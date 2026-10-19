3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефиси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида бўлиб ўтаётган Пара Осиё ўйинларининг илк кунида Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари 3 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритди.
- Ҳусниддин Норбеков (F35 класси) ва Қудратилло Маъруфхўжаев (F37 класси) ядро улоқтиришда олтин медалларни қўлга киритиб, мусобақа рекордларини ўрнатишди.
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган Пара Осиё ўйинларининг илк куни Ўзбекистон миллий делегацияси учун ҳақиқий зафарли ва рекордларга бой тарзда кечмоқда.
Айниқса, пара енгил атлетика секторларида баҳс олиб борган ҳамюртларимиз мисли кўрилмаган маҳорат ва жисмоний устунлик намойиш этиб, бир йўла 3 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритишди ҳамда иккита йўналишда Пара Осиё ўйинларининг янги рекордларини ўрнатишди.
Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси ва янги рекордлар
Ўзбекистонлик пара атлетларнинг чиқишлари стадионга йиғилган мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди:
Ҳусниддин Норбековдан навбатдаги олтин (F35 класси): Паралимпия ва жаҳон чемпиони Ҳусниддин Норбеков эркаклар ўртасида ядро улоқтириш финалида снарядни 16,04 метр масофага юбориб, барча рақибларидан яққол устун келди ва чемпионликни расмийлаштирди;
Маҳлиё Акрамовадан мусобақа рекорди (F32 класси): Аёллар ўртасидаги клаб улоқтириш финалида қатнашган вакиламиз Маҳлиё Акрамова 24,08 метр натижа билан олтин медални қўлга киритди ва ушбу кўрсаткич билан Пара Осиё ўйинларининг янги рекордини ўрнатди;
Қудратилло Маъруфхўжаевнинг рекордли зарбаси (F37 класси): Ядро улоқтириш баҳсларида иштирок этган Қудратилло Маъруфхўжаев 16,66 метр натижа қайд этиб, шоҳсупанинг биринчи поғонасига кўтарилди ва мусобақа рекордини янгилади.
Кумуш медаллар: Шоҳсупада ўзбек дубли
Шунингдек, ҳамюртларимиз кумуш медаллар жамғармасини ҳам муҳим ютуқлар билан бойитди:
Толиббой Йўлдошевдан кумуш дубль (F37 класси): Қудратилло Маъруфхўжаев билан бир тоифада рақобатлашган Толиббой Йўлдошев ядрони 15,79 метр масофага улоқтириб, иккинчи ўринни эгаллади ва ушбу йўналишда шоҳсупанинг иккала юқори поғонаси ҳам Ўзбекистонга насиб этди;
Омадбек Ҳасановдан кумуш сакраш (Т47 класси): Эркаклар ўртасида узунликка сакраш финалида баҳс олиб борган Омадбек Ҳасанов 6,99 метр натижа кўрсатиб, делегациямиз ҳисобига навбатдаги қимматли кумуш медални тақдим этди.
Пара енгил атлетикачиларимиз томонидан старт кунидаёқ қўлга киритилган ушбу 5 та салмоқли медаль ва 2 та расмий рекорд Ўзбекистоннинг Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари умумжамоа медаллар жадвалида етакчилар сафига мустаҳкам ўрнашиб олишини таъминлади.
Изоҳлар 0
…