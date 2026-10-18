Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқлади

·71·Спорт
Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Диёра Келдиёрова Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ўтказилган Актау Асиан Опен 2026 мусобақасида олтин медални қўлга киритди.
  • Икки йиллик танаффусдан сўнг ўзининг илк расмий мусобақасида ғалаба қозонган ўзбекистонлик дзюдочи шу ой охирида БААнинг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли Гранд Слам турнирида қатнашишни режалаштирмоқда.
  • Оқтовдаги баҳслар унинг тайёргарлигини синовдан ўтказиб, келгуси мусобақалар учун муҳим тажриба бўлди.

Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ўтказилган Aktau Asian Open 2026 мусобақасида тенгсиз деб топилиб, олтин медални қўлга киритган Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрова катта спортга қайтганидан сўнг навбатдаги йирик режаларини маълум қилди.

Икки йиллик оналик танаффусидан сўнг илк расмий мусобақасидаёқ шоҳсупага кўтарилган ўзбекистонлик дзюдочи шу ой охирида БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли Grand Slam («Катта дубулға») турнирида қатнашиш ниятида эканини билдирди.

«Бу ердаги баҳслар мен учун синов бўлди»: Чемпионнинг иқрори

Ғалабадан сўнг спортчи ўз туйғулари ва тайёргарлик жараёни ҳақида фикр билдирди:

  • Кутилмаган натижа ва қувонч: «Икки йиллик танаффусдан кейин яна татамига қайтиб, олтин медаль олганимдан жуда хурсандман. Ростини айтсам, бундай тезкор натижани кутмаган эдим, лекин жуда мамнунман;

  • Абу-Дабидаги Grand Slam мақсади: Энди ой охирида, эҳтимол, Абу-Дабида бўладиган “Катта дубулға” турнирида иштирок этарман. Бу мен учун анча жиддий ва катта мусобақа бўлади, энди бор эътиборимни шу турнирга қаратаман;

  • Камчиликларни баҳолаш: Оқтовдаги беллашувлар мен учун муҳим синов вазифасини ўтади — тайёргарлигим қай даражада эканини, нималарни ўзгартиришим ва устимда қандай ишлашим кераклигини кўриб олдим», — деди Келдиёрова.

Оқтовдаги олтин йўл: Рақиблар таслим этилди

17–18 октябрь кунлари Турар Жолдибоев хотирасига бағишлаб ўтказилган очиқ Осиё кубогида Диёра -52 кг вазн тоифасида кураш олиб борди:

  • Саралаш босқичи: Ўзбекистонлик чемпион дастлабки давраларда мезбон Қозоғистон терма жамоасининг икки нафар вакилини ишончли тарзда доғда қолдирди;

  • Финалдаги муддатидан аввал ғалаба: Ҳал қилувчи финал жангида Озарбайжон спортчиси Фарида Мирзаевага қарши татамига чиққан Келдиёрова рақибасини муддатидан аввал мағлубиятга учратиб, Aktau Asian Open 2026 чемпионига айланди.

Оқтовдаги ушбу олтин медаль Диёра Келдиёрованинг яқинлашиб келаётган жаҳон ва қитъа миқёсидаги энг йирик турнирларга, жумладан, навбатдаги Олимпия сари тайёргарлиги юқори даражада эканини кўрсатди.

Диёра КелдиёроваAktau Asian Open 2026Абу-Даби Grand SlamОқтов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Кеча 22:12Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиМиллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиКеча 21:18Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиДиёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиКеча 19:05Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиДиёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилди16 октябр 21:17Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)12 октябр 15:35Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумДиёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум29 сентябр 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...