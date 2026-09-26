Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова жуфтлиги каноеда эшкак эшиш бўйича микст дастурида кумуш медални қўлга киритиб, Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги умумий медаллар сонини 34 тага етказди.
- Бу Ўзбекистон учун Аичи-Нагоя-2026dagi 17-кумуш медал бўлди.
- Ҳозирда Ўзбекистон делегацияси ҳисобида 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза медал мавжуд.
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасини яна бир соврин билан бойитди. Каноэда эшкак эшиш бўйича микст дастурида иштирок этган Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова жуфтлиги финишга иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медалга сазовор бўлди.
Бу натижа Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026даги умумий медаллар сонини 34 тага етказди.
Денисов ва Зокирова — микст дастурида кумуш медалдор
Каноэда эшкак эшиш бўйича микст дастурида Ўзбекистон шарафини Владлен Денисов ҳамда Нилуфар Зокирова ҳимоя қилди.
Ўзбекистонлик жуфтлик мусобақа давомида муносиб натижа қайд этиб, финиш чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтди.
Шу тариқа Денисов ва Зокирова Аичи-Нагоя Осиё ўйинларида кумуш медаль соҳиби бўлди.
Владлен Денисов + Нилуфар Зокирова — Аичи-Нагоя-2026 микст дастурининг кумуш медалдорлари.
Уларнинг натижаси Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медални тақдим этди ва умумий ҳисобни 34 тага чиқарди.
Ўзбекистон медаллари сони 34 тага етди
Денисов ва Зокированинг кумуш медали Ўзбекистон учун Аичи-Нагоя-2026даги 17-кумуш бўлди.
Айни пайтда делегация ҳисобида:
8 та олтин медаль;
17 та кумуш медаль;
9 та бронза медаль.
Жами — 34 та медаль.
Кумуш медаллар сонининг 17 тага етгани Ўзбекистон спортчиларининг мусобақада нафақат чемпионлик, балки совриндорлик учун ҳам изчил кураш олиб бораётганини кўрсатмоқда.
Аичи-Нагояда медаллар ҳисоби ўсишда давом этмоқда
Ўзбекистон делегацияси учун Осиё ўйинларининг навбатдаги куни бир нечта муҳим натижалар билан эсда қолмоқда.
Аввалроқ байдаркада эшкак эшиш бўйича Шаҳриёр Маҳкамов 500 метрлик яккалик дастурида финишга биринчи бўлиб етиб келиб, Ўзбекистонга олтин медаль тақдим этган эди.
Шунингдек, Арина Танатмишева 500 метрлик яккалик дастурида кумуш медални қўлга киритган. Бу спортчи учун Аичи-Нагоядаги иккинчи кумуш медаль бўлди.
Энди эса Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова жуфтлиги ҳам Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасига навбатдаги кумушни қўшди.
Олдинда яна медаллар учун кураш бор
Аичи-Нагоя шаҳри мезбонлик қилаётган Осиё ўйинлари ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон спортчилари учун янги стартлар ва совринлар учун курашлар олдинда.
34 та медаль — 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза — Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги жорий натижасини ифодалайди.
Аичи-Нагоядаги навбатдаги баҳслар эса бу рақамларни яна ўзгартириши мумкин.
Изоҳлар 0
…