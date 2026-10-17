Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирди

·19·Спорт
Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Қозоғистондаги Актау Асиан Опен 2026 халқаро турнирида қўлга киритган олтин медалига муносабат билдирди.
  • Оналик таътилидан сўнг қайтган спортчи -52 кг вазн тоифасида Озарбайжон вакилини финалда муддатидан аввал мағлуб этди.
  • Ушбу ғалаба Келдиёрованинг Париж–2024 Олимпиадасидаги тарихий олтин медалидан сўнг юқори спорт формасини сақлаб қолганини кўрсатди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) мамлакатимизнинг тарихий Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрованинг Қозоғистонда ўтказилаётган Aktau Asian Open 2026 халқаро турниридаги муваффақиятли иштироки ва олтин медалига расмий муносабат билдирди.

Қўмита ўзининг расмий баёнотида оналик таътили ва узоқ танаффусдан сўнг татамига қайтган чемпионнинг ғалабасини алоҳида эътироф этди: «Чемпионимиз қайтди: Диёра Келдиёрова Актауда олтин медални қўлга киритди».

Финалдаги муддатидан аввал ғалаба

-52 кг вазн тоифасида кураш олиб борган ўзбекистонлик дзюдочи мусобақа давомида ўз маҳоратини тўлиқ намоён қилди:

  • Рақиблар устидан назорат: Келдиёрова мусобақа жадвалидаги дастлабки рақибларини ишончли енгиб, ҳал қилувчи финал босқичига чиқди;

  • Озарбайжонлик рақибга қарши баҳс: Финал беллашувида ҳамюртимиз Озарбайжон вакили билан тўқнаш келиб, рақибасини муддатидан аввал соф ғалаба билан мағлуб этди ва шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади;

  • Катта қайтариш: Ушбу ғалаба спортчининг узоқ муддатли танаффусга қарамай, юқори спорт формаси ва чемпионлик руҳиятини тўлиқ сақлаб қолганини кўрсатди.

Париж–2024 Олимпиадаси: Тарих яратган афсонавий йўл

МОҚ Диёра Келдиёрованинг бунгача бўлган сўнгги расмий мусобақаси айнан Париж–2024 ёзги Олимпия ўйинлари бўлганини эслатиб ўтди:

  • Абэ ва Красничи устидан ғалаба: Париждаги Олимпиада йўлида Диёра аввалига мутлақ фаворит, тўрт карра жаҳон чемпиони япониялик Ута Абэни доғда қолдириб, бутун спорт оламини лол қолдирган, финалда эса Токио–2020 Олимпиадаси ғолиби косоволик Дистрия Красничини таслим этган эди;

  • Ўзбекистон тарихидаги илк натижа: Ушбу зафар эвазига у Ўзбекистон тарихида ёзги Олимпия ўйинларида дзюдо бўйича олтин медални қўлга киритган илк аёл спортчи сифатида тарихга кирди;

  • Оналик ва янги босқич: Париж муваффақиятидан сўнг фарзандли бўлиши муносабати билан спортдан вақтинча четда қолган Келдиёрова Оқтовдаги ушбу олтин медали орқали янги Олимпия циклигидаги курашларга шаҳдам қадам билан қайтди.

Диёра Келдиёрованинг ғалабали қайтиши нафақат миллий дзюдо мактабимиз, балки ўзбек спортининг янги халқаро ареналардаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Диёра КелдиёроваМОҚАктау Азиан Оупен 2026Париж 2024 Олимпиада
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиДиёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиБугун 19:05Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиДиёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиКеча 21:17Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)12 октябр 15:35Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумДиёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум29 сентябр 17:24Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?5 август 06:07Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)13 июл 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...