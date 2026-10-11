«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили

·58·Спорт
«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бугун, 11 октябр куни Англия Премер-лигасининг 6-тури доирасида «Ливерпул» ва «Манчестер Сити» жамоалари «Энфилд» стадионида ўзаро тўқнаш келади.
  • Ўзаро сўнгги бешта ўйинда «Манчестер Сити»
  • 3 та ғалаба қозонган, жумладан, охирги учта расмий учрашувда кетма-кет зафар қучган.
  • «Ливерпул» эса ўз уйида «Сити»нинг ғалабали сериясига чек қўйишни мақсад қилган.

Бугун, 11 октябрь куни Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида миллионлаб футбол мухлислари интиқлик билан кутаётган мавсумнинг энг қайноқ учрашувларидан бири бўлиб ўтади. Ливерпуль шаҳридаги афсонавий «Энфилд» аренасида мусобақа пешқадамлиги учун даъвогар икки гигант — «Ливерпуль» ҳамда «Манчестер Сити» жамоалари ўзаро тўқнаш келади.

Ушбу шиддатли ва принципиал баҳсни бош ҳакам Крис Кавана бошқариб боради.

Ўйин қачон ва қайси вақтда старт олади?

Учрашув тафсилотлари ва вақти:

  • Мусобақа ва босқич: Англия Премьер-лигаси, 6-тур марказий беллашуви;

  • Майдон: Ливерпуль шаҳри, «Энфилд» стадиони;

  • Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан бугун соат 20:30 да;

  • Бош ҳакам: Крис Кавана.

Ўзаро сўнгги 5 баҳс: Муросасизлик ва голлар шоуси

Икки клуб ўртасидаги сўнгги бешта учрашувга назар ташланса, уларда бирорта ҳам дуранг натижа қайд этилмаганини кўриш мумкин. Устунлик эса «шаҳарликлар» тарафида:

  • 2026 йил 4 апрель (Англия кубоги, чоракфинал): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 4:0;

  • 2026 йил 8 февраль (АПЛ, 25-тур): «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:2;

  • 2025 йил 9 ноябрь (АПЛ, 11-тур): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 3:0;

  • 2025 йил 23 февраль (АПЛ, 26-тур): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 0:2;

  • 2024 йил 1 декабрь (АПЛ, 13-тур): «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 2:0.

Рақамлар нима демоқда?

  • Ғалабалар нисбати: Сўнгги бешта қарама-қаршиликнинг 3 тасида «Манчестер Сити», 2 тасида эса «Ливерпуль» зафар қучган;

  • Кетма-кет 3 та ғалаба: Манчестерликлар мерсисайдликларга қарши охирги учта расмий ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, рақиб дарвозасига жами 9 та гол урган ва ўз дарвозасидан атиги 1 та тўп ўтказиб юборган;

  • «Энфилд» омили: «Ливерпуль» ўз уйида мухлисларнинг улкан босими остида «Сити»нинг мазкур ғалабали сериясига чек қўйиш ва очколар бўйича олдинга ўтиб олиш ниятида.

Икки топ-мураббийнинг тактик кураши ва муросасиз ҳужумкор футбол бугунги оқшомда АПЛда ҳақиқий байрамни тақдим этиши шубҳасиз.

ЛиверпульМанчестер СитиАнглия Премьер‑лигасиКрис Кавана
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилдиЭрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилдиБугун 14:03“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди19 сентябр 07:08“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?Кеча 14:26«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлдиКеча 11:10Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди9 октябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди