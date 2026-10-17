Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритди
Дзюдо бўйича Париж-2024 Олимпия ўйинлари чемпиони, Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Диёра Келдиёрова Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ташкил этилган нуфузли халқаро турнирда ёрқин иштирок этиб, мусобақанинг олтин медалига эга чиқди.
Узоқ танаффусдан кейин яна катта спортга қайтган тажрибали спортчимиз ўзининг севимли вазн тоифасида яна бир бор дунёда тенгсиз эканини исботлади.
Барча рақиблар устидан мутлақ устунлик
-52 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Келдиёрова мусобақа давомида бенуқсон ҳаракат қилди:
Шоҳсупа сари мустаҳкам йўл: Ўзбекистонлик дзюдочи турнирнинг саралаш ва яримфинал босқичларида барча рақибларидан очиқ-ойдин маҳорат ва жисмоний устунлик намойиш этиб, финалга йўлланма олди;
Финалдаги муддатидан аввал ғалаба: Ҳал қилувчи баҳсда Диёра Озарбайжон вакиласига қарши татамига чиқиб, рақибасини муддатидан аввал соф ғалаба билан мағлуб этди ва Оқтов турнирининг чемпионлик шоҳсупасига кўтарилди;
Муваффақиятли старт: Мазкур олтин медаль ҳамюртимизнинг янги Олимпия циклигида яна катта ғайрат ва чемпионлик кайфияти билан курашга қўшилганини кўрсатди.
Париж триумфи ва изчил муваффақиятлар
Эслатиб ўтамиз, Диёра Келдиёрова Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида ҳам -52 кг вазн тоифасида тарихий ғалабани қўлга киритиб, Ўзбекистон тарихидаги илк дзюдочи аёл Олимпия чемпионига айланган эди. Унинг Оқтовдаги ушбу навбатдаги олтин медали ўзбек дзюдо мактабининг қитъа ва жаҳон саҳнасидаги етакчи мавқеини яна бир бор мустаҳкамлади.
Изоҳлар 0
…