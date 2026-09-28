Анвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди

·0·Спорт
Анвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди

Ўзбекистон енгил атлетикаси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида навбатдаги медалга эга бўлди. Узунликка сакраш дастурида иштирок этган Анвар Анваров 8,06 метр натижа қайд этиб, совриндорлар сафидан жой олди.

Юртдошимизнинг энг яхши уриниши унга мусобақанинг бронза медалини тақдим этди.

Анваровнинг энг яхши уриниши — 8,06 метр

Узунликка сакраш баҳсларида Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Анвар Анваров ўз имкониятларини намойиш қилди.

Спортчимиз мусобақадаги энг яхши натижасини 8,06 метрга етказди. Ушбу кўрсаткич якуний натижаларга кўра бронза медалини қўлга киритиш учун етарли бўлди.

Шу тариқа, Анвар Анваров Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегациясига яна бир медални тақдим этди.

Ўзбекистон делегацияси медаллар хазинаси бойимоқда

Анваровнинг бронзаси мамлакатимиз вакилларининг енгил атлетикадаги навбатдаги соврини бўлди.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари турли спорт турларида медаллар учун курашни давом эттирмоқда. Енгил атлетикада ҳам юртдошларимиздан юқори натижалар кутилмоқда.

Анвар Анваровнинг бронза медали эса ушбу йўналишдаги навбатдаги қувончли хабар сифатида қайд этилди.

Анвар Анваров ҳақида

Анвар Анваров Ўзбекистон миллий жамоаси сафида енгил атлетиканинг узунликка сакраш дастурида иштирок этади.

Аичи-Нагоя-2026 унинг Осиё ўйинларидаги муҳим стартларидан бири бўлди. Спортчимиз 8,06 метрлик натижаси билан кучли учликдан жой олиб, Ўзбекистон делегацияси учун бронза медалини қўлга киритди.

Аичи-Нагоя-2026

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари Япониянинг Аичи префектураси ва Нагоя шаҳрида ўтказилмоқда.

Қитъанинг энг йирик спорт мусобақаларидан бири бўлган ушбу Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳам кенг таркибда иштирок этмоқда.

Анваровнинг узунликка сакрашдаги 8,06 метрлик натижаси эса Ўзбекистон енгил атлетикаси учун яна бир совринли натижа бўлди.

Бир сакраш — бир медаль. Анвар Анваров Аичи-Нагояда Ўзбекистон байроғини яна бир бор шоҳсупага олиб чиқди.

Анвар АнваровАичи-Нагоя 2026 Осиё ўйинлариУзунликка сакрашЎзбекистон спортчлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдондаАнвар Анваров жаҳоннинг энг кучли сакровчилари билан бир майдонда11 сентябр 11:08Анвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритдиАнвар Анваров Будапештдаги турнирда кумуш медални қўлга киритди15 июл 23:43Тўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушдиТўртинчи кун драмаси ва 4 та янги бронза: Ўзбекистон Осиё ўйинларида 14-ўринга тушди23 сентябр 19:37Анвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритдиАнвар Анваров Швейцариядаги халқаро турнирда олтин медални қўлга киритди16 июн 00:52Анвар Анваров Шанхайда бронза медалини қўлга киритдиАнвар Анваров Шанхайда бронза медалини қўлга киритди16 май 18:22Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Бугун 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди