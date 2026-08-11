Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилди

·23·Спорт
Челсига эркин агент Душан Влаховични ўз сафига қўшиш тавсия этилди
Қисқача

Челси клубига Ювентусни тарк этган ва ҳозирда эркин агент бўлган 26 ёшли Душан Влаховични қўшиб олиш тавсия этилди. Европа футболи эксперти Энди Брассел ҳужумчининг олти ҳафтадан буён клубсиз юрганидан ҳайратда эканини билдирди. Влахович Ювентус сафида 168 та учрашувда 68 та гол урган, бироқ унинг ҳафтасига 300 минг фунт стерлингдан ошиқ маоши ва жароҳатлар билан боғлиқ муаммолари трансферни қийинлаштирмоқда.

Лондоннинг Челси клубига ёзги трансферлар даврида Ювентусни тарк этган ва ҳозирда эркин агент мақомида турган сербиялик ҳужумчи Душан Влаховични ўз сафига қўшиб олиш маслаҳат берилди. Англия Премер-лигаси вакили учун бу трансфер молиявий жиҳатдан ҳам қулай таваккал бўлиши мумкинлиги таъкидланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

талкСПОРТ нашри хабар қилишича, Европа футболи эксперти Энди Брассел 26 ёшли футболчи олти ҳафтадан буён клубсиз юрганидан ҳайратда эканини билдирган. Унинг фикрича, Атлетико Мадрид ёки Нюкасл Юнайтед каби жамоалар сербиялик ҳужумчига аллақачон таклиф юбориши керак эди.

Влаховичнинг Ювентусдаги фаолияти ва жароҳатлар муаммоси

Душан Влахович Турин клубидаги қийин даврни бошдан кечирди. Аддуктор мушакларидаги жароҳатлар унинг ўйинига таъсир қилганига қарамай, у 168 та учрашувда 68 та гол уришга муваффақ бўлди ва Италия кубогини қўлга киритди.

Шунга қарамай, футболчининг ҳафтасига 300 минг фунт стерлингдан ошиқ маоши кўплаб харидорларни чўчитиб юборди. Экспертнинг фикрича, футболчининг жисмоний ҳолати ва юқори даражага чиқиш салоҳиятига нисбатан шубҳалар мавжудлиги сабабли ҳам трансфер чўзилиб кетмоқда.

Туркия варианти ва молиявий шартлар

Ҳозирда Душан Влахович фаолиятини Туркияда давом эттириши эҳтимоли юқори баҳоланмоқда. Beşiktaş клуби ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарга айланган ва унинг молиявий талабларини қондиришга қурби етади.

Энди Брасселнинг таъкидлашича, Истанбул клуби футболчига Европадаги бошқа жамоаларга қараганда анча яхши ва солиқдан озод қилинган маош таклиф қилмоқда. Шу сабабли ҳужумчи фаолиятини айнан Туркия Суперлигасида давом эттириши кутилмоқда.

Челси учун қулай имконият

Айни пайтда Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ихтиёрида Жоау Педро, Денни Велбек, Николас Джексон ва Лиам Делап каби ҳужумчилар бор. Бироқ лондонликлар шу ёзда Влахович учун аниқ ҳаракат қилишмади.

Экспертнинг фикрича, агар Челси футболчини Ювентусдагига қараганда икки баравар паст маош эвазига қўлга кирита олса, бу барча томонлар учун фойдали битим бўлар эди. Чунки ўзининг энг яхши спорт формасидаги Влахович Премер-лига клуби учун ўзини оқлайдиган таваккал саналади.

ЧелсеаДушан ВлаховичЖувентусBesiktasAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Михаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиМихаил Мудрик Челсидаги келажаги ва ижара вариантлари ҳақида қарор қилдиБугун, 21:17Арсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиАрсенал Майлз Люис-Скелли учун аниқ нарх белгиладиБугун, 20:39Винисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиВинисиус Жуниор «Арсенал» лойиҳасига қизиққани маълум бўлдиБугун, 20:31«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?«Металлург»да янги бош мураббий — Мўминжоновнинг ўрнини ким эгаллади?Бугун, 20:30Манчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаМанчестер Сити Родри ўрнига Алексис Мак Аллистерни кўриб чиқмоқдаБугун, 19:54Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Ислом Махачев машғулот ўтказаётган зал ортида қандай фожиали тарих яширинган?Бугун, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)