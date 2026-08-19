Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирди
Премер-лига раҳбари Ричард Мастерс Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликларга оид 115 та банди бўйича якуний қарор кечикаётганини тан олди. 2024-йил декабрида тингловлар якунланган бўлса-да, мустақил комиссия ҳали аниқ тўхтамга келмаган. Мастерс жараён кутилганидан кўпроқ вақт олаётганини, бироқ барча тартиб-қоидаларга риоя қилиш ва айбловлар ортидаги ҳақиқатни тўлиқ аниқлаш муҳимлигини билдирди.
Англия Премер-лигаси раҳбари Ричард Мастерс Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликларда айбланаётган 115 та банди бўйича чиқарилиши кутилаётган якуний қарорнинг чўзилиб кетаётгани жамоатчиликда ҳафсаласизлик туғдираётганини очиқ тан олди. Goal.com хабар қилишича, 2024-йил охирида тингловлар якунланганига қарамай, ҳали-ҳануз аниқ бир тўхтамга келинмагани футбол жамоатчилигида қатор саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити клубига нисбатан дастлабки айбловлар 2023-йилнинг феврал ойида эълон қилинган эди. Шундан сўнг мустақил комиссия томонидан ўтказилган узоқ давом этган тингловлар жараёни 2024-йилнинг декабрь ойига келибгина ўз ниҳоясига етди. Бироқ шундан бери ўтган вақт мобайнида ҳам якуний ҳакамлик қарори эълон қилинмагани мухлислар ва экспертларнинг эътирозларига сабаб бўлмоқда.
Мустақил жараён ва унинг мураккабликлариталкСПОРТ нашрига берган интервюсида Ричард Мастерс мазкур ҳолат бўйича ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ўтаётган кун жамоатчиликни якуний натижага яна бир қадам яқинлаштирмоқда, бироқ жараён барча қатъий тартиб-қоидаларга амал қилган ҳолда бажарилиши шарт.
Лигасининг бош ижрочи директори вазиятнинг чўзилаётганидан ўзи ҳам хабардор эканини ва бу тушунарли норозиликларни келтириб чиқараётганини таъкидлади. У жараён кутилганидан кўра кўпроқ вақт талаб қилганини тан олган ҳолда, Премер-лига ўз навбатида белгиланган қонун-қоидаларга қатъий риоя қилиши лозимлигини эслатиб ўтди.
Мастерснинг таъкидлашича, ташкилотнинг асосий вазифаси ва бурчи мустақил комиссия жиддий айбловлар ортидаги ҳақиқатни тўлақонли юзага чиқаришини таъминлашдан иборат. Бу жараён қанча вақт олишидан қатъи назар, адолат қарор топиши энг муҳим омил саналади.
Челси иши билан таққослашПремер-лига раҳбари шунингдек, бошқа клублар, жумладан Челси билан боғлиқ вазиятларни ҳам мисол тариқасида келтириб ўтди. Маълумки, Челси ўтган даврдаги молиявий хатолари учун 10 миллион фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилган ва трансферлар бўйича шартли тақиқ олган эди.
Бироқ Ричард Мастерс Манчестер Сити иши Челси ҳолатидан тубдан фарқ қилишини алоҳида таъкидлади. Челси клубининг янги раҳбарияти терговга ўз ихтиёри билан барча керакли маълумотларни тақдим этган ва бу ўзаро келишилган санкция битимини тузиш имконини берган.
Манчестер Сити билан кечаётган суд жараёни эса тўлиқ далиллар ва асосий гувоҳларнинг етишмаслиги ҳамда мураккаб тарихий омиллар туфайли бутунлай бошқача йўналишда бормоқда. Шу сабабли тортишувларга бой комиссия йиғилишлари ягона йўл бўлиб қолаётгани ва бу қонуний кечикишларга сабаб бўлаётгани айтилди.
…