Францияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия 1-лигасининг 9-турида «Лилл» клуби «Ланс» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб олди.
- Учрашувдаги ягона голни 86-дақиқада захирадан майдонга тушган Оливе Жиру киритди.
- Ушбу мағлубиятдан сўнг 14 очкога эга «Ланс»
- 7-ўринда қолиб кетди ва Чемпионлар лигаси зонасидан узоқлашди.
Франция 1-лигасининг 9-туридан ўрин олган шиддатли Шимол дербисида мухлислар ҳақиқий классик футбол жангига гувоҳ бўлди. Ўз майдонида принципиал рақиби «Ланс»ни қабул қилган «Лилль» клуби драматик кечган беллашувда 1:0 ҳисобида минимал ва ўта қимматли ғалабани қўлга киритди.
Учрашув тақдири сўнгги дақиқаларда мураббийнинг нозик тактик юриши эвазига ҳал бўлди. Захирадан майдонга тушган фахрий тўпурар Оливье Жиру рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳснинг бош қаҳрамонига айланди.
Ҳал қилувчи 86-дақиқа ва тажрибанинг ғалабаси
Муросасиз позицион курашлар ва юқори прессинг остида кечган учрашувнинг энг қайноқ нуқталари қуйидагича бўлди:
«Жокер»нинг майдонга тушиши: Учрашувнинг 73-дақиқасигача ҳисоб очилмагач, «Лилль» бош мураббийи ҳужум чизиғини кучайтириш учун Оливье Жируни жангга ташлади;
86-дақиқадаги «олтин» зарба: Майдонга тушганидан 13 дақиқа ўтиб, француз ҳужумчиси ўзининг бой тажрибаси ва жарима майдонидаги совуққонлигини намойиш этди ҳамда дарвозани аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага солди;
Мудофаа мустаҳкамлиги: Қолган дақиқаларда ва ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда мезбонлар рақиб босимини тўлиқ бартараф этиб, ғалабали ҳисобни сақлаб қолишга муваффақ бўлишди.
Мусобақа жадвалидаги сакраш: «Лилль» кучли учликда
Ушбу дербидаги ғалаба Франция чемпионати турнир жадвалининг юқори қисмида муҳим ўзгаришларни келтириб чиқарди:
3-ўринга кўтарилиш: Муҳим 3 очкони нақд қилган «Лилль» ўз очколари сонини 16 тага етказиб, тўғридан-тўғри кучли учлик — 3-поғонага кўтарилиб олди;
«Ланс»нинг чекиниши: Муҳим беллашувда мағлуб бўлган меҳмонлар эса 14 очко билан 7-ўринда қолиб кетди ва Чемпионлар лигаси зонасидан бир оз узоқлашди.
Лига 1. 9-тур таркиблари:
«Лилль»: Озер, Перро (Вердонк, 78), Нгой, Рибейро, Гоффи, Мукау (Жиру, 73), Бенжамин, Бенталеб, Мбаппе (Баква, 73), Харалдссон (Перрен, 90), Сориба;
«Ланс»: Риссер, Тодибо (Кадиле, 62), Байду, Агилар, Кюизанс, Айдара (Булатович, 80), Абдулҳамид, Юдол, Сотока (Анонио, 62), Торган Азар (Иванович, 69), Товен.
Шимол дербисидаги бу ғалаба «Лилль» учун нафақат маҳаллий рақобатдаги муҳим устунлик, балки мавсум якунида еврокубоклар йўлланмаси учун кечаётган курашда улкан руҳий туртки бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…