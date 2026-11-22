«Месси ва Роналду каби»: Диёра Келдиёрова Ута Абе билан рақобат ҳақида гапирди
Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрова япониялик юлдуз дзюдочи Ута Абе билан рақобат ҳақида гапирди. Ўзбекистонлик спортчи икки дзюдочининг даражасини Лионель Месси ва Криштиану Роналду ўртасидаги рақобатга қиёслади. Ута билан яна бир бор татамига чиқишдан эса асло қочмаслигини таъкидлади.
«Бу худди Месси ва Роналдуни таққослашга ўхшайди»
Дзюдо бўйича Олимпия ўйинлари ғолиби Диёра Келдиёрова япониялик рақиби Ута Абе ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, икки спортчини таққослаш футболдаги Месси ва Роналду рақобатини эслатади.
Келдиёрова ҳар икки дзюдочининг ўз даражаси ва ютуқлари билан ажралиб туришини қайд этди. Шунингдек, улар ўртасидаги беллашувлар мухлисларда кучли ҳиссиёт уйғотишини таъкидлади.
«Бу худди Месси ва Роналдуни таққослашларига ўхшайди. Улар ҳам энг зўрлари. Биз ҳам Ута билан энг зўримиз. Биз энг зўр жангларимизни намойиш этганмиз, шунинг учун инсонлар баъзида ҳиссиётга берилишар», — деди ўзбекистонлик дзюдочи.
«Мен ҳар доим жанг қилишга тайёрман»
Диёра Келдиёровадан Ута Абе билан яна бир бор куч синашишни хоҳлайдими, деб ҳам сўралди. Олимпия чемпиони бу саволга қатъий жавоб берди: у ҳар қандай рақибга қарши татамига чиқишга тайёр.
«У билан жангни кутяпманми? Албатта. Бу дзюдо. Мен ҳар доим жанг қилишга тайёрман», — дея қўшимча қилди Келдиёрова.
Бу гаплар ўзбекистонлик спортчининг кучли рақиблардан қочмаслиги ва ҳар қандай жиддий беллашувга тайёрлигини кўрсатади.
Келдиёрова ва Абе рақобатида ким устун келган?
Диёра Келдиёрова ва Ута Абе ўртасидаги қарама-қаршилик дзюдо мухлислари учун алоҳида қизиқиш уйғотади. Маълумот учун, спортчиларнинг сўнгги ўзаро тўқнашувида ўзбекистонлик дзюдочининг қўли баланд келган.
Шу боис уларнинг эҳтимолий навбатдаги беллашуви ҳам катта қизиқиш билан кутилади. Бир томонда — Ўзбекистоннинг Олимпия чемпиони, иккинчи томонда — Япония дзюдосининг энг таниқли вакилларидан бири. Бундай рақобатда ҳар бир ҳаракат ва ҳар бир сония ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
Келдиёрова эса позициясини очиқ билдирди: у Ута Абе билан яна татамига чиқишга тайёр. Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — икки юлдузнинг навбатдаги тўқнашуви қачон бўлади?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…