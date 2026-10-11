«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бугун, 11 октябр куни Англия Премер-лигасининг 6-тури доирасида «Ливерпул» ва «Манчестер Сити» жамоалари «Энфилд» стадионида ўзаро тўқнаш келади.
- Ўзаро сўнгги бешта ўйинда «Манчестер Сити»
- 3 та ғалаба қозонган, жумладан, охирги учта расмий учрашувда кетма-кет зафар қучган.
- «Ливерпул» эса ўз уйида «Сити»нинг ғалабали сериясига чек қўйишни мақсад қилган.
Бугун, 11 октябрь куни Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида миллионлаб футбол мухлислари интиқлик билан кутаётган мавсумнинг энг қайноқ учрашувларидан бири бўлиб ўтади. Ливерпуль шаҳридаги афсонавий «Энфилд» аренасида мусобақа пешқадамлиги учун даъвогар икки гигант — «Ливерпуль» ҳамда «Манчестер Сити» жамоалари ўзаро тўқнаш келади.
Ушбу шиддатли ва принципиал баҳсни бош ҳакам Крис Кавана бошқариб боради.
Ўйин қачон ва қайси вақтда старт олади?
Учрашув тафсилотлари ва вақти:
Мусобақа ва босқич: Англия Премьер-лигаси, 6-тур марказий беллашуви;
Майдон: Ливерпуль шаҳри, «Энфилд» стадиони;
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан бугун соат 20:30 да;
Бош ҳакам: Крис Кавана.
Ўзаро сўнгги 5 баҳс: Муросасизлик ва голлар шоуси
Икки клуб ўртасидаги сўнгги бешта учрашувга назар ташланса, уларда бирорта ҳам дуранг натижа қайд этилмаганини кўриш мумкин. Устунлик эса «шаҳарликлар» тарафида:
2026 йил 4 апрель (Англия кубоги, чоракфинал): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 4:0;
2026 йил 8 февраль (АПЛ, 25-тур): «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 1:2;
2025 йил 9 ноябрь (АПЛ, 11-тур): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 3:0;
2025 йил 23 февраль (АПЛ, 26-тур): «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 0:2;
2024 йил 1 декабрь (АПЛ, 13-тур): «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 2:0.
Рақамлар нима демоқда?
Ғалабалар нисбати: Сўнгги бешта қарама-қаршиликнинг 3 тасида «Манчестер Сити», 2 тасида эса «Ливерпуль» зафар қучган;
Кетма-кет 3 та ғалаба: Манчестерликлар мерсисайдликларга қарши охирги учта расмий ўйиннинг барчасида ғалаба қозониб, рақиб дарвозасига жами 9 та гол урган ва ўз дарвозасидан атиги 1 та тўп ўтказиб юборган;
«Энфилд» омили: «Ливерпуль» ўз уйида мухлисларнинг улкан босими остида «Сити»нинг мазкур ғалабали сериясига чек қўйиш ва очколар бўйича олдинга ўтиб олиш ниятида.
Икки топ-мураббийнинг тактик кураши ва муросасиз ҳужумкор футбол бугунги оқшомда АПЛда ҳақиқий байрамни тақдим этиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…