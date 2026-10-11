Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Ҳоланд "Ливерпул"га қарши ўйин олдидан "Манчестер Юнайтед"ни тилга олиб, уларни масхара қилди.
- У "Энфилд"даги муҳитдан қўшимча мотивация кутаётганини ва бу "Сити" учун яхши бўлишини таъкидлади.
- Ҳоланднинг бу кинояли баёнотлари мухлисларда турли реаксияларга сабаб бўлди.
Англия Премьер-лигасининг 6-туридан ўрин олган марказий учрашув — «Ливерпуль» ҳамда «Манчестер Сити» ўртасидаги тўқнашув олдидан «шаҳарликлар» тўпурари Эрлинг Ҳоланд рақибларга қарата кескин ва кинояли баёнот берди. Норвегиялик юлдуз ҳужумчи мерсисайдликларга қарши ўйиндаги босимни тасвирлаш асносида шаҳардоши «Манчестер Юнайтед»нинг номини гўёки эслай олмагандек кўрсатиб, очиқчасига троллинг қилди.
beIN SPORTS телеканалига берган интервьюсида Ҳоланд «Энфилд» аренасидаги муҳитдан айнан нима кутаётганини кулиб гапириб берди.
Ҳоланднинг кинояли баёноти: «Ким эди? “Манчестер Юнайтед”миди?»
Норвегиялик гол машинаси рақиб майдонидаги босим «Сити» футболчиларига қўшимча адреналин ва мотивация бағишлашини таъкидлади:
«Душманона» қарши олишни кутиш: «Умид қиламанки, стадиондаги муҳит чинакамига душманларга хос бўлади. “Манчестер Сити” “Энфилд”га “Ливерпуль”га қарши майдонга тушиш учун келганида, аслида вазият шундай бўлиши керак», — деди форвард;
Ашаддий рақибга шафқатсиз киноя: Суҳбат давомида у дерби рақиблари устидан очиқчасига кулди: «Тахминан худди бизнинг… эм… эм… ким эди? “Манчестер Юнайтед”га қарши ўйинимиз сингари»;
Руҳий устунлик: Ҳоланднинг мазкур табассумли гаплари ўйин олдидан нафақат «Ливерпуль» трибуналарини янада жунбушга келтирди, балки Манчестернинг қизил қисмида ҳам катта эътирозларга сабаб бўлди.
АПЛда марказий жанг: Ўйин қачон ва соат нечада бошланади?
Икки даъвогар ўртасидаги баҳс турнир жадвалидаги етакчилик тақдири учун муҳим аҳамият касб этади:
Мусобақа ва тур: Англия Премьер-лигаси, 6-тур марказий беллашуви;
Майдон: Ливерпуль шаҳридаги машҳур «Энфилд» стадиони;
Бошланиш вақти: Учрашув бугун, 11 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 20:30 да старт олади.
Икки гранд ўртасидаги сўнгги йиллардаги шиддатли рақобат, Ҳоланднинг жанговар руҳияти ва «Энфилд»нинг қайноқ босими бугунги кечанинг энг томошабоп футбол спектаклини кафолатламоқда.
Изоҳлар 0
…