Жанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режалар

·43·Спорт
Жанни Инфантино Шавкат Мирзиёев билан учрашди: футболда катта режалар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Президент Шавкат Мирзиёев 30 сентябр куни FIFA раҳбари Жанни Инфантинони қабул қилиб, Ўзбекистон ва Озарбайжонда 2027 йилги У-20 жаҳон чемпионатини ўтказиш ҳамда Тошкентда FIFAнинг минтақавий ваколатхонасини очиш масалаларини муҳокама қилди.
  • FIFA Кенгаши 2025 йил октябр ойида 2027 йилги У-20 жаҳон чемпионатини Ўзбекистон ва Озарбайжонда биргаликда ўтказиш ҳақида қарор қабул қилган бўлиб, Ўзбекистон ушбу мусобақага тайёргарлик кўрмоқда.

Ўзбекистон футболида халқаро ҳамкорликнинг янги босқичи муҳокама қилинди. 30 сентябрь куни Президент Шавкат Мирзиёев ФИФА раҳбари Жанни Инфантинони қабул қилди. Учрашувда Ўзбекистон ва Озарбайжонда 2027 йилги U-20 жаҳон чемпионатини юқори даражада ўтказиш, шунингдек, мамлакатда ФИФАнинг минтақавий ваколатхонасини очиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Бу мулоқот Ўзбекистон футболи учун яна бир муҳим халқаро воқеа сифатида қайд этилди.

Асосий мавзу — U-20 жаҳон чемпионати

Учрашувнинг марказида ёшлар ўртасидаги футбол бўйича жаҳон чемпионати турди.

ФИФА Кенгаши 2025 йил октябрь ойида 2027 йилги U-20 жаҳон чемпионатини Ўзбекистон ва Озарбайжонда биргаликда ўтказиш ҳақида қарор қабул қилган. Ўзбекистон томонидан мусобақага тайёргарлик ишлари учун махсус ташкилий чора-тадбирлар дастури ҳам тасдиқланган.

ФИФА ҳам Ўзбекистонда ўтказилган FIFA Series 2026 мусобақасини 2027 йилги U-20 жаҳон чемпионати олдидан муҳим ташкилий тайёргарлик босқичи сифатида баҳолаган.

ФИФА билан ҳамкорлик янада кенгаяди

Суҳбат давомида футболни, айниқса, ёшлар орасида оммалаштиришга қаратилган қўшма дастурларни ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.

Шунингдек, футболни ташкил этиш ва бошқариш тизимини такомиллаштириш, иқтидорли ёшларни аниқлаш ва уларнинг салоҳиятини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилди.

Мураббийлар, ҳакамлар, менежерлар, спорт шифокорлари ва техник мутахассисларни халқаро стандартлар асосида тайёрлаш бўйича ҳамкорликни кенгайтириш режалари ҳам кўриб чиқилди.

Тошкентда ФИФА ваколатхонаси очиладими?

Учрашувдаги яна бир муҳим масала — Тошкент шаҳрида ФИФАнинг Марказий Осиё мамлакатлари учун минтақавий ваколатхонасини очиш жараёнини жадаллаштириш бўлди.

Бу ғоя аввал ҳам Ўзбекистон ва ФИФА ўртасидаги музокараларда кўтарилган. 2025 йил сентябрь ойидаги учрашувда ҳам Тошкентда Марказий Осиё учун ФИФА минтақавий офиси очилиши масаласи муҳокама қилинган эди.

Энди ушбу йўналишдаги ишларни тезлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистонда ФИФА турнирлари кўпайиши мумкин

Мулоқотда Ўзбекистонда ФИФАнинг йирик турнирлари ва тадбирларини ташкил этиш масаласи ҳам муҳокама қилинди.

Сўнгги йилларда мамлакат халқаро футбол мусобақаларини қабул қилиш бўйича тажрибасини кенгайтирмоқда. 2024 йилда Ўзбекистон биринчи марта ФИФА футзал бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилди. 2026 йилги FIFA Series эса мамлакатнинг йирик футбол тадбирларини ташкил этиш салоҳиятини яна бир бор намойиш этувчи мусобақа сифатида баҳоланди.

Эндиликда эътиборнинг катта қисми 2027 йилдаги U-20 жаҳон чемпионатига қаратилмоқда.

Ўзбекистон ва ФИФА ўртасидаги мулоқотнинг янги босқичи нафақат йирик мусобақаларни қабул қилиш, балки ёш футболчилар, мутахассислар ва футбол инфратузилмасини ривожлантириш масалаларини ҳам қамраб олмоқда.

ФИФАU-20 жаҳон чемпионати 2027Шавкат МирзиёевТошкентда ФИФА ваколатхонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўрадиЖанни Инфантино Ўзбекистонга келди: ФИФА делегацияси муҳим лойиҳаларни кўрадиКеча 23:40Тошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширдиТошкентда “FIFA Arena” очилди: Инфантино 90-мактабга ташриф буюриб, майдонни топширдиБугун 16:21Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишлади5 август 01:58Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...Инфантино жазосиз қоладими? ХОҚнинг сигнали маълум бўлди...19 июл 16:22Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!Суриштирув: Инфантино собиқ севгилисига УЕФА пулидан катта товон тўлатган!8 август 10:07Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"1 август 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди