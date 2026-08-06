ФИФА режадан қайтди: Инфантино юзага келган вазият учун узр сўради
FIFA Форвард Энтерприсе лойиҳаси расман муҳокамадан олиб ташланди, FIFA президенти Жанни Инфантино ва бош котиб Маттиас Графстрём эса жараёнда йўл қўйилган хатолар учун узр сўради. Режага кўра, FIFA турнирлар ва тижорий фаолиятни бошқарувчи янги компаниянинг 20 фоизгача улушини хусусий инвесторларга сотиб, 4,2 миллиард доллар жалб қилмоқчи бўлган.
Халқаро футболда катта можарога сабаб бўлган FIFA Forward Enterprise лойиҳаси расман муҳокамадан олиб ташланди. ФИФА президенти Жанни Инфантино ва бош котиб Маттиас Графстрём ташкилот Кенгаши ҳамда 211 та миллий ассоциацияга мактуб йўллаб, жараёнда йўл қўйилган хатолар учун узр сўради.
Гап жаҳон чемпионатининг ўзини ёки унга оид барча ҳуқуқларни сотиш ҳақида эмас эди. ФИФА турнирлар ва тижорий фаолиятни бошқарувчи янги компания тузиб, унинг 20 фоизгача бўлган улушини хусусий инвесторларга бериш орқали 4,2 миллиард доллар жалб қилишни режалаштирганди. Бироқ танқидлар кучайгач, лойиҳа бир ҳафтага етмай ёпилди.
«Жараён бошқача ташкил қилиниши керак эди»
ФИФА раҳбарияти хатда лойиҳа билан боғлиқ жараён тўғри бошқарилмаганини тан олди. Инфантино ва Графстрёмнинг билдиришича, таклиф миллий ассоциациялар ҳамда ФИФА Кенгаши томонидан тасдиқланиши керак эди, аммо энди у кун тартибида йўқ.
Ташкилот йўл қўйилган хатолар қайта такрорланмаслиги учун ички жараёнлар қайта кўриб чиқилишини маълум қилди. Шу билан бирга, ФИФА барча ҳаракатлар амалдаги ички қоидаларга мувофиқ бажарилганини таъкидлаб, ўзининг ҳалоллиги ва бошқарув тизимига қаратилган айбловларга қарши обрўсини ҳимоя қилишини билдирди.
Бу баёнотда икки хил позиция бир вақтда акс этди: ФИФА жараёнда хатолар бўлганини тан олмоқда, аммо лойиҳанинг ўзи қоидаларни бузганини рад этмоқда.
20 фоизлик улуш эвазига 4,2 миллиард доллар
Дастлабки режага кўра, FIFA Forward Enterprise — FFE номли янги шўба компанияси ФИФАнинг мусобақалар ва тижорий операциялар билан боғлиқ активларини бирлаштириши керак эди.
Компания 20 миллиард долларга баҳоланиб, унинг назорат ҳуқуқини бермайдиган озчилик улуши инвесторларга сотилиши режалаштирилган. ФИФА шу йўл билан 4,2 миллиард доллар жалб қилиб, аъзо федерацияларга футбол инфратузилмаси, миллий жамоалар, аёллар футболи ва оммавий футболни ривожлантириш учун қўшимча маблағ ажратмоқчи бўлган.
Лойиҳада ҳар бир миллий ассоциацияга тезкор ривожланиш дастури доирасида 20 миллион долларгача маблағ бериш назарда тутилганди. Аммо ташкилотлар лойиҳанинг молиявий манфаатларидан кўра, унинг қандай тайёрлангани ва қарор қабул қилиш жараёнидан кимлар четда қолганига кўпроқ эътироз билдирди.
УЕФАнинг қаршилиги режани тўхтатди
Европа футбол ассоциациялари иттифоқи лойиҳани очиқлик ва корпоратив бошқарув тамойилларига зид, деб баҳолади. УЕФАнинг 55 та аъзо федерацияси таклиф амалдан олинмаса, ФИФА тадбирлари ва мусобақаларини бойкот қилиш имкониятини ҳам муҳокама қилди.
Режа бекор қилинганидан кейин ҳам Европа томонининг эътирозлари тўхтамади. УЕФА юристлари ФИФАга лойиҳа билан боғлиқ ҳужжатлар, электрон ёзишмалар ва бошқа материалларни сақлаб қолиш талаби билан мурожаат қилиб, суд, арбитраж ёки тартибга солувчи органларга шикоят қилиш имкониятини кўриб чиқаётганини билдирди.
Осиё футбол конфедерацияси ва КОНКАКАФ ҳам таклифга қарши чиққан. ФИФА ичида эса айрим юқори лавозимли раҳбарлар лойиҳа тайёрланишидан хабардор бўлмаганини айтган, Инфантинонинг катта маслаҳатчиси Карлос Кордейро эса истеъфога чиққан.
ФИФА раҳбарияти Инфантинони қўллаб-қувватлади
Можаро ортидан ФИФА раҳбарияти Марокашда фавқулодда йиғилиш ўтказди. Унда Инфантино, Маттиас Графстрём ва ташкилот бошқарув кенгашининг бошқа аъзолари иштирок этди.
Йиғилишдан кейин ФИФА раҳбарияти президентни тўлиқ қўллаб-қувватлаши маълум қилинди. Инфантино ҳам бош котиб Графстрёмга ишончини тасдиқлаган. Бу баёнот ташкилот ичида бирлик сақланганини кўрсатишга уриниш сифатида баҳоланмоқда.
Бироқ ташқи босим сақланиб қолмоқда. Айрим Европа федерациялари Инфантинонинг навбатдаги сайловдаги номзодини қўллаб-қувватлаш ҳақида аввал берилган мактубларни қайтариб ола бошлаган. Собиқ футболчи Луиш Фигу ҳам ФИФА президенти истеъфога чиқиши кераклигини айтди.
Маълумотлар сизиб чиқиши ҳам текширилади
ФИФА лойиҳа ҳақидаги ички маълумотларнинг оммавий ахборот воситаларига қандай чиқиб кетганини аниқлаш мақсадида суриштирув бошлагани айтилмоқда.
Бироқ можаронинг асосий саволи маълумотни ким тарқатганида эмас. Футбол ташкилотлари ФИФАнинг энг қиммат тижорий активларига оид қарор нега кенг муҳокамасиз ва юқори лавозимли раҳбарларнинг бир қисми хабардор қилинмасдан тайёрланганига жавоб кутмоқда.
ФИФА энди 211 та миллий ассоциация билан биргаликда футболни ривожлантириш учун янги молиявий имкониятларни излашда давом этишини билдирди. Лекин кейинги ҳар қандай лойиҳа аввалгидек фақат катта рақамлар билан эмас, унинг ким томонидан, қандай тартибда ва кимнинг манфаати учун тайёрлангани билан баҳоланади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…