Олтинга бир қадам: Абдураҳим Нутфуллоев Аичи–Нагояда кумуш олди
Аичи–Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир медалга эга чиқди. Дзюдо бўйича –66 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Абдураҳим Нутфуллоев финалга қадар етиб бориб, якунда кумуш медаль соҳиби бўлди.
Ҳал қилувчи баҳсда ҳамюртимиз мўғулистонлик Ёлк Казирбекка имкониятни бой берди ва мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги хабар берди.
Финалдаги ҳал қилувчи баҳс
–66 килограмм вазн тоифасидаги финал Нутфуллоев учун Осиё ўйинларидаги энг муҳим беллашув бўлди. У чемпионлик учун Мўғулистон вакили Ёлк Казирбекка қарши татамига чиқди.
Бироқ бу сафар рақиб устун келди. Натижада Нутфуллоев олтин медалга бир қадам қолган ҳолда кумуш медаль билан кифояланди.
Ўзбекистон дзюдосига яна бир соврин
Нутфуллоевнинг натижаси Аичи–Нагояда Ўзбекистон дзюдоси учун навбатдаги соврин бўлди.
Финалгача бўлган муваффақиятли иштирокидан сўнг ҳамюртимиз шоҳсупанинг иккинчи поғонасидан жой олди ва Ўзбекистон ҳисобига яна бир қимматли медални қўшди.
Абдураҳим Нутфуллоев — Осиё ўйинлари кумуш медали соҳиби!
Аичи ва Нагоядаги мусобақалар давом этмоқда. Ўзбекистон спортчилари олдинда яна бир қатор медаллар учун баҳсларни ўтказади. Нутфуллоевнинг кумуши эса бугунги куннинг навбатдаги қувончли натижаларидан бири бўлди.
Изоҳлар 0
…