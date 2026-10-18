Шанҳай “Мастерс”да сенсация: Рафаэль Ходар Медведевни мусобақадан чиқариб юборди

·53·Спорт
Шанҳай “Мастерс”да сенсация: Рафаэль Ходар Медведевни мусобақадан чиқариб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шанҳайдаги «Мастерс» турнирининг яримфиналида жаҳоннинг олтинчи ракеткаси Даниил Медведев испаниялик Рафаел Ходарга 3:6, 4:6 ҳисобида ютқазиб, финалга чиқа олмади.
  • Беллашув давомида Ходар ўйин темпини назорат қилиб, 7 та брейк-поинтдан 4 тасини муваффақиятли амалга оширди, Медведев эса 6 та имкониятдан фақат 2 тасидан фойдалана олди.

Хитойнинг Шанҳай шаҳрида ўтказилаётган теннис бўйича нуфузли «Мастерс» туркумидаги турнирнинг яримфинали кутилмаган сенсацион натижа билан якунланди. Сайёрамизнинг олтинчи ракеткаси, россиялик Даниил Медведев мусобақа финалига чиқа олмади.

Ҳал қилувчи баҳс йўлланмаси учун кечган тўқнашувда у жаҳон рейтингининг 13-поғонасида бораётган испаниялик иқтидор соҳиби Рафаэль Ходарга 3:6, 4:6 ҳисобида имкониятни бой берди.

Бир ярим соатлик шиддат: Ходарнинг устунлиги

Бир ярим соатдан ортиқ давом этган беллашувда испаниялик теннисчи ўйин темпини тўлиқ ўз назоратида ушлаб турди:

  • Рафаэль Ходарнинг кўрсаткичлари: Испания вакили баҳс давомида 6 та эйс (тўғридан-тўғри берилган зарба) амалга оширди, 2 марта қўш хатога йўл қўйди ва энг асосийси, 7 та брейк-поинт имкониятидан 4 тасини унумли реализация қилди;

  • Даниил Медведевнинг хатолари: Россиялик юлдуз 3 та эйс қайд этган бўлса-да, 4 марта қўш хатога йўл қўйиб, ўз ўйинида беқарорлик кўрсатди; шунингдек, 6 та имкониятдан фақат 2 тасида брейк амалга ошира олди;

  • Икки сетда ҳал бўлган масала: Ходарнинг ишончли қабул ва кескин зарбалари туфайли Медведев ўйинда бурилиш ясай олмади ва мағлубиятни тан олишга мажбур бўлди.

Финалда Испания дербиси: Бош соврин кимга насиб этади?

Медведевнинг мағлубияти Шанҳайдаги «Мастерс» финалини Испания теннис мактабининг ички дербисига айлантирди:

  • Испанча тўқнашув: Шанҳай кортларидаги чемпионлик баҳсида Рафаэль Ходар ҳамюрти, кучли ва тажрибали Алехандро Давидович-Фокинага қарши майдонга тушади;

  • Турнирнинг юқори қиймати: Икки испан теннисчиси ўртасида кечадиган финал баҳси йилнинг энг ёрқин ва олдиндан айтиб бўлмас қарама-қаршиликларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Шанҳай МастерсДаниил МедведевРафаэль ХодарАлехандро Давидович-Фокина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жокович Пекинда финалга чиқди, Медведев дисквалификация қилиндиЖокович Пекинда финалга чиқди, Медведев дисквалификация қилинди5 октябр 22:51«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди4 июн 01:30Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиМанчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирди19 август 00:55Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиДавид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилди29 сентябр 23:12Удинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матнУдинезе — Лечче: таркиблар ва жонли матнБугун 14:34«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?«Челси» 40 млн евролик Керим Алайбеговични қандай қилиб «Ювентус»га бой берди?Бугун 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...