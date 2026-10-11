Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилди

·6·Спорт
Эрлинг Ҳоланд “Энфилд”даги супербаҳс олдидан ашаддий рақибини масхара қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Ҳоланд "Ливерпул"га қарши ўйин олдидан "Манчестер Юнайтед"ни тилга олиб, уларни масхара қилди.
  • У "Энфилд"даги муҳитдан қўшимча мотивация кутаётганини ва бу "Сити" учун яхши бўлишини таъкидлади.
  • Ҳоланднинг бу кинояли баёнотлари мухлисларда турли реаксияларга сабаб бўлди.

Англия Премьер-лигасининг 6-туридан ўрин олган марказий учрашув — «Ливерпуль» ҳамда «Манчестер Сити» ўртасидаги тўқнашув олдидан «шаҳарликлар» тўпурари Эрлинг Ҳоланд рақибларга қарата кескин ва кинояли баёнот берди. Норвегиялик юлдуз ҳужумчи мерсисайдликларга қарши ўйиндаги босимни тасвирлаш асносида шаҳардоши «Манчестер Юнайтед»нинг номини гўёки эслай олмагандек кўрсатиб, очиқчасига троллинг қилди.

beIN SPORTS телеканалига берган интервьюсида Ҳоланд «Энфилд» аренасидаги муҳитдан айнан нима кутаётганини кулиб гапириб берди.

Ҳоланднинг кинояли баёноти: «Ким эди? “Манчестер Юнайтед”миди?»

Норвегиялик гол машинаси рақиб майдонидаги босим «Сити» футболчиларига қўшимча адреналин ва мотивация бағишлашини таъкидлади:

  • «Душманона» қарши олишни кутиш: «Умид қиламанки, стадиондаги муҳит чинакамига душманларга хос бўлади. “Манчестер Сити” “Энфилд”га “Ливерпуль”га қарши майдонга тушиш учун келганида, аслида вазият шундай бўлиши керак», — деди форвард;

  • Ашаддий рақибга шафқатсиз киноя: Суҳбат давомида у дерби рақиблари устидан очиқчасига кулди: «Тахминан худди бизнинг… эм… эм… ким эди? “Манчестер Юнайтед”га қарши ўйинимиз сингари»;

  • Руҳий устунлик: Ҳоланднинг мазкур табассумли гаплари ўйин олдидан нафақат «Ливерпуль» трибуналарини янада жунбушга келтирди, балки Манчестернинг қизил қисмида ҳам катта эътирозларга сабаб бўлди.

АПЛда марказий жанг: Ўйин қачон ва соат нечада бошланади?

Икки даъвогар ўртасидаги баҳс турнир жадвалидаги етакчилик тақдири учун муҳим аҳамият касб этади:

  • Мусобақа ва тур: Англия Премьер-лигаси, 6-тур марказий беллашуви;

  • Майдон: Ливерпуль шаҳридаги машҳур «Энфилд» стадиони;

  • Бошланиш вақти: Учрашув бугун, 11 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 20:30 да старт олади.

Икки гранд ўртасидаги сўнгги йиллардаги шиддатли рақобат, Ҳоланднинг жанговар руҳияти ва «Энфилд»нинг қайноқ босими бугунги кечанинг энг томошабоп футбол спектаклини кафолатламоқда.

ЛиверпульМанчестер СитиЭрлинг ҲоландАнглия Премьер‑лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди“Биз буни енгамиз!”: “Сити” айбдор деб топилгач, Гвардиола клуб ортида қалқон бўлди30 сентябр 19:37«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди19 сентябр 07:08Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити» мухлисларига мурожаат қилдиЭрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити» мухлисларига мурожаат қилди8 октябр 23:31«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди5 октябр 08:50«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди5 октябр 08:30Эквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиЭквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилди4 октябр 14:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди