Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Арина Танатмишева Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида байдаркада эшкак эшиш бўйича 500 метрлик яккалик дастурида кумуш медални қўлга киритди.
- Бу унинг ушбу мусобақадаги иккинчи медали бўлиб, бир кун аввал у аёллар ўртасидаги 500 метрга байдаркада тўртлик дастурида ҳам кумуш медални олган эди.
- Танатмишева 500 метр масофани 1 дақиқа 57,769 сонияда босиб ўтиб, Хитой вакили Ван Надан кейин иккинчи ўринни эгаллади.
Японияда ўтаётган Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг навбатдаги куни Ўзбекистон делегацияси учун яна бир медаль билан бошланди. Байдаркада эшкак эшиш бўйича баҳсларда Арина Танатмишева 500 метрлик яккалик дастурида финишга иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медалга сазовор бўлди.
Бу Танатмишеванинг Аичи-Нагоядаги иккинчи медали бўлди. У бир кун аввал аёллар ўртасидаги 500 метрга байдаркада тўртлик дастурида ҳам кумуш медаль олган эди. Ўзбекистонлик спортчи қисқа вақт ичида икки марта Осиё ўйинлари совриндорига айланди.
500 метрлик баҳсда Танатмишева иккинчи бўлди
Арина Танатмишева K1-500 метр дастурида муносиб натижа қайд этди. У 500 метр масофани 1 дақиқа 57,769 сонияда босиб ўтиб, финишда иккинчи натижани кўрсатди. Олтин медаль Хитой вакили Ван Наньга насиб этган бўлса, Қозоғистон спортчиси Стелла Суханова бронза медални қўлга киритди.
Шу тариқа, Танатмишева яккалик баҳсида ҳам ўзини кўрсата олди. Бу натижа унинг Аичи-Нагоядаги иштироки нақадар сермаҳсул кечаётганини яна бир бор кўрсатди.
Арина Танатмишева — Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг икки карра кумуш медалдори.
Икки кумуш медаль
Танатмишеванинг биринчи медали 25 сентябрь куни байдаркада эшкак эшиш бўйича аёллар ўртасидаги K4-500 метр дастурида қўлга киритилган.
Ўзбекистон тўртлиги таркибида Екатерина Шубина, Арина Танатмишева, Милана Душев-Янич ва Шаҳризода Мавлонова иштирок этган. Улар Хитой жамоасидан кейин иккинчи бўлиб финишга етиб келган.
Орадан кўп вақт ўтмай, Танатмишева шахсий дастурда ҳам медал учун курашди ва яна подиумга кўтарилди.
Бу натижа байдаркада эшкак эшиш Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоя-2026да муҳим медаль манбаларидан бирига айланаётганини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон делегациясининг медаллар ҳисоби
26 сентябр кунги баҳслар бошланиши арафасида Ўзбекистон делегацияси 31 та медалга эга эди: 7 та олтин, 15 та кумуш ва 9 та бронза.
Танатмишеванинг навбатдаги кумуш медали ҳисобни яна биттага оширди.
Шу тариқа, куннинг дастлабки натижаларидан бири сифатида Ўзбекистон делегацияси ҳисобида:
7 та олтин;
16 та кумуш;
9 та бронза
қайд этилди.
Жами — 32 та медаль.
Айни пайтда Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари олдида ҳали яна бир қатор медаль имкониятлари бор. Демак, 26 сентябрь куни миллий делегация учун медаллар ҳисоби яна ўзгариши мумкин.
Танатмишеванинг икки медали — муҳим сигнал
Осиё ўйинларида бир спортчининг ҳам жамоавий, ҳам шахсий дастурда совриндор бўлиши алоҳида аҳамиятга эга. Танатмишева аввал тўртлик таркибида, кейин эса яккалик баҳсида кумуш медални қўлга киритди.
Энг муҳими, бу икки натижа бир-бирини тўлдириб, ўзбек эшкак эшиш мактабининг Аичи-Нагоядаги салоҳиятини намоён қилмоқда.
Ўзбекистон делегацияси учун эса мусобақанинг ҳал қилувчи кунлари ҳали олдинда. Танатмишева бошлаб берган кумуш медаль 26 сентябрь куниги янги ғалабалар учун дастлабки қадам бўлиб қолиши мумкин.
Изоҳлар 0
…