Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритди

·66·Спорт
Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритди

Дзюдо бўйича Париж-2024 Олимпия ўйинлари чемпиони, Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Диёра Келдиёрова Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ташкил этилган нуфузли халқаро турнирда ёрқин иштирок этиб, мусобақанинг олтин медалига эга чиқди.

Узоқ танаффусдан кейин яна катта спортга қайтган тажрибали спортчимиз ўзининг севимли вазн тоифасида яна бир бор дунёда тенгсиз эканини исботлади.

Барча рақиблар устидан мутлақ устунлик

-52 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Келдиёрова мусобақа давомида бенуқсон ҳаракат қилди:

  • Шоҳсупа сари мустаҳкам йўл: Ўзбекистонлик дзюдочи турнирнинг саралаш ва яримфинал босқичларида барча рақибларидан очиқ-ойдин маҳорат ва жисмоний устунлик намойиш этиб, финалга йўлланма олди;

  • Финалдаги муддатидан аввал ғалаба: Ҳал қилувчи баҳсда Диёра Озарбайжон вакиласига қарши татамига чиқиб, рақибасини муддатидан аввал соф ғалаба билан мағлуб этди ва Оқтов турнирининг чемпионлик шоҳсупасига кўтарилди;

  • Муваффақиятли старт: Мазкур олтин медаль ҳамюртимизнинг янги Олимпия циклигида яна катта ғайрат ва чемпионлик кайфияти билан курашга қўшилганини кўрсатди.

Париж триумфи ва изчил муваффақиятлар

Эслатиб ўтамиз, Диёра Келдиёрова Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида ҳам -52 кг вазн тоифасида тарихий ғалабани қўлга киритиб, Ўзбекистон тарихидаги илк дзюдочи аёл Олимпия чемпионига айланган эди. Унинг Оқтовдаги ушбу навбатдаги олтин медали ўзбек дзюдо мактабининг қитъа ва жаҳон саҳнасидаги етакчи мавқеини яна бир бор мустаҳкамлади.

Диёра КелдиёроваПариж-2024 Олимпия ўйинлариОқтов турнирЎзбекистон миллий жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиДиёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиКеча 21:17Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)12 октябр 15:35Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумДиёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум29 сентябр 17:24Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?5 август 06:07Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)13 июл 15:07"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова8 июн 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...