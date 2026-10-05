Жокович Пекинда финалга чиқди, Медведев дисквалификация қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Novaк Жокович Пекиндаги ATP-500 турнирининг финалига чиқди.
- Яримфиналда Даниил Медведев тўпни мухлисга ургани сабабли дисквалификация қилинди, шу пайтда Жокович 7:5, 5:3 ҳисобида олдинда эди.
- Бу Жоковичнинг Пекиндаги кетма-кет 33-ғалабаси бўлди ва у 10 йилдан сўнг ушбу турнирда финалга йўл олди.
- Финалда унинг рақиби австралиялик Алекс де Минаур бўлади.
Новак Жокович Пекиндаги ATP-500 турнирида яна бир бор финалга йўл олди. «Катта дубулға» туркуми мусобақаларининг 24 карра чемпиони яримфиналда россиялик Даниил Медведев билан баҳс олиб борди ва учрашув кутилмаган тарзда якунланди.
Жаҳон рейтингида 11-ўринни эгаллаб турган сербиялик теннисчи 7:5, 5:3 ҳисобида олдинда турган пайтда Медведев тўпнинг мухлисга тегиши билан боғлиқ ҳолат сабаб дисквалификация қилинди.
Шу тариқа Жокович Пекиндаги турнир финалига йўл олди.
Жокович учун Пекиндаги 33-ғалаба
5 октябрь куни ўтказилган яримфинал Новак Жокович учун алоҳида аҳамиятга эга бўлди.
Сербиялик теннисчи ушбу ғалаба орқали Пекинда кетма-кет 33-ғалабасини қайд этди.
Жокович Хитой пойтахтидаги мусобақада аввал ҳам ажойиб натижалар кўрсатган. У Пекинда олти марта чемпионликни қўлга киритган ва бу турнирдаги энг муваффақиятли теннисчилардан бири ҳисобланади.
Бироқ унинг Пекиндаги сўнгги иштироки анча аввал бўлган.
10 йилдан кейин Пекинга қайтди
Жокович охирги марта 2015 йилда Пекиндаги турнирда иштирок этган эди.
Шундан кейин сербиялик теннисчи Хитой пойтахтидаги мусобақада майдонга чиқмаган. Энди эса орадан қарийб ўн йил ўтиб, у яна Пекинга қайтди ва финалгача етиб борди.
Бу қайтиш Жокович фаолиятидаги яна бир қизиқ саҳифага айланмоқда.
Медведев билан баҳс кутилмаган якун топди
Жоковичнинг яримфиналдаги рақиби жаҳон рейтингида 5-ўринда турган Даниил Медведев бўлди.
Теннис мухлислари икки юқори даражадаги спортчи ўртасидаги муросасиз баҳсни кутишганди. Бироқ учрашув охиригача давом этмади.
Жокович 7:5, 5:3 ҳисобида олдинда турган вақтда Медведев дисквалификация қилинди. Бунга тўпнинг мухлисга тегиши билан боғлиқ вазият сабаб бўлган.
Натижада сербиялик теннисчи финал йўлланмасини қўлга киритди.
Финалда Жоковични де Минаур кутиб турибди
Пекиндаги ҳал қилувчи баҳсда Новак Жоковичга Австралия вакили Алекс де Минаур рақиб бўлади.
Де Минаур ҳозирда жаҳон рейтингида 9-ўринни эгаллаб турибди. Демак, финалда ҳам мухлисларни икки кучли теннисчи ўртасидаги қизиқарли қарама-қаршилик кутмоқда.
Финал 6 октябрь куни ўтказилади.
Жокович яна бир чемпионликка яқин
Пекинда олти марта чемпион бўлган Жокович энди ушбу турнирдаги навбатдаги соврин учун курашади.
Мусобақанинг амалдаги ғолиби эса италиялик Янник Синнер ҳисобланади.
Жокович учун бу турнир нафақат Пекинга узоқ танаффусдан кейин қайтиш, балки яна бир бор юқори даражадаги рақобатда ўзини кўрсатиш имконияти бўлди.
Энди барча эътибор 6 октябрдаги финалга қаратилади. Жокович олти карра чемпион бўлган Пекинда яна бир бор бош совринни қўлга кирита оладими — бу саволга кортда жавоб берилади.
Изоҳлар 0
…