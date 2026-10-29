ФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилди

·76·Спорт
ФИФА ва Саудия лигаси баҳсига нуқта қўйилди: Роналдунинг баҳсли голи расман қайд этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ан Наср» ва «Ал Файсали» жамоалари ўртасидаги баҳсда урилган баҳсли гол махсус комиссия текширувидан сўнг расман Криштиану Роналду ҳисобига ёзилди.
  • FIFA ва Саудия Арабистони Pro-лигаси қайдларидаги зиддият видеокамералар ракурсини ўрганиш орқали бартараф этилди.
  • Ушбу қарор натижасида португалиялик футболчининг профессионал фаолиятидаги голлари сони 982 тага етди.
  • Эндиликда форвардга 1000 та гол довонини забт этиш учун атиги 18 та гол қолмоқда.

Саудия Арабистони Про-лигаси доирасида «Ан Наср» ва «Ал Файсали» жамоалари ўртасидаги баҳсда урилган иккинчи тўп муаллифлиги атрофида юзага келган тушунмовчилик расман ўз ечимини топди. Дастлаб халқаро ва маҳаллий ташкилотлар ўртасида турлича талқин қилинган мазкур вазият махсус комиссия томонидан синчковлик билан қайта ўрганиб чиқилди.

Текширувлар натижасида гол автогол эмас, балки португалиялик юлдуз Криштиану Роналдунинг шахсий ҳисобига тўлиқ тегишли экани қонуний тасдиқланди.

Келишмовчилик сабаби ва комиссия текшируви

Ушбу вазият атрофидаги баҳслар қуйидаги сабабларга кўра келиб чиққан эди:

  • ФИФА ва чемпионат қайдларидаги зиддият: Баҳс якунлангач, Саудия Арабистони чемпионати расмий баённомасида гол португалиялик тўпурар ҳисобига ёзилган, аммо ФИФА тизимида эпизод дастлаб рақибнинг автоголи сифатида қайд этилган эди;

  • Қоидалар комиссиясининг аралашуви: Инсайдер ва журналист Абдулазиз ал Мурайселнинг ижтимоий тармоқларда хабар беришича, Про-лиганинг қоидаларга риоя этилишини назорат қилувчи махсус комиссияси эпизодни барча видеокамералар ракурси орқали батафсил қайта кўриб чиққан;

  • Расмий хулоса: Комиссия аъзолари тўп траекторияси ва якуний зарба айнан ҳужумчига тегишли эканини аниқлаб, муаллифликни Роналдуга бериш бўйича барча расмий чораларни якунига етказди;

  • Футболчининг хабардор қилиниши: Манбанинг хабарига кўра, қабул қилинган расмий қарор ҳақида Криштиану Роналдунинг ўзига ҳам шахсан маълум қилинган.

Тарихий марра: Фаолиятдаги 982-гол

Мазкур расмий қарор юлдузли футболчининг тарихий рекорди йўлидаги кўрсаткичларини янада яқинлаштирди:

  • Статистика қайта тикланди: Ушбу гол ҳисобга олиниши туфайли Криштиану Роналдунинг профессионал фаолиятидаги расмий голлари сони 982 тага етди;

  • 1000 та гол сари интилиш: Футбол тарихида мисли кўрилмаган 1000 талик довонни забт этиш учун форвардга энди атиги 18 та гол қолмоқда;

  • «Ан Наср» учун аҳамияти: Ҳар бир тўп клубнинг чемпионатдаги турнир мавқейини мустаҳкамлаш билан бирга, Саудия футболининг жаҳон миқёсидаги нуфузини юксалтиришга хизмат қилмоқда.

Криштиану Роналду майдонда нафақат жамоа ғалабаси, балки бутун жаҳон футболи солномасида янгиланмас рекорд ўрнатиш йўлида ишончли ҳаракат қилмоқда.

Криштиану РоналдуАн НасрСаудия Арабистони Про-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этдиКриштиану Роналду рекордлар сари: “Ан Наср” сафарда “Ал Файсали”ни мағлуб этди23 октябр 22:042026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи19 октябр 11:37Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)13 октябр 06:47«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?12 октябр 11:04Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиМатбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпди16 сентябр 19:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди