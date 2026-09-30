Жанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шавкат Мирзиёев 30 сентябр куни FIFA раҳбари Жанни Инфантинони қабул қилиб, Ўзбекистон ва Озарбайжонда 2027 йилги У-20 жаҳон чемпионатини ўтказиш ҳамда Тошкентда FIFAнинг минтақавий ваколатхонасини очиш масалаларини муҳокама қилди.
- FIFA Кенгаши 2025 йил октябр ойида 2027 йилги У-20 жаҳон чемпионатини Ўзбекистон ва Озарбайжонда биргаликда ўтказиш ҳақида қарор қабул қилган бўлиб, Ўзбекистон ушбу мусобақага тайёргарлик кўрмоқда.
Ўзбекистон футболида халқаро ҳамкорликнинг янги босқичи муҳокама қилинди. 30 сентябрь куни Президент Шавкат Мирзиёев ФИФА раҳбари Жанни Инфантинони қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон ва Озарбайжонда 2027 йилги U-20 жаҳон чемпионатини юқори даражада ўтказиш, шунингдек, мамлакатда ФИФАнинг минтақавий ваколатхонасини очиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
Бу мулоқот Ўзбекистон футболи учун яна бир муҳим халқаро воқеа сифатида қайд этилди.
Асосий мавзу — U-20 жаҳон чемпионати
Учрашувнинг марказида ёшлар ўртасидаги футбол бўйича жаҳон чемпионати турди.
ФИФА Кенгаши 2025 йил октябрь ойида 2027 йилги U-20 жаҳон чемпионатини Ўзбекистон ва Озарбайжонда биргаликда ўтказиш ҳақида қарор қабул қилган. Ўзбекистон томонидан мусобақага тайёргарлик ишлари учун махсус ташкилий чора-тадбирлар дастури ҳам тасдиқланган.
ФИФА ҳам Ўзбекистонда ўтказилган FIFA Series 2026 мусобақасини 2027 йилги U-20 жаҳон чемпионати олдидан муҳим ташкилий тайёргарлик босқичи сифатида баҳолаган.
ФИФА билан ҳамкорлик янада кенгаяди
Суҳбат давомида футболни, айниқса, ёшлар орасида оммалаштиришга қаратилган қўшма дастурларни ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Шунингдек, футболни ташкил этиш ва бошқариш тизимини такомиллаштириш, иқтидорли ёшларни аниқлаш ва уларнинг салоҳиятини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилди.
Мураббийлар, ҳакамлар, менежерлар, спорт шифокорлари ва техник мутахассисларни халқаро стандартлар асосида тайёрлаш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш режалари ҳам кўриб чиқилди.
Тошкентда ФИФА ваколатхонаси очиладими?
Учрашувдаги яна бир муҳим масала — Тошкент шаҳрида ФИФАнинг Марказий Осиё мамлакатлари учун минтақавий ваколатхонасини очиш жараёнини жадаллаштириш бўлди.
Бу ғоя аввал ҳам Ўзбекистон ва ФИФА ўртасидаги музокараларда кўтарилган. 2025 йил сентябрь ойидаги учрашувда ҳам Тошкентда Марказий Осиё учун ФИФА минтақавий офиси очилиши масаласи муҳокама қилинган эди.
Энди ушбу йўналишдаги ишларни тезлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Ўзбекистонда ФИФА турнирлари кўпайиши мумкин
Мулоқотда Ўзбекистонда ФИФАнинг йирик турнирлари ва тадбирларини ташкил этиш масаласи ҳам муҳокама қилинди.
Сўнгги йилларда мамлакат халқаро футбол мусобақаларини қабул қилиш бўйича тажрибасини кенгайтирмоқда. 2024 йилда Ўзбекистон биринчи марта ФИФА футзал бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилди. 2026 йилги FIFA Series эса мамлакатнинг йирик футбол тадбирларини ташкил этиш салоҳиятини яна бир бор намойиш этувчи мусобақа сифатида баҳоланди.
Эндиликда эътиборнинг катта қисми 2027 йилдаги U-20 жаҳон чемпионатига қаратилмоқда.
Ўзбекистон ва ФИФА ўртасидаги мулоқотнинг янги босқичи нафақат йирик мусобақаларни қабул қилиш, балки ёш футболчилар, мутахассислар ва футбол инфратузилмасини ривожлантириш масалаларини ҳам қамраб олмоқда.
Изоҳлар 0
…