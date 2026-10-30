Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди

·84·Спорт
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова Абу-Дабида ўтказилаётган «Катта дубулға» турниридаги иштирокини иккинчи даврада якунлади. -52 кг вазн тоифасида қатнашган дзюдочимиз дастлаб мексикалик Паулина Мартинесни мағлуб этган бўлса-да, кейинги босқичда исроиллик Гефен Примога имкониятни бой берди.
  • Ҳакамлар исроиллик спортчининг усулини иппон деб баҳолаб, беллашувни муддатидан олдин тўхтатди.

Дзюдо бўйича Париж-2024 Олимпия ўйинлари чемпиони, Ўзбекистон спорт тарихида янги саҳифа очган Диёра Келдиёрова Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида ўтказилаётган нуфузли «Катта дубулға» (Abu Dhabi Grand Slam) мусобақасидаги иштирокини кутилмаганда эрта якунлади.

-52 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган таниқли спортчимиз мусобақанинг дастлабки босқичидан муваффақиятли ўтган бўлса-да, иккинчи даврадаги драматик тўқнашувда мағлубиятга учраб, шоҳсупа учун курашдан чиқиб кетди.

Абу-Даби татамиларидаги баҳслар: Ишончли старт ва кутилмаган иппон

Кун давомида Келдиёрова иккита муросасиз учрашувда иштирок этди:

  • Илк даврадаги ғалаба: Мусобақани фаол бошлаган ҳамюртимиз дастлабки босқичда Мексика вакиласи Паулина Мартинесга қарши татамига чиқиб, ишончли ҳаракатлари эвазига ғалабани нақд қилди;

  • Иккинчи босқичдаги тўсиқ: Иккинчи даврада Диёрага Исроилнинг тажрибали дзюдочиси Гефен Примо рақиблик қилди;

  • Муддатидан олдин якун: Кескин курашлар остида кечган беллашувда исроиллик спортчининг усули ҳакамлар томонидан иппон сифатида баҳоланди ва баҳс муддатидан олдин Примонинг фойдасига ҳал бўлди.

Катта спортга қайтиш: Олимпиададан кейинги иккинчи синов

Мазкур мусобақа Диёра Келдиёрова учун тарихий Олимпия ўйинларидан кейинги иккинчи расмий халқаро турнир бўлди:

  • Оналик таътили ва икки йиллик танаффус: 2024 йили Париждаги Олимпиадада олтин медални қўлга киритганидан сўнг, спортчи оилавий сабаб — фарзанди дунёга келиши муносабати билан катта спортда икки йиллик танаффус эълон қилган эди;

  • Оқтовдаги олтинли қайтиш: Жорий йилнинг сентябрь ойида дзюдочимиз Қозоғистонда ташкил этилган Aktau Asian Open турнирида яна татамига қайтган эди. Ўшанда у кетма-кет учта баҳсда, жумладан, финалда Озарбайжон вакиласини таслим этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилган;

  • Келгуси мақсадлар: Абу-Дабидаги муваффақиятсизликка қарамай, спортчимизнинг юқори даражадаги халқаро мусобақалар орқали спорт формасини тиклаб бориши келгуси йирик жаҳон чемпионатлари олдидан муҳим тажриба вазифасини ўтайди.

Мухлислар Олимпия чемпионининг тез орада янада кучли бўлиб қайтадиган спорт формасига ва янги ғалабаларига ишонч билдирмоқда.

Диёра КелдиёроваАбу-Даби Катта дубулғаДзюдоПариж-2024
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта дубулға: Камолиддин Бахтиёров исроиллик рақибини енгиб, бронза медалга эга бўлдиКатта дубулға: Камолиддин Бахтиёров исроиллик рақибини енгиб, бронза медалга эга бўлдиБугун 07:03Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритдиЎзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритди18 октябр 18:23«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси19 октябр 22:15“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди18 октябр 12:36Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиДиёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқлади18 октябр 07:16Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)17 октябр 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди