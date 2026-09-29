Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилди

·14·Спорт
Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Манчестер Сити клубининг собиқ раиси Девид Бернстеин, агар клуб апелляция жараёнида ютқазса, Англия Премер-лигасидан чиқариб юборилиши кераклигини таъкидлади.
  • Бернстеиннинг фикрича, 115 та молиявий қоидабузарлик ҳолатини ўз ичига олган тергов хулосалари жуда жиддий ва клубнинг ўн йил давомида ички мусобақалардаги устунлигини таъминлаш учун харажатлар чекловларини четлаб ўтгани аниқланган.

Манчестер Сити клубининг собиқ раиси Девид Бернстеин молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилганидан сўнг жамоанинг келажаги ҳақида кескин баёнот берди. Унинг фикрича, агар клуб апелляция жараёнида ютқазса, Англия Премер-лигасидан чиқариб юборилиши шарт ва бу мусобақа нуфузи учун ўта муҳим қадамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Радио 5 Ливе эфирида сўз олган Бернстеин 115 та молиявий қоидабузарлик ҳолатини фош этган комиссия хулосаларини шунчаки хато эмас, балки жуда жиддий ҳолат деб баҳолади. Унинг таъкидлашича, содир этилган қоидабузарликлар кўлами мисли кўрилмаган даражада жиддий бўлиб, футбол жамоатчилиги ва лиганинг бутун ишончлилиги хавф остида қолмоқда.

Молиявий қоидабузарликлар ва тергов тафсилотлари

Мустақил комиссия текширувига кўра, Манчестер Сити қарийб ўн йил давомида ички мусобақалардаги устунлигини таъминлаш учун харажатлар чекловларини четлаб ўтишга уриниб келган. Клуб сунъий молиявий механизмлар ва қиймати 830 миллион фунт стерлингдан ошган маблағларнинг асл манбасини яшириш учун сохта шартномалардан фойдалангани аниқланган.

Ушбу фош этишлар туфайли клубнинг ўша давр мобайнида қўлга киритган кўплаб совринлари ва ғалабаларига соя тушди. Рақиб жамоалар мухлислари ҳамда собиқ футболчилар содир этилган қоидабузарликлар юзасидан қатъий ва ортга қайтариб бўлмайдиган чоралар кўрилишини талаб қилмоқдалар.

Раҳбарият ва жазо масалалари

Девид Бернстеин амалдаги раҳбарларнинг лавозимда қолишини қаттиқ танқид остига олиб, уларнинг фаолияти дарҳол тўхтатилиши кераклигини айтди. Собиқ раиснинг сўзларига кўра, фақатгина молиявий жарималар билан чекланиб қолиш мутлақо етарли эмас.

«Агар апелляция муваффақиятсиз тугаса, Манчестер Сити лигада қолиши мумкин эмас, улар бунинг жазосини тортиши шарт», — дея қўшимча қилди у ўз баёнотида.

Премер-лига бош ижрочи директори Ричард Мастерс ҳам тергов якунлари ва чиқарилган қарорнинг аҳамиятига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, лига барча аъзо клублар учун адолатли рақобат муҳитини таъминлаш йўлидан қайтмайди.

Мастерс Манчестер Сити қарийб ўн йил давомида Премер-лига қоидаларини тизимли равишда бузиб келганини ва бу ҳолат мустақил равишда тўлиқ исботланганини алоҳида таъкидлади. Ушбу иш бўйича якуний апелляция натижалари инглиз футболининг кейинги тақдирига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Манчестер СитйПремер-лигаДевид БернстеинФутбол янгиликлариМолиявий қоидабузарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқдаМанчестер Сити айбдор деб топилди, Премер-лига клублари компенсация талаб қилмоқда26 сентябр 01:11Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиБугун 21:53Англия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиАнглия Премер-лигаси Манчестер Сити клубини молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топдиБугун 21:33Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиЛиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиКеча 11:57Манчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқдиМанчестер Сити иши: Энди Бернем шошма-шузарликка қарши чиқди26 сентябр 00:38Манчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилдиМанчестер Сити 114 та молиявий айблов бўйича айбдор деб топилди25 сентябр 20:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди