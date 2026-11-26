«Saber Tashkent Grand Prix» турнирида ўзбекистонлик ўсмирлар 26 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентда ўтказилган дзюдо бўйича «Сабер Ташкент Гранд Прих» халқаро турнирида Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси жами 26 та медални қўлга киритди.
- Спортчиларимиз 5 та олтин, 7 та кумуш ва 14 та бронза медали билан умумжамоа ҳисобида Россиядан кейин 2-ўринни эгаллашди.
- Мусобақанинг сўнгги кунида ёш дзюдочиларимиз 2 та олтин, 6 та кумуш ва 6 та бронза медалига сазовор бўлишди.
- Олтин медалларни Алибек Дурдиев ва Паризода Йўлдошева қўлга киритди.
Тошкент шаҳрида дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги нуфузли «Saber Tashkent Grand Prix» халқаро турнири ўз якунига етди. Мусобақа давомида Ўзбекистон ўсмирлар миллий терма жамоаси аъзолари юқори натижа қайд этиб, жами 26 та медаль (5 та олтин, 7 та кумуш ва 14 та бронза) билан умумжамоа ҳисобида Россиядан кейин фахрли 2-ўринни эгаллашди.
Мусобақанинг иккинчи куни совриндорлари
Турнирнинг сўнгги — иккинчи кунида ёш дзюдочиларимиз терма жамоамиз ғазнасини 2 та олтин, 6 та кумуш ва 6 та бронза медали билан бойитишди:
Олтин медаллар (2 та):
+90 кг: Алибек Дурдиев
-63 кг: Паризода Йўлдошева
Кумуш медаллар (6 та):
-73 кг: Чингиз Салимов
-81 кг: Самандар Суннатов
-90 кг: Элнур Холмуродов
-57 кг: Зуҳра Алимова
-70 кг: Шоҳиста Тўраева
+70 кг: Ҳулкар Бахтиёрова
Бронза медаллар (6 та):
-81 кг: Жасурбек Туркманов
-81 кг: Шоҳмурод Шомуродов
-90 кг: Жўрабек Эшпўлатов
-63 кг: Хосият Собирова
-70 кг: Пошшажон Жумабоева
-70 кг: Зиёда Шомуродова
Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоасининг умумий медаллар жамғармаси
Медаль тури
Иккинчи кун натижаси
Умумий натижа (2 кун якуни)
Олтин
2 та
5 та
Кумуш
6 та
7 та
Бронза
6 та
14 та
Жами
14 та медаль
26 та медаль (2-ўрин)
Сизнингча, «Saber Tashkent Grand Prix» турнирида 26 та медаль қўлга киритган ушбу ёш дзюдочиларимиз орасидан яқин йилларда катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатлари ва Олимпиада шоҳсупаларини забт этадиган янги юлдузлар етишиб чиқадими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек дзюдосининг ёрқин келажаги ҳақидаги ушбу қувончли хабарни яқинларингизга дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…