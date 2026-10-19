2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи
Дунёнинг нуфузли молиявий нашри ҳисобланган Forbes 2026/2027 йилги мавсумда энг кўп даромад олувчи футболчилар рейтингини эълон қилди. Саудия Арабистонининг «Ан Наср» клуби ҳужумчиси, 41 ёшли Криштиану Роналду яна бир бор сайёрамизнинг энг кўп ҳақ олувчи спортчиси мақомини нақд қилди.
Португалиялик юлдузнинг мавсумий умумий даромади ҳайратланарли 300 миллион долларни ташкил этиши кутилмоқда, бу унинг доимий рақобатчиси Лионель Месси кўрсаткичидан нақ икки баробар кўпдир.
Роналдунинг молиявий империяси: Пуллар қаердан келмоқда?
Forbes таҳлилчилари спортчиларнинг даромадларини ҳисоблашда нафақат клуб билан тузилган расмий шартномани, балки майдондан ташқаридаги тижорий келишувларни ҳам инобатга олди:
«Ан Наср»дан рекорд тўлов: Роналдунинг Саудия клубидаги йиллик маоши ва қўшимча бонуслари жами 250 миллион долларни ташкил этади;
Реклама ва шахсий бизнес: Футболдан ташқари ҳомийлик шартномалари, шахсий брендлар ва инвестициялар португалиялик тўпурарга яна 50 миллион доллар соф фойда келтирмоқда;
Терма жамоадан четлатилиши: Маълумот ўрнида, яқинда 41 ёшли Роналду терма жамоа лагерини расмий рухсатсиз тарк этгани сабабли Португалия миллий жамоаси баҳсларидан вақтинча четлатилган эди, бироқ бу ҳолат унинг тижорий қийматига сира салбий таъсир кўрсатмади.
Forbes рейтинги: Энг кўп ҳақ олувчи 10 нафар футболчи
Жаҳон футболида энг катта даромадга эга бўлган юлдузларнинг кучли ўнлиги қуйидагича кўриниш олди:
Криштиану Роналду («Ан Наср») — 300 млн доллар;
Лионель Месси («Интер Майами») — 145 млн доллар;
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 100 млн доллар;
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») — 85 млн доллар;
Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 76 млн доллар;
Ламин Ямал («Барселона») — 55 млн доллар;
Садио Мане («Ан Наср») — 54 млн доллар;
Жуд Беллингҳэм («Реал Мадрид») — 45 млн доллар;
Ҳарри Кейн («Бавария») — 42 млн доллар;
Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор») — 40 млн доллар.
Рўйхатдан кўриниб турибдики, Саудия Арабистони лигаси ва АҚШнинг MLS чемпионати ўз юлдузларига катта маош тўлаш бўйича Европанинг гранд клубларидан асло қолишмаслигини яна бир бор исботламоқда.
Изоҳлар 0
…