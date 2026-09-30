Олтинга бир қадам: Абдураҳим Нутфуллоев Аичи–Нагояда кумуш олди

·38·Спорт
Олтинга бир қадам: Абдураҳим Нутфуллоев Аичи–Нагояда кумуш олди

Аичи–Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир медалга эга чиқди. Дзюдо бўйича –66 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Абдураҳим Нутфуллоев финалга қадар етиб бориб, якунда кумуш медаль соҳиби бўлди.

Ҳал қилувчи баҳсда ҳамюртимиз мўғулистонлик Ёлк Казирбекка имкониятни бой берди ва мусобақани иккинчи ўринда якунлади.

Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги хабар берди.

Финалдаги ҳал қилувчи баҳс

–66 килограмм вазн тоифасидаги финал Нутфуллоев учун Осиё ўйинларидаги энг муҳим беллашув бўлди. У чемпионлик учун Мўғулистон вакили Ёлк Казирбекка қарши татамига чиқди.

Бироқ бу сафар рақиб устун келди. Натижада Нутфуллоев олтин медалга бир қадам қолган ҳолда кумуш медаль билан кифояланди.

Ўзбекистон дзюдосига яна бир соврин

Нутфуллоевнинг натижаси Аичи–Нагояда Ўзбекистон дзюдоси учун навбатдаги соврин бўлди.

Финалгача бўлган муваффақиятли иштирокидан сўнг ҳамюртимиз шоҳсупанинг иккинчи поғонасидан жой олди ва Ўзбекистон ҳисобига яна бир қимматли медални қўшди.

Абдураҳим Нутфуллоев — Осиё ўйинлари кумуш медали соҳиби!

Аичи ва Нагоядаги мусобақалар давом этмоқда. Ўзбекистон спортчилари олдинда яна бир қатор медаллар учун баҳсларни ўтказади. Нутфуллоевнинг кумуши эса бугунги куннинг навбатдаги қувончли натижаларидан бири бўлди.

Абдураҳим НутфуллоевАичи–НагояОсиё ўйинлариЎзбекистон дзюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумДиёра Келдиёрова татамига қайтмоқда: сана ва турнир маълумКеча 17:24Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордКеча 12:12Самариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиСамариддин Қўчқоров тожикистонлик рақибини енгиб, бронза олдиБугун 18:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди