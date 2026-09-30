“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди
Англия Премьер-лигаси молиявий қоидаларини (FFP) кетма-кет тўққиз йил давомида бузганликда айбланиб, мустақил комиссия томонидан барча бандлар бўйича айбдор деб топилган «Манчестер Сити» атрофидаги шов-шувли можаро янги босқичга чиқди. Жамоа билан 10 йиллик порлоқ даврни ўтказиб, ёзда клубни тарк этган собиқ бош мураббий Пеп Гвардиола оғир вазиятда собиқ жамоаси ва раҳбариятни очиқчасига қўллаб-қувватлаб чиқди.
Айни пайтда «City Football Group» халқаро элчиси сифатида фаолият юритаётган 55 ёшли испаниялик мутахассис дунё бўйлаб миллионлаб мухлисларга мурожаат қилиб, ҳозирги бош мураббий Энцо Мареска, бош ижрочи директор Ферран Сориано ва клуб раиси ортида қатъий туришини таъкидлади: «Дунё бўйлаб ҳар бир “Манчестер Сити” мухлиси билиб қўйсин: мен бу ердаман, ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ... Биз буни биргаликда енгамиз». Клуб эса ўз айбсизлигини таъкидлаб, жума кунигача апелляция шикоятини беришга ҳозирлик кўрмоқда, шу билан бирга, клубнинг собиқ раҳбарлари амалдаги директорлар кенгашини зудлик билан истеъфога чиқишга чақирмоқда.
«9 йиллик айбловлар, Пепнинг садоқати ва истеъфо талаби»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси
«Манчестер Сити»нинг айбдор деб топилиши ва Гвардиоланинг мурожаати бўйича энг муҳим фактлар:
Барча айбловлар бўйича айбдор деб топилди: Мустақил комиссия «Манчестер Сити» 9 йил давомида АПЛ молиявий фэйр-плей қоидаларини бузган деб ҳукм чиқарди;
Пеп Гвардиоладан очиқ далда ва садоқат: Собиқ мураббий ижтимоий тармоқлар орқали мурожаат қилиб, клуб, раҳбарият, янги мураббий Энцо Мареска ва мухлислар билан бир тан-бир жон эканини билдирди;
Жума кунигача апелляция муддати: «Шаҳарликлар» раҳбарияти ўзларини тўлиқ ҳақ деб ҳисоблаб, қарор устидан расмий шикоят киритишга тайёрланмоқда;
10 йил ичида 20 та соврин меъмори: Гвардиола бошчилигида қўлга киритилган улкан ютуқлар даври ушбу текширувлар соясида қолмоқда;
Собиқ раисдан кескин талаб: 1998–2003 йилларда клубни бошқарган Дэвид Бернштейн вазиятни «даҳшатли» деб атаб, амалдаги бошқарув кенгашини зудлик билан лавозимини тарк этишга чақирди.
«Манчестер Сити» молиявий иши ва томонлар позицияси таснифи
Молиявий текширув натижалари, Гвардиола муносабати ва собиқ раҳбарият баҳоси қиёси:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Клуб ва Пеп Гвардиола томони
Айблов хулосаси ва мухолиф позиция (Дэвид Бернштейн)
Комиссиянинг расмий қарори
Қарорни қабул қилмаслик, жума кунигача расмий апелляция бериш
9 йил давомида молиявий қоидаларни бузганликда тўлиқ айбдор
Пеп Гвардиоланинг мақоми
Собиқ бош мураббий (10 йилда 20 та соврин), «City Football Group» элчиси
Илк икки мавсуми бевосита текширув даврига тўғри келадиган мутахассис
Пепнинг асосий баёноти
«Мен ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ шу ердаман. Биз буни бирга енгамиз»
Раҳбарият маълумотларига мутлақ ишонишини бир неча бор таъкидлаган
Ҳозирги жамоа ва мураббий
Энцо Мареска бошчилигидаги мураббийлар штаби тўлиқ қўллаб-қувватланмоқда
Бошқарув устидан босим кучайиб, жазо оғир бўлиши кутилмоқда
Бошқарув кенгашининг тақдири
Ферран Сориано ва кенгаш ўз фаолиятини оқлашга уринмоқда
«Бу мутлақо даҳшатли, директорлар кенгаши зудлик билан истеъфо бериши шарт»
Спорт ва молиявий ҳуқуқ экспертизаси: «Шаҳарликлар»ни қандай жазо кутмоқда?
Британиялик спорт ҳуқуқшунослари, футбол иқтисодчилари ва инглиз матбуоти шарҳловчиларининг хулосалари:
«АПЛ тарихидаги энг оғир прецедент»: Тўққиз йиллик молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топилиш «Эвертон» ва «Ноттингем Форест» ишларидан карра-карра оғирроқдир; агар апелляция қаноатлантирилмаса, «Манчестер Сити»ни мисли кўрилмаган миқдорда очколардан маҳрум этиш, жарималар ёки ҳатто қуйи лигага тушириб юбориш каби энг қаттиқ жазолар кутиши мумкин;
Гвардиоланинг эмоционал қалқони: Гвардиола «Сити» билан хайрлашган бўлса-да, унинг клубига ва Ферран Сорианога садоқати раҳбарият учун жуда муҳим PR қалқонидир; Пеп ўз баёноти билан мухлисларни парокандаликдан сақлаб қолиш ва ҳозирги бош мураббий Энцо Марескани ортиқча ташқи босимдан ҳимоя қилишни мақсад қилган;
Корпоратив бошқарувдаги инқироз: Собиқ раис Дэвид Бернштейн таъкидлаганидек, очиқ акциядорлик тизимларида бундай оғир айбловлардан сўнг директорлар кенгаши вақтинча четлатилади ёки истеъфо беради; апелляция жараёни ва эҳтимолий жазолар клубнинг ҳомийлик шартномаларига, трансфер сиёсатига ва халқаро имижига тузатиб бўлмас даражада жиддий зарба бериши мумкин.
Сизнингча, АПЛ мустақил комиссиясининг «Манчестер Сити»ни айбдор деб топгани адолатли қарорми ёки бу клубнинг кўп йиллик гегемонлигини синдиришга қаратилган сиёсий ҳаракатми? Агар айбловлар кучда қолса, «Сити»га қандай жазо берилиши керак — очколарни олиб ташлашми ёки қуйи лигага равона қилиш? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболини ларзага солаётган ушбу йирик можаро таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…