Чемпионлар татамида: Давлат Бобонов ва Диёра Келдиёрова Загреб Гран-присида қатнашади

·26·Спорт
Чемпионлар татамида: Давлат Бобонов ва Диёра Келдиёрова Загреб Гран-присида қатнашади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хорватиянинг Загреб шаҳрида 13–15 ноябр кунлари ўтказиладиган Гран-при турнирида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 5 нафар дзюдочиси иштирок этади.
  • Мусобақада Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова ҳамда узоқ танаффусдан сўнг катта спортга қайтаётган жаҳон чемпиони Давлат Бобонов қатнашади.
  • Терма жамоа таркибидан, шунингдек, Азизбек Ортиқов, Арслонбек Тожиев ва Муроджон Йўлдошев ҳам ўрин олган.

Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) тақвимидаги нуфузли мусобақалардан бири — Гран-при туркумига кирувчи навбатдаги турнир 13–15 ноябрь кунлари Хорватия пойтахти Загреб шаҳрида ташкил этилади.

Ҳозиргача дунёнинг 70 давлатидан 507 нафар маҳоратли полвон ушбу мусобақада иштирок этишини расман тасдиқлади. Улар қаторида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 5 нафар етакчи вакили ҳам медаллар ҳамда қимматли рейтинг очколари учун кураш олиб боради.

Давлат Бобоновнинг кутилган қайтиши

Загреб турнирининг ўзбек мухлислари учун энг муҳим интригаси Токио-2020 Олимпиадаси совриндори, жаҳон чемпиони Давлат Бобоновнинг катта спортга қайтиши билан боғлиқ:

  • Узоқ танаффусга чек қўйилмоқда: Маҳоратли полвонимиз сўнгги бор жорий йилнинг 26–28 июнь кунлари Хитойда ўтган «Qingdao Grand Prix 2026» турнирида татамига чиққан эди;

  • Рейтинг очколари учун кураш: Беш ойга яқин танаффусдан кейин 90 кг вазн тоифасида куч синашадиган Бобонов Загребда нафақат шоҳсупа, балки жаҳон рейтингидаги мавқеини тиклаш учун муҳим очколарга эга чиқишни кўзламоқда.

Шу билан бирга, терма жамоа сафида Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрованинг ҳам иштирок этиши мусобақага бўлган қизиқишни янада оширмоқда.

Zagreb Grand Prix 2026: Ўзбекистон терма жамоаси таркиби

Хорватия гиламларида мамлакатимиз шарафини ҳимоя қиладиган бешлик билан танишинг:

Вазн тоифаси

Спортчи

Эришган ютуқлари / Мақоми

-52 кг

Диёра Келдиёрова

Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони

-66 кг

Азизбек Ортиқов

Ёш ва умидли полвон

-81 кг

Арслонбек Тожиев

Халқаро турнирлар иштирокчиси

-81 кг

Муроджон Йўлдошев

Жаҳон татамиларида катта тажрибага эга полвон

-90 кг

Давлат Бобонов

Токио-2020 совриндори, Жаҳон чемпиони

Загреб Гран-присининг аҳамияти

-81 кг вазн тоифасида терма жамоамиз бир йўла икки вакил — Арслонбек Тожиев ва Муроджон Йўлдошевни татамига туширади. Бу эса ушбу вазнда ички рақобатнинг кучлилиги ва муҳим босқичда максимал натижага эришиш мақсадини кўрсатади.

3 кун давом этадиган шиддатли беллашувлар Хорватия пойтахтида жаҳоннинг энг кучли дзюдо юлдузларини жамлайди ва йил якуни арафасида спортчилар учун халқаро рейтингдаги ўринларини мустаҳкамлашда ҳал қилувчи босқич бўлиб хизмат қилади.

Давлат БобоновДиёра КелдиёроваЗагреб Гран-присиЎзбекистон дзюдо федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова 2 йиллик танаффусдан кейинги мағлубиятига изоҳ бердиДиёра Келдиёрова 2 йиллик танаффусдан кейинги мағлубиятига изоҳ берди30 октябр 20:35Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритдиЎзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритди18 октябр 18:23Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олдиГрузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олди10 октябр 22:04Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!14 август 17:38Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этдиКутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди30 октябр 14:50Катта дубулға: Камолиддин Бахтиёров исроиллик рақибини енгиб, бронза медалга эга бўлдиКатта дубулға: Камолиддин Бахтиёров исроиллик рақибини енгиб, бронза медалга эга бўлди30 октябр 07:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?