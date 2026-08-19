Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирди

·18·Спорт
Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирди
Қисқача

Премер-лига раҳбари Ричард Мастерс Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликларга оид 115 та банди бўйича якуний қарор кечикаётганини тан олди. 2024-йил декабрида тингловлар якунланган бўлса-да, мустақил комиссия ҳали аниқ тўхтамга келмаган. Мастерс жараён кутилганидан кўпроқ вақт олаётганини, бироқ барча тартиб-қоидаларга риоя қилиш ва айбловлар ортидаги ҳақиқатни тўлиқ аниқлаш муҳимлигини билдирди.

Англия Премер-лигаси раҳбари Ричард Мастерс Манчестер Сити клубининг молиявий қоидабузарликларда айбланаётган 115 та банди бўйича чиқарилиши кутилаётган якуний қарорнинг чўзилиб кетаётгани жамоатчиликда ҳафсаласизлик туғдираётганини очиқ тан олди. Goal.com хабар қилишича, 2024-йил охирида тингловлар якунланганига қарамай, ҳали-ҳануз аниқ бир тўхтамга келинмагани футбол жамоатчилигида қатор саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Манчестер Сити клубига нисбатан дастлабки айбловлар 2023-йилнинг феврал ойида эълон қилинган эди. Шундан сўнг мустақил комиссия томонидан ўтказилган узоқ давом этган тингловлар жараёни 2024-йилнинг декабрь ойига келибгина ўз ниҳоясига етди. Бироқ шундан бери ўтган вақт мобайнида ҳам якуний ҳакамлик қарори эълон қилинмагани мухлислар ва экспертларнинг эътирозларига сабаб бўлмоқда.

Мустақил жараён ва унинг мураккабликлари

талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Ричард Мастерс мазкур ҳолат бўйича ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, ҳар бир ўтаётган кун жамоатчиликни якуний натижага яна бир қадам яқинлаштирмоқда, бироқ жараён барча қатъий тартиб-қоидаларга амал қилган ҳолда бажарилиши шарт.

Лигасининг бош ижрочи директори вазиятнинг чўзилаётганидан ўзи ҳам хабардор эканини ва бу тушунарли норозиликларни келтириб чиқараётганини таъкидлади. У жараён кутилганидан кўра кўпроқ вақт талаб қилганини тан олган ҳолда, Премер-лига ўз навбатида белгиланган қонун-қоидаларга қатъий риоя қилиши лозимлигини эслатиб ўтди.

Мастерснинг таъкидлашича, ташкилотнинг асосий вазифаси ва бурчи мустақил комиссия жиддий айбловлар ортидаги ҳақиқатни тўлақонли юзага чиқаришини таъминлашдан иборат. Бу жараён қанча вақт олишидан қатъи назар, адолат қарор топиши энг муҳим омил саналади.

Челси иши билан таққослаш

Премер-лига раҳбари шунингдек, бошқа клублар, жумладан Челси билан боғлиқ вазиятларни ҳам мисол тариқасида келтириб ўтди. Маълумки, Челси ўтган даврдаги молиявий хатолари учун 10 миллион фунт стерлинг миқдорида жаримага тортилган ва трансферлар бўйича шартли тақиқ олган эди.

Бироқ Ричард Мастерс Манчестер Сити иши Челси ҳолатидан тубдан фарқ қилишини алоҳида таъкидлади. Челси клубининг янги раҳбарияти терговга ўз ихтиёри билан барча керакли маълумотларни тақдим этган ва бу ўзаро келишилган санкция битимини тузиш имконини берган.

Манчестер Сити билан кечаётган суд жараёни эса тўлиқ далиллар ва асосий гувоҳларнинг етишмаслиги ҳамда мураккаб тарихий омиллар туфайли бутунлай бошқача йўналишда бормоқда. Шу сабабли тортишувларга бой комиссия йиғилишлари ягона йўл бўлиб қолаётгани ва бу қонуний кечикишларга сабаб бўлаётгани айтилди.

Манчестер СитйПремиер ЛеагуеРичард МастерсТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБугун, 01:16Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБугун, 00:50Реал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлдиРеал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлдиБугун, 00:31Джамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиДжамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиКеча, 23:54Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиРодри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиКеча, 23:31Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиРодри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди