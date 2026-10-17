Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Диёра Келдиёрова Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ўтган халқаро турнирда олтин медални қўлга киритди.
- Икки йиллик танаффусдан сўнг қайтган спортчи барча рақибларини, жумладан, финалда Озарбайжон вакиласини ҳам муддатидан аввал мағлуб этди.
- Бу ғалаба Келдиёрованинг келгуси мусобақалар ва Олимпия ўйинларига дадил қадам қўйганини кўрсатади.
Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида тарих яратиб, ўзбек спортининг янги рамзига айланган Диёра Келдиёрова орадан икки йил ўтиб катта татамига муваффақиятли қайтди.
Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ташкил этилган нуфузли халқаро турнирда қатнашган ҳамюртимиз барча рақиблари устидан ишончли ғалабаларни қўлга киритиб, мусобақанинг олтин медалига эга чиқди.
Финалдаги муддатидан аввал ғалаба ва мутлақ устунлик
Икки йиллик танаффусга қарамай, Диёра Келдиёрова мусобақанинг илк дақиқалариданоқ ўзининг энг юқори спорт формаси ва чемпионлик руҳиятини сақлаб қолганини исботлади:
Рақиблар устидан назорат: Ўзбекистонлик дзюдочи саралаш босқичларида рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмасдан, ишонч билан ҳал қилувчи баҳсга етиб келди;
Озарбайжонлик рақиб таслим этилди: Финал беллашувида ҳамюртимиз Озарбайжон вакиласига қарши татамига чиқиб, рақибасини муддатидан аввал мағлуб этди ва шоҳсупанинг энг юқори поғонасини банд этди;
Янги циклнинг ёрқин старти: Ушбу ғалабали қайтиш Келдиёрованинг навбатдаги халқаро мусобақалар ва келгуси Олимпия сари ташлаган мустаҳкам ва дадил қадами бўлди.
Париж триумфидан Оқтов шоҳсупасигача: Афсонанинг давоми
Диёра Келдиёрованинг бу қайтиши бежиз спорт жамоатчилиги томонидан катта қизиқиш билан кутиб олинмади:
Париждаги мўъжиза: Айнан икки йил аввал Парижда ўтган Олимпия ўйинларида у тўрт карра жаҳон чемпиони, япониялик енгилмас Ута Абэ устидан ғалаба қозониб, дунё спорт оламини ларзага солган ҳамда якунда Ўзбекистон тарихида дзюдо бўйича илк аёл Олимпия чемпионига айланган эди;
Узоқ танаффус ва зафар: Олимпиададан кейинги танаффусдан сўнг илк расмий мусобақасидаёқ олтин медалга сазовор бўлиши унинг ҳақиқий чемпионлик характерини яна бир бор намоён қилди.
Диёра Келдиёрованинг ғалабали юриши ўзбек аёллар спортининг жаҳон саҳнасидаги нуфузи нақадар юқори эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…