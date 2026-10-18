Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Диёра Келдиёрова Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ўтказилган Актау Асиан Опен 2026 мусобақасида олтин медални қўлга киритди.
- Икки йиллик танаффусдан сўнг ўзининг илк расмий мусобақасида ғалаба қозонган ўзбекистонлик дзюдочи шу ой охирида БААнинг Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли Гранд Слам турнирида қатнашишни режалаштирмоқда.
- Оқтовдаги баҳслар унинг тайёргарлигини синовдан ўтказиб, келгуси мусобақалар учун муҳим тажриба бўлди.
Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ўтказилган Aktau Asian Open 2026 мусобақасида тенгсиз деб топилиб, олтин медални қўлга киритган Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрова катта спортга қайтганидан сўнг навбатдаги йирик режаларини маълум қилди.
Икки йиллик оналик танаффусидан сўнг илк расмий мусобақасидаёқ шоҳсупага кўтарилган ўзбекистонлик дзюдочи шу ой охирида БАА пойтахти Абу-Даби шаҳрида бўлиб ўтадиган нуфузли Grand Slam («Катта дубулға») турнирида қатнашиш ниятида эканини билдирди.
«Бу ердаги баҳслар мен учун синов бўлди»: Чемпионнинг иқрори
Ғалабадан сўнг спортчи ўз туйғулари ва тайёргарлик жараёни ҳақида фикр билдирди:
Кутилмаган натижа ва қувонч: «Икки йиллик танаффусдан кейин яна татамига қайтиб, олтин медаль олганимдан жуда хурсандман. Ростини айтсам, бундай тезкор натижани кутмаган эдим, лекин жуда мамнунман;
Абу-Дабидаги Grand Slam мақсади: Энди ой охирида, эҳтимол, Абу-Дабида бўладиган “Катта дубулға” турнирида иштирок этарман. Бу мен учун анча жиддий ва катта мусобақа бўлади, энди бор эътиборимни шу турнирга қаратаман;
Камчиликларни баҳолаш: Оқтовдаги беллашувлар мен учун муҳим синов вазифасини ўтади — тайёргарлигим қай даражада эканини, нималарни ўзгартиришим ва устимда қандай ишлашим кераклигини кўриб олдим», — деди Келдиёрова.
Оқтовдаги олтин йўл: Рақиблар таслим этилди
17–18 октябрь кунлари Турар Жолдибоев хотирасига бағишлаб ўтказилган очиқ Осиё кубогида Диёра -52 кг вазн тоифасида кураш олиб борди:
Саралаш босқичи: Ўзбекистонлик чемпион дастлабки давраларда мезбон Қозоғистон терма жамоасининг икки нафар вакилини ишончли тарзда доғда қолдирди;
Финалдаги муддатидан аввал ғалаба: Ҳал қилувчи финал жангида Озарбайжон спортчиси Фарида Мирзаевага қарши татамига чиққан Келдиёрова рақибасини муддатидан аввал мағлубиятга учратиб, Aktau Asian Open 2026 чемпионига айланди.
Оқтовдаги ушбу олтин медаль Диёра Келдиёрованинг яқинлашиб келаётган жаҳон ва қитъа миқёсидаги энг йирик турнирларга, жумладан, навбатдаги Олимпия сари тайёргарлиги юқори даражада эканини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…