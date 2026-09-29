Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Сити клубининг собиқ раиси Девид Бернстеин, агар клуб апелляция жараёнида ютқазса, Англия Премер-лигасидан чиқариб юборилиши кераклигини таъкидлади.
- Бернстеиннинг фикрича, 115 та молиявий қоидабузарлик ҳолатини ўз ичига олган тергов хулосалари жуда жиддий ва клубнинг ўн йил давомида ички мусобақалардаги устунлигини таъминлаш учун харажатлар чекловларини четлаб ўтгани аниқланган.
Манчестер Сити клубининг собиқ раиси Девид Бернстеин молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилганидан сўнг жамоанинг келажаги ҳақида кескин баёнот берди. Унинг фикрича, агар клуб апелляция жараёнида ютқазса, Англия Премер-лигасидан чиқариб юборилиши шарт ва бу мусобақа нуфузи учун ўта муҳим қадамдир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Радио 5 Ливе эфирида сўз олган Бернстеин 115 та молиявий қоидабузарлик ҳолатини фош этган комиссия хулосаларини шунчаки хато эмас, балки жуда жиддий ҳолат деб баҳолади. Унинг таъкидлашича, содир этилган қоидабузарликлар кўлами мисли кўрилмаган даражада жиддий бўлиб, футбол жамоатчилиги ва лиганинг бутун ишончлилиги хавф остида қолмоқда.
Молиявий қоидабузарликлар ва тергов тафсилотлариМустақил комиссия текширувига кўра, Манчестер Сити қарийб ўн йил давомида ички мусобақалардаги устунлигини таъминлаш учун харажатлар чекловларини четлаб ўтишга уриниб келган. Клуб сунъий молиявий механизмлар ва қиймати 830 миллион фунт стерлингдан ошган маблағларнинг асл манбасини яшириш учун сохта шартномалардан фойдалангани аниқланган.
Ушбу фош этишлар туфайли клубнинг ўша давр мобайнида қўлга киритган кўплаб совринлари ва ғалабаларига соя тушди. Рақиб жамоалар мухлислари ҳамда собиқ футболчилар содир этилган қоидабузарликлар юзасидан қатъий ва ортга қайтариб бўлмайдиган чоралар кўрилишини талаб қилмоқдалар.
Раҳбарият ва жазо масалалариДевид Бернстеин амалдаги раҳбарларнинг лавозимда қолишини қаттиқ танқид остига олиб, уларнинг фаолияти дарҳол тўхтатилиши кераклигини айтди. Собиқ раиснинг сўзларига кўра, фақатгина молиявий жарималар билан чекланиб қолиш мутлақо етарли эмас.
«Агар апелляция муваффақиятсиз тугаса, Манчестер Сити лигада қолиши мумкин эмас, улар бунинг жазосини тортиши шарт», — дея қўшимча қилди у ўз баёнотида.
Премер-лига бош ижрочи директори Ричард Мастерс ҳам тергов якунлари ва чиқарилган қарорнинг аҳамиятига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, лига барча аъзо клублар учун адолатли рақобат муҳитини таъминлаш йўлидан қайтмайди.
Мастерс Манчестер Сити қарийб ўн йил давомида Премер-лига қоидаларини тизимли равишда бузиб келганини ва бу ҳолат мустақил равишда тўлиқ исботланганини алоҳида таъкидлади. Ушбу иш бўйича якуний апелляция натижалари инглиз футболининг кейинги тақдирига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…