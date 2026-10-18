Уругвайда ҳакам футболчини огоҳлантириш учун илк бор электрон қурилмадан фойдаланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Уругвайда «Насонал» ва «Рентистас» ўртасидаги ўйинда бош ҳакам Эдуардо Варела илк бор анъанавий карточка ўрнига электрон қурилмадан фойдаланиб, футболчини огоҳлантирди.
- Ушбу қурилма қоидабузарлик содир бўлган дақиқани, футболчи рақамини ва интизомий жазо турини сониясигача аниқ муҳрлаб, маълумотларни КОМЕТ тизимига реал вақт режимида узатади.
- Бу ихтиро маъмурий қоғозбозликни қисқартириш ва инсон омили билан боғлиқ хатоларни бартараф этишга қаратилган.
Жаҳон футболидаги энг қадимий ва классик анъаналардан бири бўлган ҳакамларнинг сариқ карточка кўрсатиши ҳамда ёзиб олиш одати рақамлаштириш бўсағасида турибди. Уругвай кубоги доирасида кечган «Насьональ» ва «Рентистас» жамоалари ўртасидаги расмий учрашувда бош ҳакам Эдуардо Варела футболчини огоҳлантириш учун анъанавий пластмасса карточка ўрнига телефон ўлчамидаги махсус электрон қурилмадан фойдаланди.
Ушбу тарихий синов футбол ҳакамларининг интизомий қарорларини реал вақт режимида рақамли форматда қайд этиш ҳамда маъмурий ортиқча қоғозбозликни қисқартиришга қаратилган илк қадам бўлди.
«Футболдаги сўнгги аналог жараёнга барҳам берамиз»
Мазкур лойиҳани ишлаб чиққан REFe стартап компанияси бош директори Мауро Сакко Уругвайнинг нуфузли El Espectador Deportes радиосига берган интервьюсида ушбу ихтиронинг асл мақсадини очиқлади:
Технологик инқилоб: «Биз замонавий футболда ҳали ҳам аналог ва қўлбола усулда амалга оширилаётган ягона жараён — огоҳлантиришларни қоғоз дафтарчага ёзиб бориш тизимига юқори технологияларни олиб киришни мақсад қилдик;
Ёмғирли кунда туғилган ғоя: Ушбу ташаббус бундан уч йил олдин мен ва ҳамкорим Диего де ла Пенья ёмғирли кунда ўтган футбол учрашувини кузатаётганимизда пайдо бўлган. Ноқулай об-ҳавода ҳакамларнинг қоғози ҳўл бўлиб, огоҳлантиришларни ёзиши қийинлашганини кўриб, бу маълумотларни рақамли тизимга ўтказиш зарурлигини англадик».
Қурилма қандай ишлайди ва қандай афзалликларга эга?
Ҳакамнинг қўлида бўлган ушбу электрон гаджет баҳс давомида бир қатор муҳим вазифаларни автоматик тарзда бажаради:
Вақт белгиси ва аниқ қайд: Қурилма қоидабузарлик содир бўлган дақиқани, футболчи рақамини ва интизомий жазо турини сониясигача аниқ муҳрлайди;
COMET тизимига тезкор узатиш: Ҳакам қабул қилган барча қарорлар ва расмий баённомалар Уругвай футбол ассоциациясининг ягона COMET рақамли платформасига тўғридан-тўғри юборилади;
Хатоларнинг олдини олиш: Ўйиндан кейин баённома тўлдириш ва маълумотларни қайта киритиш жараёни йўқолади, бу эса инсон омили билан боғлиқ чалкашликларни бартараф этади.
Агар синовлар муваффақиятли якунланса, яқин келажакда ФИФА ва бошқа қитъа конфедерациялари ҳам анъанавий сариқ ва қизил карточкалардан воз кечиб, ҳакамларни шундай ихчам электрон қурилмалар билан таъминлаши мумкин.
Изоҳлар 0
…