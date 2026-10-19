«Брайтон» футболчиси Диего Гомес 51 метрдан “Кристал Пэлас” дарвозасини ишғол этди

·0·Спорт
«Брайтон» футболчиси Диего Гомес 51 метрдан “Кристал Пэлас” дарвозасини ишғол этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Брайтон» футболчиси Диего Гомес «Кристал Пелас» дарвозасини тахминан 51 метр масофадан ишғол этиб, замонавий Премер-лига тарихидаги энг узоқ масофали голлар қаторидан жой олди.
  • Бу гол 2017 йилдан буён қайд этилган энг узоқ зарба бўлиб, Уэйн Рунининг 58 метрлик рекордидан кейинги энг яхши натижадир.
  • Гомес ушбу суперголни ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ киритди ва «Брайтон»нинг «Кристал Пелас» устидан 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабасига ҳисса қўшди.

Англия Премьер-лигаси (АПЛ) доирасида навбатдаги тарихий ва узоқ вақт эсда қоладиган шов-шувли воқелик юз берди. «Брайтон» яримҳимоячиси Диего Гомес «Кристал Пэлас» жамоасига қарши кечган беллашувда мисли кўрилмаган масофадан аниқ зарба йўллаб, мухлисларни лол қолдирди.

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, Гомес тўпни рақиб дарвозасига тахминан 51 метр масофадан киритган бўлиб, бу натижа замонавий Премьер-лига тарихидаги энг узоқ масофали зарбалар қаторидан мустаҳкам жой олди.

Уэйн Руни рекордидан кейинги энг яхши натижа: 2017 йилдан буён илк бор

Ушбу ноодатий супергол Англия футболи солномасига янги рекорд сифатида киритилди:

  • Рунидан кейинги энг узоқ зарба: АПЛда бунга ўхшаш расмий узоқ масофали гол охирги марта 2017 йилнинг ноябрь ойида содир бўлган эди — ўшанда афсонавий Уэйн Руни «Эвертон» либосида «Вест Хэм» дарвозасига 58 метрдан тўп йўллаб, оламшумул шов-шув кўтарганди;

  • Ўйин бошидаги зарба: Диего Гомес бу ҳаракатни учрашувнинг ҳали 7-дақиқасидаёқ амалга ошириб, рақиб посбонининг олдинга чиқиб кетганини пайқади ва баҳсдаги иккинчи тўпни расмийлаштирди;

  • Бенуқсон ижро: Тўпнинг траекторияси ва аниқлиги ушбу голни жорий мавсумнинг энг чиройли киритилган тўпи совринига асосий даъвогарга айлантирди.

«Брайтон»дан яна бир йирик тор-мор ва 5 та гол

Мазкур супергол билан илҳомланган «чайкалар» қолган дақиқаларда ҳам рақибга ҳеч қандай нажот имкониятини қолдирмади:

  • «Кристал Пэлас» дарвозасига 5 та тўп: Учрашув давомида тўлиқ устунликни ўз қўлида сақлаб қолган «Брайтон» беллашувни 5 та гол урган ҳолда йирик ғалаба билан якунлади;

  • Мавсумдаги иккинчи йирик зафар: Жамоа жорий АПЛ мавсумида иккинчи бор рақибини йирик ҳисобда мағлуб этди — бундан олдин ҳам «чайкалар» худди шундай ҳисоб билан Фрэнк Лэмпард бошчилигидаги «Ковентри» клубини таслим этган эди.

Олдинда «Ливерпуль»га қарши катта синов

Қозонилган бундай руҳий ва ёрқин ғалабадан сўнг «Брайтон» олдида мусобақанинг энг қийин бекатларидан бири турибди:

  • Марказий тўқнашув: Навбатдаги турда жамоа Англия грандларидан бири — машҳур «Ливерпуль» билан куч синашади;

  • Юқори интрига: Диего Гомес ва унинг жамоадошлари бугунги юқори формасини «Энфилд» эгаларига қарши кечадиган шиддатли тўқнашувда ҳам намойиш этишга ҳаракат қилади.

Диего ГомесБрайтонАнглия Премьер‑лигасиРекордли гол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Августдан бери ғалаба йўқ: “МЮ” АПЛ 7-турида “Лидс” билан очколарни бўлишиб олдиАвгустдан бери ғалаба йўқ: “МЮ” АПЛ 7-турида “Лидс” билан очколарни бўлишиб олдиКеча 20:17«Астон Вилла» сафарда «Ньюкасл»ни мағлубиятга учратди«Астон Вилла» сафарда «Ньюкасл»ни мағлубиятга учратдиКеча 09:24«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили11 октябр 14:48Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилдиЭрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилди11 октябр 14:03“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди19 сентябр 07:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди