“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди

·0·Спорт
“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди

Англия Премьер-лигаси молиявий қоидаларини (FFP) кетма-кет тўққиз йил давомида бузганликда айбланиб, мустақил комиссия томонидан барча бандлар бўйича айбдор деб топилган «Манчестер Сити» атрофидаги шов-шувли можаро янги босқичга чиқди. Жамоа билан 10 йиллик порлоқ даврни ўтказиб, ёзда клубни тарк этган собиқ бош мураббий Пеп Гвардиола оғир вазиятда собиқ жамоаси ва раҳбариятни очиқчасига қўллаб-қувватлаб чиқди.

Айни пайтда «City Football Group» халқаро элчиси сифатида фаолият юритаётган 55 ёшли испаниялик мутахассис дунё бўйлаб миллионлаб мухлисларга мурожаат қилиб, ҳозирги бош мураббий Энцо Мареска, бош ижрочи директор Ферран Сориано ва клуб раиси ортида қатъий туришини таъкидлади: «Дунё бўйлаб ҳар бир “Манчестер Сити” мухлиси билиб қўйсин: мен бу ердаман, ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ... Биз буни биргаликда енгамиз». Клуб эса ўз айбсизлигини таъкидлаб, жума кунигача апелляция шикоятини беришга ҳозирлик кўрмоқда, шу билан бирга, клубнинг собиқ раҳбарлари амалдаги директорлар кенгашини зудлик билан истеъфога чиқишга чақирмоқда.

«9 йиллик айбловлар, Пепнинг садоқати ва истеъфо талаби»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси

«Манчестер Сити»нинг айбдор деб топилиши ва Гвардиоланинг мурожаати бўйича энг муҳим фактлар:

  • Барча айбловлар бўйича айбдор деб топилди: Мустақил комиссия «Манчестер Сити» 9 йил давомида АПЛ молиявий фэйр-плей қоидаларини бузган деб ҳукм чиқарди;

  • Пеп Гвардиоладан очиқ далда ва садоқат: Собиқ мураббий ижтимоий тармоқлар орқали мурожаат қилиб, клуб, раҳбарият, янги мураббий Энцо Мареска ва мухлислар билан бир тан-бир жон эканини билдирди;

  • Жума кунигача апелляция муддати: «Шаҳарликлар» раҳбарияти ўзларини тўлиқ ҳақ деб ҳисоблаб, қарор устидан расмий шикоят киритишга тайёрланмоқда;

  • 10 йил ичида 20 та соврин меъмори: Гвардиола бошчилигида қўлга киритилган улкан ютуқлар даври ушбу текширувлар соясида қолмоқда;

  • Собиқ раисдан кескин талаб: 1998–2003 йилларда клубни бошқарган Дэвид Бернштейн вазиятни «даҳшатли» деб атаб, амалдаги бошқарув кенгашини зудлик билан лавозимини тарк этишга чақирди.

«Манчестер Сити» молиявий иши ва томонлар позицияси таснифи

Молиявий текширув натижалари, Гвардиола муносабати ва собиқ раҳбарият баҳоси қиёси:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Клуб ва Пеп Гвардиола томони

Айблов хулосаси ва мухолиф позиция (Дэвид Бернштейн)

Комиссиянинг расмий қарори

Қарорни қабул қилмаслик, жума кунигача расмий апелляция бериш

9 йил давомида молиявий қоидаларни бузганликда тўлиқ айбдор

Пеп Гвардиоланинг мақоми

Собиқ бош мураббий (10 йилда 20 та соврин), «City Football Group» элчиси

Илк икки мавсуми бевосита текширув даврига тўғри келадиган мутахассис

Пепнинг асосий баёноти

«Мен ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ шу ердаман. Биз буни бирга енгамиз»

Раҳбарият маълумотларига мутлақ ишонишини бир неча бор таъкидлаган

Ҳозирги жамоа ва мураббий

Энцо Мареска бошчилигидаги мураббийлар штаби тўлиқ қўллаб-қувватланмоқда

Бошқарув устидан босим кучайиб, жазо оғир бўлиши кутилмоқда

Бошқарув кенгашининг тақдири

Ферран Сориано ва кенгаш ўз фаолиятини оқлашга уринмоқда

«Бу мутлақо даҳшатли, директорлар кенгаши зудлик билан истеъфо бериши шарт»

Спорт ва молиявий ҳуқуқ экспертизаси: «Шаҳарликлар»ни қандай жазо кутмоқда?

Британиялик спорт ҳуқуқшунослари, футбол иқтисодчилари ва инглиз матбуоти шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «АПЛ тарихидаги энг оғир прецедент»: Тўққиз йиллик молиявий қоидабузарликлар бўйича айбдор деб топилиш «Эвертон» ва «Ноттингем Форест» ишларидан карра-карра оғирроқдир; агар апелляция қаноатлантирилмаса, «Манчестер Сити»ни мисли кўрилмаган миқдорда очколардан маҳрум этиш, жарималар ёки ҳатто қуйи лигага тушириб юбориш каби энг қаттиқ жазолар кутиши мумкин;

  • Гвардиоланинг эмоционал қалқони: Гвардиола «Сити» билан хайрлашган бўлса-да, унинг клубига ва Ферран Сорианога садоқати раҳбарият учун жуда муҳим PR қалқонидир; Пеп ўз баёноти билан мухлисларни парокандаликдан сақлаб қолиш ва ҳозирги бош мураббий Энцо Марескани ортиқча ташқи босимдан ҳимоя қилишни мақсад қилган;

  • Корпоратив бошқарувдаги инқироз: Собиқ раис Дэвид Бернштейн таъкидлаганидек, очиқ акциядорлик тизимларида бундай оғир айбловлардан сўнг директорлар кенгаши вақтинча четлатилади ёки истеъфо беради; апелляция жараёни ва эҳтимолий жазолар клубнинг ҳомийлик шартномаларига, трансфер сиёсатига ва халқаро имижига тузатиб бўлмас даражада жиддий зарба бериши мумкин.

Сизнингча, АПЛ мустақил комиссиясининг «Манчестер Сити»ни айбдор деб топгани адолатли қарорми ёки бу клубнинг кўп йиллик гегемонлигини синдиришга қаратилган сиёсий ҳаракатми? Агар айбловлар кучда қолса, «Сити»га қандай жазо берилиши керак — очколарни олиб ташлашми ёки қуйи лигага равона қилиш? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболини ларзага солаётган ушбу йирик можаро таҳлилини барча футбол ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Манчестер СитиПеп ГвардиолаCity Football GroupАнглия Премьер‑лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди19 сентябр 07:08Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиБугун 18:33Манчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлариМанчестер Сити иши: Англия футболида тарихий қарор ва Гвардиола сўзлари26 сентябр 19:37Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди19 сентябр 01:36Гвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлдиГвардиоланинг «Сити» кийиниш хонасидаги кўз ёшли хайрлашуви ошкор бўлди19 август 05:56Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлдиПеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлди18 август 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди