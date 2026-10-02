Музаффарбек Тўрабоев яна Осиё чемпиони: Мезбон спортчи таслим этилди
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- Музаффарбек Тўрабоев Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида +100 кг вазн тоифасида дзюдо бўйича чемпионликни қўлга киритди.
- Ҳал қилувчи баҳсда у мезбон Япония вакилини мағлуб этиб, Ўзбекистонга навбатдаги олтин медални тақдим этди.
- Тўрабоевнинг ушбу ғалабаси уни икки карра Осиё ўйинлари чемпионига айлантирди.
Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги олтин медаль қўшилди. Дзюдо бўйича миллий терма жамоамиз аъзоси Музаффарбек Тўрабоев +100 кг вазн тоифасида чемпионликни қўлга киритди.
Ҳал қилувчи баҳсда ҳамюртимиз мезбон Япония вакилига қарши татамига чиқди. Тўрабоев рақибини мағлуб этиб, Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалига эга бўлди.
Финалда мезбон спортчи ҳам Тўрабоевни тўхтата олмади
+100 кг вазн тоифасидаги чемпионлик учун кечган финал баҳсида Музаффарбек Тўрабоев учун рақиб майдони ҳам, мезбоннинг қўллаб-қувватлаши ҳам тўсиқ бўла олмади.
Ўзбекистонлик дзюдочи ҳал қилувчи беллашувда ғалаба қозониб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди.
Музаффарбек Тўрабоев Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистонга навбатдаги олтин медални тақдим этди.
Тўрабоев — икки карра Осиё ўйинлари чемпиони
Бу чемпионлик Музаффарбек Тўрабоев учун алоҳида аҳамиятга эга.
Ҳамюртимиз шу тариқа иккинчи бор Осиё ўйинлари чемпиони бўлди. У аввалги Осиё ўйинларида ҳам ўз вазн тоифасида олтин медалга эга чиққан эди.
Энди Тўрабоев ўз коллекциясига Аичи–Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалини ҳам қўшди.
Ўзбекистон дзюдосидан яна бир катта натижа
Тўрабоевнинг чемпионлиги Ўзбекистон дзюдоси учун ҳам навбатдаги муҳим натижа бўлди.
Осиё ўйинларининг энг оғир вазн тоифаларидан бирида татамига чиққан ҳамюртимиз мусобақани чемпион сифатида якунлади.
Шу тариқа, Музаффарбек Тўрабоев Аичи–Нагоя-2026да Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, мамлакатимиз делегациясига яна бир олтин медални тақдим этди.
Маълумот учун, бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Спорт вазирлиги хабар берди.
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