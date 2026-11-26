ФИФА киберҳужумга учради: хакерлар ташкилотнинг маълумотларига киришга муваффақ бўлди
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) жиноий киберҳужум қурбонига айланганини расман тасдиқлади. Бу ҳақда таниқли спорт журналисти Роб Харрис ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди. Ҳодиса ФИФА президентлиги учун навбатдаги сайловлар арафасида юз бергани билан янада катта эътибор тортмоқда.
Киберҳужум тафсилотлари ва ФИФА муносабати
Маълумотларга рухсатсиз кириш: Ҳужум оқибатида номаълум шахслар ташкилотнинг шахсий ва хизмат маълумотларининг чекланган қисмига (тахминан 12 ГБ ҳажмдаги файллар — умумий базанинг 0,1 фоизидан камроғи) рухсатсиз киришга эришган.
Тергов ҳаракатлари: ФИФА ушбу ҳодисани шахсий маълумотлар дахлсизлигининг жиддий бузилиши сифатида қоралаб, айбдорларни аниқлаш учун ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда.
ФИФА президентлиги сайлови олдидан вазият
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ ФИФА ташкилот президентлиги учун бўлиб ўтадиган сайловда иштирок этадиган уч нафар расмий номзод номини эълон қилган эди:
Номзод
Вакиллик қилувчи мамлакат / Лавозими
Сайлов тафсилотлари
Жанни Инфантино
Швейцария — ФИФАнинг амалдаги президенти (тўртинчи муддатга номзод)
Сайлов 2027 йил 18 март куни ўтказилади
Филипп Диалло
Франция — Франция футбол федерацияси президенти
Манзил: Работ шаҳри, Марокаш
Кодзо Ташима
Япония — Япония футбол ассоциацияси фахрий президенти ва ФИФА Кенгаши аъзоси
Тадбир: ФИФАнинг 77-конгресси
Сизнингча, сайловлар яқинлашаётган бир пайтда ФИФА тизимларига уюштирилган ушбу киберҳужум ташкилот ичидаги сиёсий жараёнлар билан боғлиқми ёки шунчаки хакерларнинг молиявий таъмагирлик уринишими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи мухлисларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…