Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик дзюдочи Диёра Келдиёрова 17–18 октябр кунлари Қозоғистоннинг Актау шаҳрида бўлиб ўтадиган Актау Асиан Опен 2026 турнирида иштирок этиб, катта спортга расмий равишда қайтмоқда.
- Бу мусобақа спортчи учун Париж-2024 Олимпиадаси ва фарзандли бўлганидан кейинги илк расмий беллашув бўлади.
- Келдиёрова ўзининг одатий -52 кг вазн тоифасида татамига чиқади.
Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова катта спортга расмий равишда қайтиш арафасида. Ўзбекистонлик машҳур дзюдочи узоқ танаффусдан сўнг яна татамига чиқади.
Келдиёрова 17–18 октябрь кунлари Қозоғистоннинг Актау шаҳрида бўлиб ўтадиган Aktau Asian Open 2026 турнирида иштирок этади. Эътиборлиси, бу мусобақа спортчи учун Париж Олимпиадаси ва фарзандли бўлганидан кейинги илк расмий беллашув бўлади.
Диёра Келдиёрова яна татамида
Ўзбекистон дзюдосининг энг танилган ва муваффақиятли вакилларидан бири бўлган Диёра Келдиёрова расмий мусобақаларга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда.
Париж-2024 Олимпиадасида олтин медални қўлга киритган дзюдочи энди Актауда ўзининг халқаро мусобақалардаги янги босқичини бошлайди.
Келдиёрова турнирда ўзининг одатий -52 кг вазн тоифасида иштирок этади.
Бу эса мухлислар учун алоҳида қизиқ воқеа. Чунки Диёра Келдиёрова сўнгги марта расмий мусобақада Париж Олимпиадасида татамига чиққан эди.
Париждаги тарихий ғалабадан кейин катта танаффус
Диёра Келдиёрова Париж-2024 Олимпиадасида -52 кг вазн тоифасида чемпионликни қўлга киритиб, Ўзбекистон делегацияси учун тарихий натижа қайд этганди.
Олимпия олтини спортчининг халқаро майдондаги юқори даражасини яна бир бор намойиш қилди.
Келдиёрова, шунингдек, Жаҳон чемпионатларида ҳам совриндорлар сафидан жой олган. Унинг карьерасидаги энг юқори натижаларидан бири — Олимпиада чемпиони мақоми бўлса, эндиликда мухлислар уни яна катта татамида кўриш имкониятига эга бўлади.
Бу сафар мусобақанинг аҳамияти бошқача
Актаудаги турнир Диёра Келдиёрова учун оддий навбатдаги мусобақа эмас.
Бу унинг Париж-2024 Олимпиадаси ва фарзандли бўлганидан кейинги биринчи расмий мусобақаси бўлади.
Шу сабабли дзюдо мухлислари Келдиёрованинг татамига қайтишини катта қизиқиш билан кутиб олади.
Спортчи учун эса ушбу мусобақа расмий беллашув амалиётини қайта тиклаш, халқаро татами муҳитига мослашиш ва кейинги мусобақалар олдидан ўз имкониятларини синаб кўриш нуқтаи назаридан муҳим босқич бўлади.
Барча нигоҳлар Актауга қаратилади
17–18 октябрь кунлари Актауда ўтадиган Aktau Asian Open 2026 турнирида Диёра Келдиёрованинг иштироки Ўзбекистон дзюдоси учун ҳам алоҳида эътиборга молик.
Олимпия чемпионининг катта танаффусдан кейинги биринчи расмий жанги мухлислар учун унинг спортга қайтишини кузатиш имконини беради.
Диёра Келдиёрова яна -52 кг вазнда татамига чиқади. Энди асосий қизиқиш — Парижда олтин медални қўлга киритган чемпионнинг янги мавсумдаги биринчи расмий мусобақаси қандай кечишида.
17–18 октябрь. Актау. Aktau Asian Open 2026. Диёра Келдиёрова яна татамида.
Ўзбекистон дзюдосининг Олимпия чемпиони учун янги саҳифа айнан шу мусобақадан бошланади.
Изоҳлар 0
…