Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилди
Челси клубига Ювентусни тарк этган ва ҳозирда эркин агент бўлган 26 ёшли Душан Влаховични қўшиб олиш тавсия этилди. Европа футболи эксперти Энди Брассел ҳужумчининг олти ҳафтадан буён клубсиз юрганидан ҳайратда эканини билдирди. Влахович Ювентус сафида 168 та учрашувда 68 та гол урган, бироқ унинг ҳафтасига 300 минг фунт стерлингдан ошиқ маоши ва жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари трансферни қийинлаштирмоқда.
Лондоннинг Челси клубига ёзги трансферлар даврида Ювентусни тарк этган ва ҳозирда эркин агент мақомида турган сербиялик ҳужумчи Душан Влаховични ўз сафига қўшиб олиш маслаҳат берилди. Англия Премер-лигаси вакили учун бу трансфер молиявий жиҳатдан ҳам қулай таваккал бўлиши мумкинлиги таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
талкСПОРТ нашри хабар қилишича, Европа футболи эксперти Энди Брассел 26 ёшли футболчи олти ҳафтадан буён клубсиз юрганидан ҳайратда эканини билдирган. Унинг фикрича, Атлетико Мадрид ёки Нюкасл Юнайтед каби жамоалар сербиялик ҳужумчига аллақачон таклиф юбориши керак эди.
Влаховичнинг Ювентусдаги фаолияти ва жароҳатлар муаммосиДушан Влахович Турин клубидаги қийин даврни бошдан кечирди. Аддуктор мушакларидаги жароҳатлар унинг ўйинига таъсир қилганига қарамай, у 168 та учрашувда 68 та гол уришга муваффақ бўлди ва Италия кубогини қўлга киритди.
Шунга қарамай, футболчининг ҳафтасига 300 минг фунт стерлингдан ошиқ маоши кўплаб харидорларни чўчитиб юборди. Экспертнинг фикрича, футболчининг жисмоний ҳолати ва юқори даражага чиқиш салоҳиятига нисбатан шубҳалар мавжудлиги сабабли ҳам трансфер чўзилиб кетмоқда.
Туркия варианти ва молиявий шартларҲозирда Душан Влахович фаолиятини Туркияда давом эттириши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда. Beşiktaş клуби ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарга айланган ва унинг молиявий талабларини қондиришга қурби етади.
Энди Брасселнинг таъкидлашича, Истанбул клуби футболчига Европадаги бошқа жамоаларга қараганда анча яхши ва солиқдан озод қилинган маош таклиф қилмоқда. Шу сабабли ҳужумчи фаолиятини айнан Туркия Суперлигасида давом эттириши кутилмоқда.
Челси учун қулай имкониятАйни пайтда Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ихтиёрида Жоау Педро, Денни Велбек, Николас Джексон ва Лиам Делап каби ҳужумчилар бор. Бироқ лондонликлар шу ёзда Влахович учун аниқ ҳаракат қилишмади.
Экспертнинг фикрича, агар Челси футболчини Ювентусдагига қараганда икки баравар паст маош эвазига қўлга кирита олса, бу барча томонлар учун фойдали битим бўлар эди. Чунки ўзининг энг яхши спорт формасидаги Влахович Премер-лига клуби учун ўзини оқлайдиган таваккал саналади.
…