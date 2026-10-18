Августдан бери ғалаба йўқ: “МЮ” АПЛ 7-турида “Лидс” билан очколарни бўлишиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 7-турида «Манчестер Юнайтед» сафарда «Лидс» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Ушбу натижа «МЮ»нинг чемпионатдаги ғалабасиз сериясини 5 та ўйингача узайтирди, жамоа сўнгги бор 30 августда «Ипсвич Таун»ни мағлуб этганди.
- «Манчестер Юнайтед»нинг очко йўқотишлари уни еврокубоклар зонасидан узоқлаштирмоқда.
Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Манчестер Юнайтед» клуби принципиал рақибларидан бири бўлган «Лидс» меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой кечган беллашувда 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилди.
Ушбу натижа манчестерликларнинг турнирдаги ғалабасиз сериясини янада узайтириб, жамоа атрофидаги инқирозли муҳитни бартараф эта олмади.
Мбеумонинг тезкор голи ва Калверт-Люиннинг жавоби
Учрашув меҳмонларнинг фаол босими ва тезкор ҳужумлари билан бошланди:
Биринчи бўлимдаги устунлик: «Манчестер Юнайтед» дастлабки 45 дақиқаликда ташаббусни ўз қўлига олди ва 35-дақиқада Браян Мбеумонинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олди — 0:1;
51-дақиқадаги мувозанат: Иккинчи бўлим стартида мезбонлар ҳужумга зўр беришди. 51-дақиқада тажрибали ҳужумчи Доминик Калверт-Люин рақиб дарвозасини ишғол этиб, мувозанатни тиклади — 1:1;
Бесамар уринишлар: Баҳснинг қолган дақиқаларида ҳар иккала жамоа ғалаба тўпини киритиш учун бир қатор вазиятларни юзага келтирди, аммо ҳимоячилар ва дарвозабонлар ишончли ҳаракат қилиб, ҳисобни сақлаб қолди.
Ўйин баённомаси
АПЛ. 7-тур
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» 1:1
Голлар: Калверт-Люин (51) — Мбеумо (35).
«Лидс»: Траффорд, Жастин, Элведи, Муҳаремович, Танака (Лонгстафф, 81), Гудмундссон, Богл, Ампаду, Окафор (Нмеча, 74), Штах, Калверт-Люин.
«Манчестер Юнайтед»: Ламенс, Мартинес (Мазрауи, 46), Ёро, Магуайр, Далот, Балеба (Маунт, 74), Тилеманс (Кунья, 84), Сантос, Диалло, Фернандеш, Мбеумо.
«МЮ» 5 ўйиндан бери ғалаба қозона олмаяпти
Манчестерликлар ички чемпионатда ғалаба таъмини унутиб қўйишмоқда:
Узоқ давом этаётган серия: «Қизил иблислар»нинг Премьер-лигадаги ғалабасиз серияси кетма-кет 5 та учрашувга етди;
Сўнгги ғалаба хотираси: Жамоа ички биринчиликда охирги марта 30 август куни «Ипсвич Таун»ни 5:2 ҳисобида мағлубиятга учратган эди;
Турнир жадвалидаги босим: Мунтазам очко йўқотишлар «Манчестер Юнайтед»ни еврокубоклар ҳудудидан узоқлаштириб, мураббийлар штаби ва раҳбарият олдига зудлик билан ечим топиш вазифасини қўймоқда.
Изоҳлар 0
…