳудудга тушмоқда
Ушбу ўйиндан сўнг жамоаларнинг гуруҳдаги мавқейи кескин фарқланди:
«Бавария» кўтарилди: Мадриддаги тарихий муваффақият эвазига мюнхенликлар очколари сонини 8 тага етказиб, умумий жадвалда юқори саккизлик орасига мустаҳкам жойлашди;
«Атлетико»нинг пасайиши: Тўрт турдан кейин атиги 4 очко тўплай олган Симеоне жамоаси плей-офф учун курашда ортда қолиб, жадвалнинг қуйи қисмига тушиб кетди.
«Атлетико»нинг Мадриддаги бу муваффақиятсизлиги жамоанинг жорий мавсумдаги барқарорлиги ва тактик муаммолари бўйича мутахассислар ўртасидаги баҳсларни янада кучайтириб юборди.
Изоҳлар 0
…