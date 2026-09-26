Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?

·43·Спорт
Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова жуфтлиги каноеда эшкак эшиш бўйича микст дастурида кумуш медални қўлга киритиб, Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги умумий медаллар сонини 34 тага етказди.
  • Бу Ўзбекистон учун Аичи-Нагоя-2026dagi 17-кумуш медал бўлди.
  • Ҳозирда Ўзбекистон делегацияси ҳисобида 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза медал мавжуд.

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасини яна бир соврин билан бойитди. Каноэда эшкак эшиш бўйича микст дастурида иштирок этган Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова жуфтлиги финишга иккинчи бўлиб етиб келиб, кумуш медалга сазовор бўлди.

Бу натижа Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026даги умумий медаллар сонини 34 тага етказди.

Денисов ва Зокирова — микст дастурида кумуш медалдор

Каноэда эшкак эшиш бўйича микст дастурида Ўзбекистон шарафини Владлен Денисов ҳамда Нилуфар Зокирова ҳимоя қилди.

Ўзбекистонлик жуфтлик мусобақа давомида муносиб натижа қайд этиб, финиш чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтди.

Шу тариқа Денисов ва Зокирова Аичи-Нагоя Осиё ўйинларида кумуш медаль соҳиби бўлди.

Владлен Денисов + Нилуфар Зокирова — Аичи-Нагоя-2026 микст дастурининг кумуш медалдорлари.

Уларнинг натижаси Ўзбекистон делегациясига навбатдаги медални тақдим этди ва умумий ҳисобни 34 тага чиқарди.

Ўзбекистон медаллари сони 34 тага етди

Денисов ва Зокированинг кумуш медали Ўзбекистон учун Аичи-Нагоя-2026даги 17-кумуш бўлди.

Айни пайтда делегация ҳисобида:

  • 8 та олтин медаль;

  • 17 та кумуш медаль;

  • 9 та бронза медаль.

Жами — 34 та медаль.

Кумуш медаллар сонининг 17 тага етгани Ўзбекистон спортчиларининг мусобақада нафақат чемпионлик, балки совриндорлик учун ҳам изчил кураш олиб бораётганини кўрсатмоқда.

Аичи-Нагояда медаллар ҳисоби ўсишда давом этмоқда

Ўзбекистон делегацияси учун Осиё ўйинларининг навбатдаги куни бир нечта муҳим натижалар билан эсда қолмоқда.

Аввалроқ байдаркада эшкак эшиш бўйича Шаҳриёр Маҳкамов 500 метрлик яккалик дастурида финишга биринчи бўлиб етиб келиб, Ўзбекистонга олтин медаль тақдим этган эди.

Шунингдек, Арина Танатмишева 500 метрлик яккалик дастурида кумуш медални қўлга киритган. Бу спортчи учун Аичи-Нагоядаги иккинчи кумуш медаль бўлди.

Энди эса Владлен Денисов ва Нилуфар Зокирова жуфтлиги ҳам Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасига навбатдаги кумушни қўшди.

Олдинда яна медаллар учун кураш бор

Аичи-Нагоя шаҳри мезбонлик қилаётган Осиё ўйинлари ҳали давом этмоқда. Демак, Ўзбекистон спортчилари учун янги стартлар ва совринлар учун курашлар олдинда.

34 та медаль — 8 та олтин, 17 та кумуш ва 9 та бронза — Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги жорий натижасини ифодалайди.

Аичи-Нагоядаги навбатдаги баҳслар эса бу рақамларни яна ўзгартириши мумкин.

Аичи-Нагоя-2026Владлен ДенисовНилуфар ЗокироваОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик спортчи Осиё ўйинларида иккинчи кумушини олдиЎзбекистонлик спортчи Осиё ўйинларида иккинчи кумушини олдиКеча 11:12Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:36Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драма24 сентябр 17:27Аичи-Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир кумуш медални қўлга киритдиАичи-Нагояда Ўзбекистон делегацияси яна бир кумуш медални қўлга киритдиКеча 11:15Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлариЎзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари24 сентябр 23:10Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?