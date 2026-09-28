Анвар Анваров Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди
Ўзбекистон енгил атлетикаси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида навбатдаги медалга эга бўлди. Узунликка сакраш дастурида иштирок этган Анвар Анваров 8,06 метр натижа қайд этиб, совриндорлар сафидан жой олди.
Юртдошимизнинг энг яхши уриниши унга мусобақанинг бронза медалини тақдим этди.
Анваровнинг энг яхши уриниши — 8,06 метр
Узунликка сакраш баҳсларида Ўзбекистон миллий жамоаси аъзоси Анвар Анваров ўз имкониятларини намойиш қилди.
Спортчимиз мусобақадаги энг яхши натижасини 8,06 метрга етказди. Ушбу кўрсаткич якуний натижаларга кўра бронза медалини қўлга киритиш учун етарли бўлди.
Шу тариқа, Анвар Анваров Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегациясига яна бир медални тақдим этди.
Ўзбекистон делегацияси медаллар хазинаси бойимоқда
Анваровнинг бронзаси мамлакатимиз вакилларининг енгил атлетикадаги навбатдаги соврини бўлди.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари турли спорт турларида медаллар учун курашни давом эттирмоқда. Енгил атлетикада ҳам юртдошларимиздан юқори натижалар кутилмоқда.
Анвар Анваровнинг бронза медали эса ушбу йўналишдаги навбатдаги қувончли хабар сифатида қайд этилди.
Анвар Анваров ҳақида
Анвар Анваров Ўзбекистон миллий жамоаси сафида енгил атлетиканинг узунликка сакраш дастурида иштирок этади.
Аичи-Нагоя-2026 унинг Осиё ўйинларидаги муҳим стартларидан бири бўлди. Спортчимиз 8,06 метрлик натижаси билан кучли учликдан жой олиб, Ўзбекистон делегацияси учун бронза медалини қўлга киритди.
Аичи-Нагоя-2026
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари Япониянинг Аичи префектураси ва Нагоя шаҳрида ўтказилмоқда.
Қитъанинг энг йирик спорт мусобақаларидан бири бўлган ушбу Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳам кенг таркибда иштирок этмоқда.
Анваровнинг узунликка сакрашдаги 8,06 метрлик натижаси эса Ўзбекистон енгил атлетикаси учун яна бир совринли натижа бўлди.
Бир сакраш — бир медаль. Анвар Анваров Аичи-Нагояда Ўзбекистон байроғини яна бир бор шоҳсупага олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…