Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)

·58·Спорт
Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Диёра Келдиёрова Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ўтган халқаро турнирда олтин медални қўлга киритди.
  • Икки йиллик танаффусдан сўнг қайтган спортчи барча рақибларини, жумладан, финалда Озарбайжон вакиласини ҳам муддатидан аввал мағлуб этди.
  • Бу ғалаба Келдиёрованинг келгуси мусобақалар ва Олимпия ўйинларига дадил қадам қўйганини кўрсатади.

Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида тарих яратиб, ўзбек спортининг янги рамзига айланган Диёра Келдиёрова орадан икки йил ўтиб катта татамига муваффақиятли қайтди.

Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ташкил этилган нуфузли халқаро турнирда қатнашган ҳамюртимиз барча рақиблари устидан ишончли ғалабаларни қўлга киритиб, мусобақанинг олтин медалига эга чиқди.

Финалдаги муддатидан аввал ғалаба ва мутлақ устунлик

Икки йиллик танаффусга қарамай, Диёра Келдиёрова мусобақанинг илк дақиқалариданоқ ўзининг энг юқори спорт формаси ва чемпионлик руҳиятини сақлаб қолганини исботлади:

  • Рақиблар устидан назорат: Ўзбекистонлик дзюдочи саралаш босқичларида рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмасдан, ишонч билан ҳал қилувчи баҳсга етиб келди;

  • Озарбайжонлик рақиб таслим этилди: Финал беллашувида ҳамюртимиз Озарбайжон вакиласига қарши татамига чиқиб, рақибасини муддатидан аввал мағлуб этди ва шоҳсупанинг энг юқори поғонасини банд этди;

  • Янги циклнинг ёрқин старти: Ушбу ғалабали қайтиш Келдиёрованинг навбатдаги халқаро мусобақалар ва келгуси Олимпия сари ташлаган мустаҳкам ва дадил қадами бўлди.

Париж триумфидан Оқтов шоҳсупасигача: Афсонанинг давоми

Диёра Келдиёрованинг бу қайтиши бежиз спорт жамоатчилиги томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинмади:

  • Париждаги мўъжиза: Айнан икки йил аввал Парижда ўтган Олимпия ўйинларида у тўрт карра жаҳон чемпиони, япониялик енгилмас Ута Абэ устидан ғалаба қозониб, дунё спорт оламини ларзага солган ҳамда якунда Ўзбекистон тарихида дзюдо бўйича илк аёл Олимпия чемпионига айланган эди;

  • Узоқ танаффус ва зафар: Олимпиададан кейинги танаффусдан сўнг илк расмий мусобақасидаёқ олтин медалга сазовор бўлиши унинг ҳақиқий чемпионлик характерини яна бир бор намоён қилди.

Диёра Келдиёрованинг ғалабали юриши ўзбек аёллар спортининг жаҳон саҳнасидаги нуфузи нақадар юқори эканини яна бир бор исботлади.

Диёра КелдиёроваПариж-2024 ОлимпиадаОқтов турнирЎзбекистон дзюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумДиёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълум29 сентябр 17:24Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиДиёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиБугун 19:05Музаффарбек Тўрабоев яна Осиё чемпиони: Мезбон спортчи таслим этилдиМузаффарбек Тўрабоев яна Осиё чемпиони: Мезбон спортчи таслим этилди2 октябр 15:11Олтинга бир қадам: Абдураҳим Нутфуллоев Аичи–Нагояда кумуш олдиОлтинга бир қадам: Абдураҳим Нутфуллоев Аичи–Нагояда кумуш олди30 сентябр 18:55Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиМиллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиБугун 21:18Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиДиёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиКеча 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...