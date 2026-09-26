Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди

·23·Спорт
Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Арина Танатмишева Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида байдаркада эшкак эшиш бўйича 500 метрлик яккалик дастурида кумуш медални қўлга киритди.
  • Бу унинг ушбу мусобақадаги иккинчи медали бўлиб, бир кун аввал у аёллар ўртасидаги 500 метрга байдаркада тўртлик дастурида ҳам кумуш медални олган эди.
  • Танатмишева 500 метр масофани 1 дақиқа 57,769 сонияда босиб ўтиб, Хитой вакили Ван Надан кейин иккинчи ўринни эгаллади.

Японияда ўтаётган Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг навбатдаги куни Ўзбекистон делегацияси учун яна бир медаль билан бошланди. Байдаркада эшкак эшиш бўйича баҳсларда Арина Танатмишева 500 метрлик яккалик дастурида финишга иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медалга сазовор бўлди.

Бу Танатмишеванинг Аичи-Нагоядаги иккинчи медали бўлди. У бир кун аввал аёллар ўртасидаги 500 метрга байдаркада тўртлик дастурида ҳам кумуш медаль олган эди. Ўзбекистонлик спортчи қисқа вақт ичида икки марта Осиё ўйинлари совриндорига айланди.

500 метрлик баҳсда Танатмишева иккинчи бўлди

Арина Танатмишева K1-500 метр дастурида муносиб натижа қайд этди. У 500 метр масофани 1 дақиқа 57,769 сонияда босиб ўтиб, финишда иккинчи натижани кўрсатди. Олтин медаль Хитой вакили Ван Наньга насиб этган бўлса, Қозоғистон спортчиси Стелла Суханова бронза медални қўлга киритди.

Шу тариқа, Танатмишева яккалик баҳсида ҳам ўзини кўрсата олди. Бу натижа унинг Аичи-Нагоядаги иштироки нақадар сермаҳсул кечаётганини яна бир бор кўрсатди.

Арина Танатмишева — Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг икки карра кумуш медалдори.

Икки кумуш медаль

Танатмишеванинг биринчи медали 25 сентябрь куни байдаркада эшкак эшиш бўйича аёллар ўртасидаги K4-500 метр дастурида қўлга киритилган.

Ўзбекистон тўртлиги таркибида Екатерина Шубина, Арина Танатмишева, Милана Душев-Янич ва Шаҳризода Мавлонова иштирок этган. Улар Хитой жамоасидан кейин иккинчи бўлиб финишга етиб келган.

Орадан кўп вақт ўтмай, Танатмишева шахсий дастурда ҳам медал учун курашди ва яна подиумга кўтарилди.

Бу натижа байдаркада эшкак эшиш Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоя-2026да муҳим медаль манбаларидан бирига айланаётганини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон делегациясининг медаллар ҳисоби

26 сентябр кунги баҳслар бошланиши арафасида Ўзбекистон делегацияси 31 та медалга эга эди: 7 та олтин, 15 та кумуш ва 9 та бронза.

Танатмишеванинг навбатдаги кумуш медали ҳисобни яна биттага оширди.

Шу тариқа, куннинг дастлабки натижаларидан бири сифатида Ўзбекистон делегацияси ҳисобида:

  • 7 та олтин;

  • 16 та кумуш;

  • 9 та бронза

қайд этилди.

Жами — 32 та медаль.

Айни пайтда Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари олдида ҳали яна бир қатор медаль имкониятлари бор. Демак, 26 сентябрь куни миллий делегация учун медаллар ҳисоби яна ўзгариши мумкин.

Танатмишеванинг икки медали — муҳим сигнал

Осиё ўйинларида бир спортчининг ҳам жамоавий, ҳам шахсий дастурда совриндор бўлиши алоҳида аҳамиятга эга. Танатмишева аввал тўртлик таркибида, кейин эса яккалик баҳсида кумуш медални қўлга киритди.

Энг муҳими, бу икки натижа бир-бирини тўлдириб, ўзбек эшкак эшиш мактабининг Аичи-Нагоядаги салоҳиятини намоён қилмоқда.

Ўзбекистон делегацияси учун эса мусобақанинг ҳал қилувчи кунлари ҳали олдинда. Танатмишева бошлаб берган кумуш медаль 26 сентябрь куниги янги ғалабалар учун дастлабки қадам бўлиб қолиши мумкин.

Арина ТанатмишеваАичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларибайдаркада эшкак эшишЎзбекистон делегацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳриёр Маҳкамов Аичи-Нагояда Ўзбекистонга олтин медаль олиб келдиШаҳриёр Маҳкамов Аичи-Нагояда Ўзбекистонга олтин медаль олиб келдиБугун 12:54Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилди24 сентябр 10:59Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Бугун 12:58Ҳилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритдиҲилола Собирова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди22 сентябр 15:23XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?