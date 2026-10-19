«Брайтон» футболчиси Диего Гомес 51 метрдан “Кристал Пэлас” дарвозасини ишғол этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Брайтон» футболчиси Диего Гомес «Кристал Пелас» дарвозасини тахминан 51 метр масофадан ишғол этиб, замонавий Премер-лига тарихидаги энг узоқ масофали голлар қаторидан жой олди.
- Бу гол 2017 йилдан буён қайд этилган энг узоқ зарба бўлиб, Уэйн Рунининг 58 метрлик рекордидан кейинги энг яхши натижадир.
- Гомес ушбу суперголни ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ киритди ва «Брайтон»нинг «Кристал Пелас» устидан 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабасига ҳисса қўшди.
Англия Премьер-лигаси (АПЛ) доирасида навбатдаги тарихий ва узоқ вақт эсда қоладиган шов-шувли воқелик юз берди. «Брайтон» яримҳимоячиси Диего Гомес «Кристал Пэлас» жамоасига қарши кечган беллашувда мисли кўрилмаган масофадан аниқ зарба йўллаб, мухлисларни лол қолдирди.
Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Гомес тўпни рақиб дарвозасига тахминан 51 метр масофадан киритган бўлиб, бу натижа замонавий Премьер-лига тарихидаги энг узоқ масофали зарбалар қаторидан мустаҳкам жой олди.
Уэйн Руни рекордидан кейинги энг яхши натижа: 2017 йилдан буён илк бор
Ушбу ноодатий супергол Англия футболи солномасига янги рекорд сифатида киритилди:
Рунидан кейинги энг узоқ зарба: АПЛда бунга ўхшаш расмий узоқ масофали гол охирги марта 2017 йилнинг ноябрь ойида содир бўлган эди — ўшанда афсонавий Уэйн Руни «Эвертон» либосида «Вест Хэм» дарвозасига 58 метрдан тўп йўллаб, оламшумул шов-шув кўтарганди;
Ўйин бошидаги зарба: Диего Гомес бу ҳаракатни учрашувнинг ҳали 7-дақиқасидаёқ амалга ошириб, рақиб посбонининг олдинга чиқиб кетганини пайқади ва баҳсдаги иккинчи тўпни расмийлаштирди;
Бенуқсон ижро: Тўпнинг траекторияси ва аниқлиги ушбу голни жорий мавсумнинг энг чиройли киритилган тўпи совринига асосий даъвогарга айлантирди.
«Брайтон»дан яна бир йирик тор-мор ва 5 та гол
Мазкур супергол билан илҳомланган «чайкалар» қолган дақиқаларда ҳам рақибга ҳеч қандай нажот имкониятини қолдирмади:
«Кристал Пэлас» дарвозасига 5 та тўп: Учрашув давомида тўлиқ устунликни ўз қўлида сақлаб қолган «Брайтон» беллашувни 5 та гол урган ҳолда йирик ғалаба билан якунлади;
Мавсумдаги иккинчи йирик зафар: Жамоа жорий АПЛ мавсумида иккинчи бор рақибини йирик ҳисобда мағлуб этди — бундан олдин ҳам «чайкалар» худди шундай ҳисоб билан Фрэнк Лэмпард бошчилигидаги «Ковентри» клубини таслим этган эди.
Олдинда «Ливерпуль»га қарши катта синов
Қозонилган бундай руҳий ва ёрқин ғалабадан сўнг «Брайтон» олдида мусобақанинг энг қийин бекатларидан бири турибди:
Марказий тўқнашув: Навбатдаги турда жамоа Англия грандларидан бири — машҳур «Ливерпуль» билан куч синашади;
Юқори интрига: Диего Гомес ва унинг жамоадошлари бугунги юқори формасини «Энфилд» эгаларига қарши кечадиган шиддатли тўқнашувда ҳам намойиш этишга ҳаракат қилади.
Изоҳлар 0
…