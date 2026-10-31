Францияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой берди

·59·Спорт
Францияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия 1-лигасининг 9-турида «Лилл» клуби «Ланс» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.
  • Учрашувдаги ягона голни 86-дақиқада захирадан майдонга тушган Оливе Жиру киритди.
  • Ушбу мағлубиятдан сўнг 14 очкога эга «Ланс»
  • 7-ўринда қолиб кетди ва Чемпионлар лигаси зонасидан узоқлашди.

Франция 1-лигасининг 9-туридан ўрин олган шиддатли Шимол дербисида мухлислар ҳақиқий классик футбол жангига гувоҳ бўлди. Ўз майдонида принципиал рақиби «Ланс»ни қабул қилган «Лилль» клуби драматик кечган беллашувда 1:0 ҳисобида минимал ва ўта қимматли ғалабани қўлга киритди.

Учрашув тақдири сўнгги дақиқаларда мураббийнинг нозик тактик юриши эвазига ҳал бўлди. Захирадан майдонга тушган фахрий тўпурар Оливье Жиру рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳснинг бош қаҳрамонига айланди.

Ҳал қилувчи 86-дақиқа ва тажрибанинг ғалабаси

Муросасиз позицион курашлар ва юқори прессинг остида кечган учрашувнинг энг қайноқ нуқталари қуйидагича бўлди:

  • «Жокер»нинг майдонга тушиши: Учрашувнинг 73-дақиқасигача ҳисоб очилмагач, «Лилль» бош мураббийи ҳужум чизиғини кучайтириш учун Оливье Жируни жангга ташлади;

  • 86-дақиқадаги «олтин» зарба: Майдонга тушганидан 13 дақиқа ўтиб, француз ҳужумчиси ўзининг бой тажрибаси ва жарима майдонидаги совуққонлигини намойиш этди ҳамда дарвозани аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага солди;

  • Мудофаа мустаҳкамлиги: Қолган дақиқаларда ва ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда мезбонлар рақиб босимини тўлиқ бартараф этиб, ғалабали ҳисобни сақлаб қолишга муваффақ бўлишди.

Мусобақа жадвалидаги сакраш: «Лилль» кучли учликда

Ушбу дербидаги ғалаба Франция чемпионати турнир жадвалининг юқори қисмида муҳим ўзгаришларни келтириб чиқарди:

  • 3-ўринга кўтарилиш: Муҳим 3 очкони нақд қилган «Лилль» ўз очколари сонини 16 тага етказиб, тўғридан-тўғри кучли учлик — 3-поғонага кўтарилиб олди;

  • «Ланс»нинг чекиниши: Муҳим беллашувда мағлуб бўлган меҳмонлар эса 14 очко билан 7-ўринда қолиб кетди ва Чемпионлар лигаси зонасидан бир оз узоқлашди.

Лига 1. 9-тур таркиблари:

  • «Лилль»: Озер, Перро (Вердонк, 78), Нгой, Рибейро, Гоффи, Мукау (Жиру, 73), Бенжамин, Бенталеб, Мбаппе (Баква, 73), Харалдссон (Перрен, 90), Сориба;

  • «Ланс»: Риссер, Тодибо (Кадиле, 62), Байду, Агилар, Кюизанс, Айдара (Булатович, 80), Абдулҳамид, Юдол, Сотока (Анонио, 62), Торган Азар (Иванович, 69), Товен.

Шимол дербисидаги бу ғалаба «Лилль» учун нафақат маҳаллий рақобатдаги муҳим устунлик, балки мавсум якунида еврокубоклар йўлланмаси учун кечаётган курашда улкан руҳий туртки бўлиб хизмат қилади.

ЛилльЛансФранция 1-лигасиШимол дербиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнЛилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнБугун 00:08Монако — Лилль: таркиблар ва жонли матнМонако — Лилль: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:15Лилль — Брест: таркиблар ва жонли матнЛилль — Брест: таркиблар ва жонли матн17 октябр 23:04Труа — Ланс: таркиблар ва жонли матнТруа — Ланс: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:475 та голда иштирок этган Ашраф Ҳакими Франция чемпионатини ларзага солди5 та голда иштирок этган Ашраф Ҳакими Франция чемпионатини ларзага солдиБугун 07:06Лё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди