Августдан бери ғалаба йўқ: “МЮ” АПЛ 7-турида “Лидс” билан очколарни бўлишиб олди

·51·Спорт
Августдан бери ғалаба йўқ: “МЮ” АПЛ 7-турида “Лидс” билан очколарни бўлишиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 7-турида «Манчестер Юнайтед» сафарда «Лидс» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади.
  • Ушбу натижа «МЮ»нинг чемпионатдаги ғалабасиз сериясини 5 та ўйингача узайтирди, жамоа сўнгги бор 30 августда «Ипсвич Таун»ни мағлуб этганди.
  • «Манчестер Юнайтед»нинг очко йўқотишлари уни еврокубоклар зонасидан узоқлаштирмоқда.

Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган «Манчестер Юнайтед» клуби принципиал рақибларидан бири бўлган «Лидс» меҳмони бўлди. Муросасиз ва курашларга бой кечган беллашувда 1:1 ҳисобидаги дуранг қайд этилди.

Ушбу натижа манчестерликларнинг турнирдаги ғалабасиз сериясини янада узайтириб, жамоа атрофидаги инқирозли муҳитни бартараф эта олмади.

Мбеумонинг тезкор голи ва Калверт-Люиннинг жавоби

Учрашув меҳмонларнинг фаол босими ва тезкор ҳужумлари билан бошланди:

  • Биринчи бўлимдаги устунлик: «Манчестер Юнайтед» дастлабки 45 дақиқаликда ташаббусни ўз қўлига олди ва 35-дақиқада Браян Мбеумонинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олди — 0:1;

  • 51-дақиқадаги мувозанат: Иккинчи бўлим стартида мезбонлар ҳужумга зўр беришди. 51-дақиқада тажрибали ҳужумчи Доминик Калверт-Люин рақиб дарвозасини ишғол этиб, мувозанатни тиклади — 1:1;

  • Бесамар уринишлар: Баҳснинг қолган дақиқаларида ҳар иккала жамоа ғалаба тўпини киритиш учун бир қатор вазиятларни юзага келтирди, аммо ҳимоячилар ва дарвозабонлар ишончли ҳаракат қилиб, ҳисобни сақлаб қолди.

Ўйин баённомаси

АПЛ. 7-тур

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» 1:1

Голлар: Калверт-Люин (51) — Мбеумо (35).

  • «Лидс»: Траффорд, Жастин, Элведи, Муҳаремович, Танака (Лонгстафф, 81), Гудмундссон, Богл, Ампаду, Окафор (Нмеча, 74), Штах, Калверт-Люин.

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламенс, Мартинес (Мазрауи, 46), Ёро, Магуайр, Далот, Балеба (Маунт, 74), Тилеманс (Кунья, 84), Сантос, Диалло, Фернандеш, Мбеумо.

«МЮ» 5 ўйиндан бери ғалаба қозона олмаяпти

Манчестерликлар ички чемпионатда ғалаба таъмини унутиб қўйишмоқда:

  • Узоқ давом этаётган серия: «Қизил иблислар»нинг Премьер-лигадаги ғалабасиз серияси кетма-кет 5 та учрашувга етди;

  • Сўнгги ғалаба хотираси: Жамоа ички биринчиликда охирги марта 30 август куни «Ипсвич Таун»ни 5:2 ҳисобида мағлубиятга учратган эди;

  • Турнир жадвалидаги босим: Мунтазам очко йўқотишлар «Манчестер Юнайтед»ни еврокубоклар ҳудудидан узоқлаштириб, мураббийлар штаби ва раҳбарият олдига зудлик билан ечим топиш вазифасини қўймоқда.

Манчестер ЮнайтедЛидсАнглия Премьер‑лигасиКалверт‑Люин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Астон Вилла» сафарда «Ньюкасл»ни мағлубиятга учратди«Астон Вилла» сафарда «Ньюкасл»ни мағлубиятга учратдиБугун 09:24«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили«Ливерпуль» ва «Манчестер Сити» супертўқнашуви олдидан сўнгги 5 ўйин таҳлили11 октябр 14:48Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилдиЭрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилди11 октябр 14:03“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37Лидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЛидс — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнБугун 16:46«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди19 сентябр 07:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...