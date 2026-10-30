Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова Абу-Дабида ўтказилаётган «Катта дубулға» турниридаги иштирокини иккинчи даврада якунлади. -52 кг вазн тоифасида қатнашган дзюдочимиз дастлаб мексикалик Паулина Мартинесни мағлуб этган бўлса-да, кейинги босқичда исроиллик Гефен Примога имкониятни бой берди.
- Ҳакамлар исроиллик спортчининг усулини иппон деб баҳолаб, беллашувни муддатидан олдин тўхтатди.
Дзюдо бўйича Париж-2024 Олимпия ўйинлари чемпиони, Ўзбекистон спорт тарихида янги саҳифа очган Диёра Келдиёрова Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида ўтказилаётган нуфузли «Катта дубулға» (Abu Dhabi Grand Slam) мусобақасидаги иштирокини кутилмаганда эрта якунлади.
-52 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган таниқли спортчимиз мусобақанинг дастлабки босқичидан муваффақиятли ўтган бўлса-да, иккинчи даврадаги драматик тўқнашувда мағлубиятга учраб, шоҳсупа учун курашдан чиқиб кетди.
Абу-Даби татамиларидаги баҳслар: Ишончли старт ва кутилмаган иппон
Кун давомида Келдиёрова иккита муросасиз учрашувда иштирок этди:
Илк даврадаги ғалаба: Мусобақани фаол бошлаган ҳамюртимиз дастлабки босқичда Мексика вакиласи Паулина Мартинесга қарши татамига чиқиб, ишончли ҳаракатлари эвазига ғалабани нақд қилди;
Иккинчи босқичдаги тўсиқ: Иккинчи даврада Диёрага Исроилнинг тажрибали дзюдочиси Гефен Примо рақиблик қилди;
Муддатидан олдин якун: Кескин курашлар остида кечган беллашувда исроиллик спортчининг усули ҳакамлар томонидан иппон сифатида баҳоланди ва баҳс муддатидан олдин Примонинг фойдасига ҳал бўлди.
Катта спортга қайтиш: Олимпиададан кейинги иккинчи синов
Мазкур мусобақа Диёра Келдиёрова учун тарихий Олимпия ўйинларидан кейинги иккинчи расмий халқаро турнир бўлди:
Оналик таътили ва икки йиллик танаффус: 2024 йили Париждаги Олимпиадада олтин медални қўлга киритганидан сўнг, спортчи оилавий сабаб — фарзанди дунёга келиши муносабати билан катта спортда икки йиллик танаффус эълон қилган эди;
Оқтовдаги олтинли қайтиш: Жорий йилнинг сентябрь ойида дзюдочимиз Қозоғистонда ташкил этилган Aktau Asian Open турнирида яна татамига қайтган эди. Ўшанда у кетма-кет учта баҳсда, жумладан, финалда Озарбайжон вакиласини таслим этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилган;
Келгуси мақсадлар: Абу-Дабидаги муваффақиятсизликка қарамай, спортчимизнинг юқори даражадаги халқаро мусобақалар орқали спорт формасини тиклаб бориши келгуси йирик жаҳон чемпионатлари олдидан муҳим тажриба вазифасини ўтайди.
Мухлислар Олимпия чемпионининг тез орада янада кучли бўлиб қайтадиган спорт формасига ва янги ғалабаларига ишонч билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…