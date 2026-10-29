ФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ан Наср» ва «Ал Файсали» жамоалари ўртасидаги баҳсда урилган баҳсли гол махсус комиссия текширувидан сўнг расман Криштиану Роналду ҳисобига ёзилди.
- FIFA ва Саудия Арабистони Pro-лигаси қайдларидаги зиддият видеокамералар ракурсини ўрганиш орқали бартараф этилди.
- Ушбу қарор натижасида португалиялик футболчининг профессионал фаолиятидаги голлари сони 982 тага етди.
- Эндиликда форвардга 1000 та гол довонини забт этиш учун атиги 18 та гол қолмоқда.
Саудия Арабистони Про-лигаси доирасида «Ан Наср» ва «Ал Файсали» жамоалари ўртасидаги баҳсда урилган иккинчи тўп муаллифлиги атрофида юзага келган тушунмовчилик расман ўз ечимини топди. Дастлаб халқаро ва маҳаллий ташкилотлар ўртасида турлича талқин қилинган мазкур вазият махсус комиссия томонидан синчковлик билан қайта ўрганиб чиқилди.
Текширувлар натижасида гол автогол эмас, балки португалиялик юлдуз Криштиану Роналдунинг шахсий ҳисобига тўлиқ тегишли экани қонуний тасдиқланди.
Келишмовчилик сабаби ва комиссия текшируви
Ушбу вазият атрофидаги баҳслар қуйидаги сабабларга кўра келиб чиққан эди:
ФИФА ва чемпионат қайдларидаги зиддият: Баҳс якунлангач, Саудия Арабистони чемпионати расмий баённомасида гол португалиялик тўпурар ҳисобига ёзилган, аммо ФИФА тизимида эпизод дастлаб рақибнинг автоголи сифатида қайд этилган эди;
Қоидалар комиссиясининг аралашуви: Инсайдер ва журналист Абдулазиз ал Мурайселнинг ижтимоий тармоқларда хабар беришича, Про-лиганинг қоидаларга риоя этилишини назорат қилувчи махсус комиссияси эпизодни барча видеокамералар ракурси орқали батафсил қайта кўриб чиққан;
Расмий хулоса: Комиссия аъзолари тўп траекторияси ва якуний зарба айнан ҳужумчига тегишли эканини аниқлаб, муаллифликни Роналдуга бериш бўйича барча расмий чораларни якунига етказди;
Футболчининг хабардор қилиниши: Манбанинг хабарига кўра, қабул қилинган расмий қарор ҳақида Криштиану Роналдунинг ўзига ҳам шахсан маълум қилинган.
Тарихий марра: Фаолиятдаги 982-гол
Мазкур расмий қарор юлдузли футболчининг тарихий рекорди йўлидаги кўрсаткичларини янада яқинлаштирди:
Статистика қайта тикланди: Ушбу гол ҳисобга олиниши туфайли Криштиану Роналдунинг профессионал фаолиятидаги расмий голлари сони 982 тага етди;
1000 та гол сари интилиш: Футбол тарихида мисли кўрилмаган 1000 талик довонни забт этиш учун форвардга энди атиги 18 та гол қолмоқда;
«Ан Наср» учун аҳамияти: Ҳар бир тўп клубнинг чемпионатдаги турнир мавқейини мустаҳкамлаш билан бирга, Саудия футболининг жаҳон миқёсидаги нуфузини юксалтиришга хизмат қилмоқда.
Криштиану Роналду майдонда нафақат жамоа ғалабаси, балки бутун жаҳон футболи солномасида янгиланмас рекорд ўрнатиш йўлида ишончли ҳаракат қилмоқда.
Изоҳлар 0
…