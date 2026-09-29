Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум

·8·Спорт
Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик дзюдочи Диёра Келдиёрова 17–18 октябр кунлари Қозоғистоннинг Актау шаҳрида бўлиб ўтадиган Актау Асиан Опен 2026 турнирида иштирок этиб, катта спортга расмий равишда қайтмоқда.
  • Бу мусобақа спортчи учун Париж-2024 Олимпиадаси ва фарзандли бўлганидан кейинги илк расмий беллашув бўлади.
  • Келдиёрова ўзининг одатий -52 кг вазн тоифасида татамига чиқади.

Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова катта спортга расмий равишда қайтиш арафасида. Ўзбекистонлик машҳур дзюдочи узоқ танаффусдан сўнг яна татамига чиқади.

Келдиёрова 17–18 октябрь кунлари Қозоғистоннинг Актау шаҳрида бўлиб ўтадиган Aktau Asian Open 2026 турнирида иштирок этади. Эътиборлиси, бу мусобақа спортчи учун Париж Олимпиадаси ва фарзандли бўлганидан кейинги илк расмий беллашув бўлади.

Диёра Келдиёрова яна татамида

Ўзбекистон дзюдосининг энг танилган ва муваффақиятли вакилларидан бири бўлган Диёра Келдиёрова расмий мусобақаларга қайтишга тайёргарлик кўрмоқда.

Париж-2024 Олимпиадасида олтин медални қўлга киритган дзюдочи энди Актауда ўзининг халқаро мусобақалардаги янги босқичини бошлайди.

Келдиёрова турнирда ўзининг одатий -52 кг вазн тоифасида иштирок этади.

Бу эса мухлислар учун алоҳида қизиқ воқеа. Чунки Диёра Келдиёрова сўнгги марта расмий мусобақада Париж Олимпиадасида татамига чиққан эди.

Париждаги тарихий ғалабадан кейин катта танаффус

Диёра Келдиёрова Париж-2024 Олимпиадасида -52 кг вазн тоифасида чемпионликни қўлга киритиб, Ўзбекистон делегацияси учун тарихий натижа қайд этганди.

Олимпия олтини спортчининг халқаро майдондаги юқори даражасини яна бир бор намойиш қилди.

Келдиёрова, шунингдек, Жаҳон чемпионатларида ҳам совриндорлар сафидан жой олган. Унинг карьерасидаги энг юқори натижаларидан бири — Олимпиада чемпиони мақоми бўлса, эндиликда мухлислар уни яна катта татамида кўриш имкониятига эга бўлади.

Бу сафар мусобақанинг аҳамияти бошқача

Актаудаги турнир Диёра Келдиёрова учун оддий навбатдаги мусобақа эмас.

Бу унинг Париж-2024 Олимпиадаси ва фарзандли бўлганидан кейинги биринчи расмий мусобақаси бўлади.

Шу сабабли дзюдо мухлислари Келдиёрованинг татамига қайтишини катта қизиқиш билан кутиб олади.

Спортчи учун эса ушбу мусобақа расмий беллашув амалиётини қайта тиклаш, халқаро татами муҳитига мослашиш ва кейинги мусобақалар олдидан ўз имкониятларини синаб кўриш нуқтаи назаридан муҳим босқич бўлади.

Барча нигоҳлар Актауга қаратилади

17–18 октябрь кунлари Актауда ўтадиган Aktau Asian Open 2026 турнирида Диёра Келдиёрованинг иштироки Ўзбекистон дзюдоси учун ҳам алоҳида эътиборга молик.

Олимпия чемпионининг катта танаффусдан кейинги биринчи расмий жанги мухлислар учун унинг спортга қайтишини кузатиш имконини беради.

Диёра Келдиёрова яна -52 кг вазнда татамига чиқади. Энди асосий қизиқиш — Парижда олтин медални қўлга киритган чемпионнинг янги мавсумдаги биринчи расмий мусобақаси қандай кечишида.

17–18 октябрь. Актау. Aktau Asian Open 2026. Диёра Келдиёрова яна татамида.

Ўзбекистон дзюдосининг Олимпия чемпиони учун янги саҳифа айнан шу мусобақадан бошланади.

Диёра КелдиёроваАктау Азиат Оупен 2026Париж-2024 ОлимпиадаЎзбекистон дзюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?5 август 06:07Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)Олимпиада чемпионкаси Диёра Келдиёрова туғилган кунидан унутилмас лавҳалар улашди (видео)13 июл 15:07"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова"Бу сирни ҳеч қаерда айтмаганман, сизга айтяпман..."- Диёра Келдиёрова8 июн 22:19Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиОсиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиБугун 17:27Диёра Келдиёрова узоқ танаффусдан кейин яна спортга қайтдиДиёра Келдиёрова узоқ танаффусдан кейин яна спортга қайтди5 апрел 08:00Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқади16 июл 12:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди