Диёра Келдиёрова Косей Иноуе машғулотларида: «Катта Дубулға» турнирига тайёрланмоқда
Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони, жаҳон чемпионатининг икки карра совриндори Диёра Келдиёрова келаси ҳафта — 5–6 декабрь кунлари Япония пойтахтида бўлиб ўтадиган нуфузли Tokyo Grand Slam 2026 турнирида иштирок этади. Мусобақа олдидан ҳамюртимиз Тошкентда дзюдо афсонаси Косей Иноуе иштирокидаги машғулотларда қатнашиб, ўзига хос тайёргарлик босқичини ўтади.
Дзюдо афсонаси Косей Иноуе билан маҳорат сабоқлари
Аввалроқ Сидней-2000 Олимпиадаси чемпиони, уч карра жаҳон чемпиони ва икки бор Осиё ўйинлари ғолиби Косей Иноуе Тошкентга ташриф буюриб, ёш ўзбек дзюдочилари учун махсус мастер-класс (маҳорат сабоқлари) ўтказган эди. Ушбу машғулотларда Диёра Келдиёрова ҳам бевосита қатнашди. Япониялик мутахассис билан ўтган машғулотлар келаси ҳафта Токио татамиларида бўлиб ўтадиган масъулиятли беллашувлар олдидан Келдиёрова учун муҳим тайёргарлик вазифасини бажарди.
Токиода Ута Абе билан тарихий реванш кутилмоқда
Tokyo Grand Slam 2026 турнирининг расмий қайдномасидан аёллар ўртасида -52 кг вазн тоифасида нафақат Диёра Келдиёрова, балки Париж Олимпиадасидан бери ўзбекистонлик чемпион билан яна тўқнаш келишни кутаётган япониялик юлдуз Ута Абе ҳам ўрин олган. Токио мезбонлик қиладиган мазкур «Катта Дубулға» баҳсларида -52 кг вазн тоифаси беллашувлари мусобақанинг биринчи куни — 5 декабрь санасига белгиланган.
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа
Tokyo Grand Slam 2026 (Токио, Япония — Tokyo Metropolitan Gymnasium)
Ўтказилиш санаси
2026 йил 5–6 декабрь (-52 кг вазн тоифаси беллашувлари 5 декабрда ўтади)
Вазн тоифаси
Аёллар, -52 кг
Асосий юлдузлар ва интрига
Диёра Келдиёрова (Ўзбекистон) — Ута Абе (Япония) (Париж-2024 Олимпиадасидан кейинги эҳтимолий тўқнашув)
Тайёргарлик босқичи
Тошкентда афсонавий Косей Иноуенинг маҳорат сабоқларида иштирок этди
Сизнингча, Токио «Катта Дубулға» турнирида Диёра Келдиёрова ва Ута Абе яна татамида тўқнаш келса, ҳамюртимиз мезбон рақибасини ўз уйида ҳам мағлуб эта оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек дзюдоси ҳамда Диёра Келдиёрованинг Токиодаги иштирокини интиқлик билан кутаётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…