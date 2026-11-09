Чемпионлар татамида: Давлат Бобонов ва Диёра Келдиёрова Загреб Гран-присида қатнашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хорватиянинг Загреб шаҳрида 13–15 ноябр кунлари ўтказиладиган Гран-при турнирида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 5 нафар дзюдочиси иштирок этади.
- Мусобақада Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова ҳамда узоқ танаффусдан сўнг катта спортга қайтаётган жаҳон чемпиони Давлат Бобонов қатнашади.
- Терма жамоа таркибидан, шунингдек, Азизбек Ортиқов, Арслонбек Тожиев ва Муроджон Йўлдошев ҳам ўрин олган.
Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) тақвимидаги нуфузли мусобақалардан бири — Гран-при туркумига кирувчи навбатдаги турнир 13–15 ноябрь кунлари Хорватия пойтахти Загреб шаҳрида ташкил этилади.
Ҳозиргача дунёнинг 70 давлатидан 507 нафар маҳоратли полвон ушбу мусобақада иштирок этишини расман тасдиқлади. Улар қаторида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 5 нафар етакчи вакили ҳам медаллар ҳамда қимматли рейтинг очколари учун кураш олиб боради.
Давлат Бобоновнинг кутилган қайтиши
Загреб турнирининг ўзбек мухлислари учун энг муҳим интригаси Токио-2020 Олимпиадаси совриндори, жаҳон чемпиони Давлат Бобоновнинг катта спортга қайтиши билан боғлиқ:
Узоқ танаффусга чек қўйилмоқда: Маҳоратли полвонимиз сўнгги бор жорий йилнинг 26–28 июнь кунлари Хитойда ўтган «Qingdao Grand Prix 2026» турнирида татамига чиққан эди;
Рейтинг очколари учун кураш: Беш ойга яқин танаффусдан кейин 90 кг вазн тоифасида куч синашадиган Бобонов Загребда нафақат шоҳсупа, балки жаҳон рейтингидаги мавқеини тиклаш учун муҳим очколарга эга чиқишни кўзламоқда.
Шу билан бирга, терма жамоа сафида Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрованинг ҳам иштирок этиши мусобақага бўлган қизиқишни янада оширмоқда.
Zagreb Grand Prix 2026: Ўзбекистон терма жамоаси таркиби
Хорватия гиламларида мамлакатимиз шарафини ҳимоя қиладиган бешлик билан танишинг:
Вазн тоифаси
Спортчи
Эришган ютуқлари / Мақоми
-52 кг
Диёра Келдиёрова
Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони
-66 кг
Азизбек Ортиқов
Ёш ва умидли полвон
-81 кг
Арслонбек Тожиев
Халқаро турнирлар иштирокчиси
-81 кг
Муроджон Йўлдошев
Жаҳон татамиларида катта тажрибага эга полвон
-90 кг
Давлат Бобонов
Токио-2020 совриндори, Жаҳон чемпиони
Загреб Гран-присининг аҳамияти
-81 кг вазн тоифасида терма жамоамиз бир йўла икки вакил — Арслонбек Тожиев ва Муроджон Йўлдошевни татамига туширади. Бу эса ушбу вазнда ички рақобатнинг кучлилиги ва муҳим босқичда максимал натижага эришиш мақсадини кўрсатади.
3 кун давом этадиган шиддатли беллашувлар Хорватия пойтахтида жаҳоннинг энг кучли дзюдо юлдузларини жамлайди ва йил якуни арафасида спортчилар учун халқаро рейтингдаги ўринларини мустаҳкамлашда ҳал қилувчи босқич бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…