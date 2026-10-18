Шанҳай “Мастерс”да сенсация: Рафаэль Ходар Медведевни мусобақадан чиқариб юборди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шанҳайдаги «Мастерс» турнирининг яримфиналида жаҳоннинг олтинчи ракеткаси Даниил Медведев испаниялик Рафаел Ходарга 3:6, 4:6 ҳисобида ютқазиб, финалга чиқа олмади.
- Беллашув давомида Ходар ўйин темпини назорат қилиб, 7 та брейк-поинтдан 4 тасини муваффақиятли амалга оширди, Медведев эса 6 та имкониятдан фақат 2 тасидан фойдалана олди.
Хитойнинг Шанҳай шаҳрида ўтказилаётган теннис бўйича нуфузли «Мастерс» туркумидаги турнирнинг яримфинали кутилмаган сенсацион натижа билан якунланди. Сайёрамизнинг олтинчи ракеткаси, россиялик Даниил Медведев мусобақа финалига чиқа олмади.
Ҳал қилувчи баҳс йўлланмаси учун кечган тўқнашувда у жаҳон рейтингининг 13-поғонасида бораётган испаниялик иқтидор соҳиби Рафаэль Ходарга 3:6, 4:6 ҳисобида имкониятни бой берди.
Бир ярим соатлик шиддат: Ходарнинг устунлиги
Бир ярим соатдан ортиқ давом этган беллашувда испаниялик теннисчи ўйин темпини тўлиқ ўз назоратида ушлаб турди:
Рафаэль Ходарнинг кўрсаткичлари: Испания вакили баҳс давомида 6 та эйс (тўғридан-тўғри берилган зарба) амалга оширди, 2 марта қўш хатога йўл қўйди ва энг асосийси, 7 та брейк-поинт имкониятидан 4 тасини унумли реализация қилди;
Даниил Медведевнинг хатолари: Россиялик юлдуз 3 та эйс қайд этган бўлса-да, 4 марта қўш хатога йўл қўйиб, ўз ўйинида беқарорлик кўрсатди; шунингдек, 6 та имкониятдан фақат 2 тасида брейк амалга ошира олди;
Икки сетда ҳал бўлган масала: Ходарнинг ишончли қабул ва кескин зарбалари туфайли Медведев ўйинда бурилиш ясай олмади ва мағлубиятни тан олишга мажбур бўлди.
Финалда Испания дербиси: Бош соврин кимга насиб этади?
Медведевнинг мағлубияти Шанҳайдаги «Мастерс» финалини Испания теннис мактабининг ички дербисига айлантирди:
Испанча тўқнашув: Шанҳай кортларидаги чемпионлик баҳсида Рафаэль Ходар ҳамюрти, кучли ва тажрибали Алехандро Давидович-Фокинага қарши майдонга тушади;
Турнирнинг юқори қиймати: Икки испан теннисчиси ўртасида кечадиган финал баҳси йилнинг энг ёрқин ва олдиндан айтиб бўлмас қарама-қаршиликларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…