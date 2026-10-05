Жокович Пекинда финалга чиқди, Медведев дисквалификация қилинди

·47·Спорт
Жокович Пекинда финалга чиқди, Медведев дисквалификация қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Novaк Жокович Пекиндаги ATP-500 турнирининг финалига чиқди.
  • Яримфиналда Даниил Медведев тўпни мухлисга ургани сабабли дисквалификация қилинди, шу пайтда Жокович 7:5, 5:3 ҳисобида олдинда эди.
  • Бу Жоковичнинг Пекиндаги кетма-кет 33-ғалабаси бўлди ва у 10 йилдан сўнг ушбу турнирда финалга йўл олди.
  • Финалда унинг рақиби австралиялик Алекс де Минаур бўлади.

Новак Жокович Пекиндаги ATP-500 турнирида яна бир бор финалга йўл олди. «Катта дубулға» туркуми мусобақаларининг 24 карра чемпиони яримфиналда россиялик Даниил Медведев билан баҳс олиб борди ва учрашув кутилмаган тарзда якунланди.

Жаҳон рейтингида 11-ўринни эгаллаб турган сербиялик теннисчи 7:5, 5:3 ҳисобида олдинда турган пайтда Медведев тўпнинг мухлисга тегиши билан боғлиқ ҳолат сабаб дисквалификация қилинди.

Шу тариқа Жокович Пекиндаги турнир финалига йўл олди.

Жокович учун Пекиндаги 33-ғалаба

5 октябрь куни ўтказилган яримфинал Новак Жокович учун алоҳида аҳамиятга эга бўлди.

Сербиялик теннисчи ушбу ғалаба орқали Пекинда кетма-кет 33-ғалабасини қайд этди.

Жокович Хитой пойтахтидаги мусобақада аввал ҳам ажойиб натижалар кўрсатган. У Пекинда олти марта чемпионликни қўлга киритган ва бу турнирдаги энг муваффақиятли теннисчилардан бири ҳисобланади.

Бироқ унинг Пекиндаги сўнгги иштироки анча аввал бўлган.

10 йилдан кейин Пекинга қайтди

Жокович охирги марта 2015 йилда Пекиндаги турнирда иштирок этган эди.

Шундан кейин сербиялик теннисчи Хитой пойтахтидаги мусобақада майдонга чиқмаган. Энди эса орадан қарийб ўн йил ўтиб, у яна Пекинга қайтди ва финалгача етиб борди.

Бу қайтиш Жокович фаолиятидаги яна бир қизиқ саҳифага айланмоқда.

Медведев билан баҳс кутилмаган якун топди

Жоковичнинг яримфиналдаги рақиби жаҳон рейтингида 5-ўринда турган Даниил Медведев бўлди.

Теннис мухлислари икки юқори даражадаги спортчи ўртасидаги муросасиз баҳсни кутишганди. Бироқ учрашув охиригача давом этмади.

Жокович 7:5, 5:3 ҳисобида олдинда турган вақтда Медведев дисквалификация қилинди. Бунга тўпнинг мухлисга тегиши билан боғлиқ вазият сабаб бўлган.

Натижада сербиялик теннисчи финал йўлланмасини қўлга киритди.

Финалда Жоковични де Минаур кутиб турибди

Пекиндаги ҳал қилувчи баҳсда Новак Жоковичга Австралия вакили Алекс де Минаур рақиб бўлади.

Де Минаур ҳозирда жаҳон рейтингида 9-ўринни эгаллаб турибди. Демак, финалда ҳам мухлисларни икки кучли теннисчи ўртасидаги қизиқарли қарама-қаршилик кутмоқда.

Финал 6 октябрь куни ўтказилади.

Жокович яна бир чемпионликка яқин

Пекинда олти марта чемпион бўлган Жокович энди ушбу турнирдаги навбатдаги соврин учун курашади.

Мусобақанинг амалдаги ғолиби эса италиялик Янник Синнер ҳисобланади.

Жокович учун бу турнир нафақат Пекинга узоқ танаффусдан кейин қайтиш, балки яна бир бор юқори даражадаги рақобатда ўзини кўрсатиш имконияти бўлди.

Энди барча эътибор 6 октябрдаги финалга қаратилади. Жокович олти карра чемпион бўлган Пекинда яна бир бор бош совринни қўлга кирита оладими — бу саволга кортда жавоб берилади.

Новак ЖоковичПекин ATP-500Даниил МедведевАлекс де Минаур
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди«Ролан Гаррос-2026»да барча «Катта дубулға» чемпионлари мағлуб бўлди4 июн 01:30Жокович «Ролан Гаррос»-2026да икки сет устунлигидан кейин мағлуб бўлдиЖокович «Ролан Гаррос»-2026да икки сет устунлигидан кейин мағлуб бўлди30 май 08:14Франция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳсларФранция ва Италиянинг таркиби маълум: Миллатлар лигасида муҳим баҳсларКеча 22:59Ўзбекистонлик ҳакамлар ишлаган финалда чемпион аниқландиЎзбекистонлик ҳакамлар ишлаган финалда чемпион аниқландиКеча 22:53Токиода пеналтилар драмаси: Япония кубокни қўлга киритдиТокиода пеналтилар драмаси: Япония кубокни қўлга киритдиКеча 22:48Пирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атадиПирс Морган Хорхе Хезузни португалиялик Тен Ҳаг деб атадиКеча 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?