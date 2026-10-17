Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Қозоғистондаги Актау Асиан Опен 2026 халқаро турнирида қўлга киритган олтин медалига муносабат билдирди.
- Оналик таътилидан сўнг қайтган спортчи -52 кг вазн тоифасида Озарбайжон вакилини финалда муддатидан аввал мағлуб этди.
- Ушбу ғалаба Келдиёрованинг Париж–2024 Олимпиадасидаги тарихий олтин медалидан сўнг юқори спорт формасини сақлаб қолганини кўрсатди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) мамлакатимизнинг тарихий Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрованинг Қозоғистонда ўтказилаётган Aktau Asian Open 2026 халқаро турниридаги муваффақиятли иштироки ва олтин медалига расмий муносабат билдирди.
Қўмита ўзининг расмий баёнотида оналик таътили ва узоқ танаффусдан сўнг татамига қайтган чемпионнинг ғалабасини алоҳида эътироф этди: «Чемпионимиз қайтди: Диёра Келдиёрова Актауда олтин медални қўлга киритди».
Финалдаги муддатидан аввал ғалаба
-52 кг вазн тоифасида кураш олиб борган ўзбекистонлик дзюдочи мусобақа давомида ўз маҳоратини тўлиқ намоён қилди:
Рақиблар устидан назорат: Келдиёрова мусобақа жадвалидаги дастлабки рақибларини ишончли енгиб, ҳал қилувчи финал босқичига чиқди;
Озарбайжонлик рақибга қарши баҳс: Финал беллашувида ҳамюртимиз Озарбайжон вакили билан тўқнаш келиб, рақибасини муддатидан аввал соф ғалаба билан мағлуб этди ва шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади;
Катта қайтариш: Ушбу ғалаба спортчининг узоқ муддатли танаффусга қарамай, юқори спорт формаси ва чемпионлик руҳиятини тўлиқ сақлаб қолганини кўрсатди.
Париж–2024 Олимпиадаси: Тарих яратган афсонавий йўл
МОҚ Диёра Келдиёрованинг бунгача бўлган сўнгги расмий мусобақаси айнан Париж–2024 ёзги Олимпия ўйинлари бўлганини эслатиб ўтди:
Абэ ва Красничи устидан ғалаба: Париждаги Олимпиада йўлида Диёра аввалига мутлақ фаворит, тўрт карра жаҳон чемпиони япониялик Ута Абэни доғда қолдириб, бутун спорт оламини лол қолдирган, финалда эса Токио–2020 Олимпиадаси ғолиби косоволик Дистрия Красничини таслим этган эди;
Ўзбекистон тарихидаги илк натижа: Ушбу зафар эвазига у Ўзбекистон тарихида ёзги Олимпия ўйинларида дзюдо бўйича олтин медални қўлга киритган илк аёл спортчи сифатида тарихга кирди;
Оналик ва янги босқич: Париж муваффақиятидан сўнг фарзандли бўлиши муносабати билан спортдан вақтинча четда қолган Келдиёрова Оқтовдаги ушбу олтин медали орқали янги Олимпия циклигидаги курашларга шаҳдам қадам билан қайтди.
Диёра Келдиёрованинг ғалабали қайтиши нафақат миллий дзюдо мактабимиз, балки ўзбек спортининг янги халқаро ареналардаги мавқеини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…