2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи

·0·Спорт
2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи

Дунёнинг нуфузли молиявий нашри ҳисобланган Forbes 2026/2027 йилги мавсумда энг кўп даромад олувчи футболчилар рейтингини эълон қилди. Саудия Арабистонининг «Ан Наср» клуби ҳужумчиси, 41 ёшли Криштиану Роналду яна бир бор сайёрамизнинг энг кўп ҳақ олувчи спортчиси мақомини нақд қилди.

Португалиялик юлдузнинг мавсумий умумий даромади ҳайратланарли 300 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда, бу унинг доимий рақобатчиси Лионель Месси кўрсаткичидан нақ икки баробар кўпдир.

Роналдунинг молиявий империяси: Пуллар қаердан келмоқда?

Forbes таҳлилчилари спортчиларнинг даромадларини ҳисоблашда нафақат клуб билан тузилган расмий шартномани, балки майдондан ташқаридаги тижорий келишувларни ҳам инобатга олди:

  • «Ан Наср»дан рекорд тўлов: Роналдунинг Саудия клубидаги йиллик маоши ва қўшимча бонуслари жами 250 миллион долларни ташкил этади;

  • Реклама ва шахсий бизнес: Футболдан ташқари ҳомийлик шартномалари, шахсий брендлар ва инвестициялар португалиялик тўпурарга яна 50 миллион доллар соф фойда келтирмоқда;

  • Терма жамоадан четлатилиши: Маълумот ўрнида, яқинда 41 ёшли Роналду терма жамоа лагерини расмий рухсатсиз тарк этгани сабабли Португалия миллий жамоаси баҳсларидан вақтинча четлатилган эди, бироқ бу ҳолат унинг тижорий қийматига сира салбий таъсир кўрсатмади.

Forbes рейтинги: Энг кўп ҳақ олувчи 10 нафар футболчи

Жаҳон футболида энг катта даромадга эга бўлган юлдузларнинг кучли ўнлиги қуйидагича кўриниш олди:

  1. Криштиану Роналду («Ан Наср») — 300 млн доллар;

  2. Лионель Месси («Интер Майами») — 145 млн доллар;

  3. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 100 млн доллар;

  4. Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») — 85 млн доллар;

  5. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 76 млн доллар;

  6. Ламин Ямал («Барселона») — 55 млн доллар;

  7. Садио Мане («Ан Наср») — 54 млн доллар;

  8. Жуд Беллингҳэм («Реал Мадрид») — 45 млн доллар;

  9. Ҳарри Кейн («Бавария») — 42 млн доллар;

  10. Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор») — 40 млн доллар.

Рўйхатдан кўриниб турибдики, Саудия Арабистони лигаси ва АҚШнинг MLS чемпионати ўз юлдузларига катта маош тўлаш бўйича Европанинг гранд клубларидан асло қолишмаслигини яна бир бор исботламоқда.

Криштиану РоналдуАн НасрForbes 2026/2027Футболчилар даромадлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?12 октябр 11:04Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиМатбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпди16 сентябр 19:30Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!10 сентябр 06:45Роналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот бердиРоналду миллий жамоадаги жанжал ва Жезус билан юз берган воқеалар ҳақида баёнот берди7 октябр 06:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди