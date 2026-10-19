3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефиси

·28·Спорт
3 та олтин, 2 та кумуш ва 2 та рекорд: Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари бенефиси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида бўлиб ўтаётган Пара Осиё ўйинларининг илк кунида Ўзбекистон пара енгил атлетикачилари 3 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритди.
  • Ҳусниддин Норбеков (F35 класси) ва Қудратилло Маъруфхўжаев (F37 класси) ядро улоқтиришда олтин медалларни қўлга киритиб, мусобақа рекордларини ўрнатишди.

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган Пара Осиё ўйинларининг илк куни Ўзбекистон миллий делегацияси учун ҳақиқий зафарли ва рекордларга бой тарзда кечмоқда.

Айниқса, пара енгил атлетика секторларида баҳс олиб борган ҳамюртларимиз мисли кўрилмаган маҳорат ва жисмоний устунлик намойиш этиб, бир йўла 3 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритишди ҳамда иккита йўналишда Пара Осиё ўйинларининг янги рекордларини ўрнатишди.

Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси ва янги рекордлар

Ўзбекистонлик пара атлетларнинг чиқишлари стадионга йиғилган мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди:

  • Ҳусниддин Норбековдан навбатдаги олтин (F35 класси): Паралимпия ва жаҳон чемпиони Ҳусниддин Норбеков эркаклар ўртасида ядро улоқтириш финалида снарядни 16,04 метр масофага юбориб, барча рақибларидан яққол устун келди ва чемпионликни расмийлаштирди;

  • Маҳлиё Акрамовадан мусобақа рекорди (F32 класси): Аёллар ўртасидаги клаб улоқтириш финалида қатнашган вакиламиз Маҳлиё Акрамова 24,08 метр натижа билан олтин медални қўлга киритди ва ушбу кўрсаткич билан Пара Осиё ўйинларининг янги рекордини ўрнатди;

  • Қудратилло Маъруфхўжаевнинг рекордли зарбаси (F37 класси): Ядро улоқтириш баҳсларида иштирок этган Қудратилло Маъруфхўжаев 16,66 метр натижа қайд этиб, шоҳсупанинг биринчи поғонасига кўтарилди ва мусобақа рекордини янгилади.

Кумуш медаллар: Шоҳсупада ўзбек дубли

Шунингдек, ҳамюртларимиз кумуш медаллар жамғармасини ҳам муҳим ютуқлар билан бойитди:

  • Толиббой Йўлдошевдан кумуш дубль (F37 класси): Қудратилло Маъруфхўжаев билан бир тоифада рақобатлашган Толиббой Йўлдошев ядрони 15,79 метр масофага улоқтириб, иккинчи ўринни эгаллади ва ушбу йўналишда шоҳсупанинг иккала юқори поғонаси ҳам Ўзбекистонга насиб этди;

  • Омадбек Ҳасановдан кумуш сакраш (Т47 класси): Эркаклар ўртасида узунликка сакраш финалида баҳс олиб борган Омадбек Ҳасанов 6,99 метр натижа кўрсатиб, делегациямиз ҳисобига навбатдаги қимматли кумуш медални тақдим этди.

Пара енгил атлетикачиларимиз томонидан старт кунидаёқ қўлга киритилган ушбу 5 та салмоқли медаль ва 2 та расмий рекорд Ўзбекистоннинг Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари умумжамоа медаллар жадвалида етакчилар сафига мустаҳкам ўрнашиб олишини таъминлади.

Аичи-Нагоя Пара Осиё ўйинлариЎзбекистон миллий делегациясиХусниддин НорбековПара атлетика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади70 та медаль ва жаҳон рекорди: Ўзбекистон Осиё ўйинларини кучли бешликда якунлади4 октябр 21:25Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБугун 16:21Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальАичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальБугун 16:23Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфЛолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфБугун 16:18Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:592026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчи2026/2027 йилги мавсумнинг энг бой футболчилари эълон қилинди — Роналду мутлақ етакчиБугун 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия