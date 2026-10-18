Уругвайда ҳакам футболчини огоҳлантириш учун илк бор электрон қурилмадан фойдаланди

·53·Спорт
Уругвайда ҳакам футболчини огоҳлантириш учун илк бор электрон қурилмадан фойдаланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Уругвайда «Насонал» ва «Рентистас» ўртасидаги ўйинда бош ҳакам Эдуардо Варела илк бор анъанавий карточка ўрнига электрон қурилмадан фойдаланиб, футболчини огоҳлантирди.
  • Ушбу қурилма қоидабузарлик содир бўлган дақиқани, футболчи рақамини ва интизомий жазо турини сониясигача аниқ муҳрлаб, маълумотларни КОМЕТ тизимига реал вақт режимида узатади.
  • Бу ихтиро маъмурий қоғозбозликни қисқартириш ва инсон омили билан боғлиқ хатоларни бартараф этишга қаратилган.

Жаҳон футболидаги энг қадимий ва классик анъаналардан бири бўлган ҳакамларнинг сариқ карточка кўрсатиши ҳамда ёзиб олиш одати рақамлаштириш бўсағасида турибди. Уругвай кубоги доирасида кечган «Насьональ» ва «Рентистас» жамоалари ўртасидаги расмий учрашувда бош ҳакам Эдуардо Варела футболчини огоҳлантириш учун анъанавий пластмасса карточка ўрнига телефон ўлчамидаги махсус электрон қурилмадан фойдаланди.

Ушбу тарихий синов футбол ҳакамларининг интизомий қарорларини реал вақт режимида рақамли форматда қайд этиш ҳамда маъмурий ортиқча қоғозбозликни қисқартиришга қаратилган илк қадам бўлди.

«Футболдаги сўнгги аналог жараёнга барҳам берамиз»

Мазкур лойиҳани ишлаб чиққан REFe стартап компанияси бош директори Мауро Сакко Уругвайнинг нуфузли El Espectador Deportes радиосига берган интервьюсида ушбу ихтиронинг асл мақсадини очиқлади:

  • Технологик инқилоб: «Биз замонавий футболда ҳали ҳам аналог ва қўлбола усулда амалга оширилаётган ягона жараён — огоҳлантиришларни қоғоз дафтарчага ёзиб бориш тизимига юқори технологияларни олиб киришни мақсад қилдик;

  • Ёмғирли кунда туғилган ғоя: Ушбу ташаббус бундан уч йил олдин мен ва ҳамкорим Диего де ла Пенья ёмғирли кунда ўтган футбол учрашувини кузатаётганимизда пайдо бўлган. Ноқулай об-ҳавода ҳакамларнинг қоғози ҳўл бўлиб, огоҳлантиришларни ёзиши қийинлашганини кўриб, бу маълумотларни рақамли тизимга ўтказиш зарурлигини англадик».

Қурилма қандай ишлайди ва қандай афзалликларга эга?

Ҳакамнинг қўлида бўлган ушбу электрон гаджет баҳс давомида бир қатор муҳим вазифаларни автоматик тарзда бажаради:

  • Вақт белгиси ва аниқ қайд: Қурилма қоидабузарлик содир бўлган дақиқани, футболчи рақамини ва интизомий жазо турини сониясигача аниқ муҳрлайди;

  • COMET тизимига тезкор узатиш: Ҳакам қабул қилган барча қарорлар ва расмий баённомалар Уругвай футбол ассоциациясининг ягона COMET рақамли платформасига тўғридан-тўғри юборилади;

  • Хатоларнинг олдини олиш: Ўйиндан кейин баённома тўлдириш ва маълумотларни қайта киритиш жараёни йўқолади, бу эса инсон омили билан боғлиқ чалкашликларни бартараф этади.

Агар синовлар муваффақиятли якунланса, яқин келажакда ФИФА ва бошқа қитъа конфедерациялари ҳам анъанавий сариқ ва қизил карточкалардан воз кечиб, ҳакамларни шундай ихчам электрон қурилмалар билан таъминлаши мумкин.

REFeCOMETФИФАНасьональ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Колумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляцияКолумбия ва Португалия ўйинидан жонли матнли трансляция28 июн 05:14«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди«Бу пеналти эмасди»: Испаниялик собиқ ҳакам Мадрид дербисидаги шов-шувли қарорни фош қилди21 сентябр 10:28ЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлдиЖЧ-2026. Англия — Аргентина ўйинини қайси ҳакам бошқариши маълум бўлди14 июл 09:12ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?ЖЧ-2026. Франция — Испания яримфинал баҳсида ким ҳакамлик қилади?13 июл 10:46«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди21 сентябр 06:39Уругвайда "Расинг" клуби "Бавария" тармоғидаги илк чемпионликни қўлга киритдиУругвайда "Расинг" клуби "Бавария" тармоғидаги илк чемпионликни қўлга киритди27 апрел 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...