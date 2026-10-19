Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлди

·58·Спорт
Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бобур Тоштемиров Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилаётган Пара Осиё ўйинларида пара велотрек бўйича 3 км масофага якка таъқиб пойгасида 3:41.263 сониялик натижа билан олтин медални қўлга киритди.
  • Бу кўрсаткич Пара Осиё ўйинлари тарихидаги янги рекорд бўлди.
  • Тоштемировнинг ғалабаси Ўзбекистон спорти тарихида пара велоспорт бўйича қўлга киритилган илк олтин медал ҳамда ушбу мусобақадаги Ўзбекистон делегациясининг илк медали ҳисобланади.

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида расман старт олган Пара Осиё ўйинларининг илк кунидаёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳисобига тарихий натижа ёзиб қўйилди.

Пара велотрек бўйича эркаклар ўртасида ўтказилган 3 км масофага якка таъқиб пойгасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Бобур Тоштемиров барча рақибларидан устун келиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади ва олтин медалга сазовор бўлди.

Финалдаги шиддатли пойга ва янги рекорд

Ҳал қилувчи баҳс муросасиз ва юқори тезлик остида кечди:

  • Кореялик рақиб устидан ғалаба: Финал беллашувида ҳамюртимиз Жанубий Корея вакилига қарши трекка чиқиб, масофанинг илк айланмалариданоқ ташаббусни ўз қўлига олди;

  • 3:41.263 сониялик марра: Тоштемиров 3 километрлик масофани 3 дақиқа 41,263 сонияда босиб ўтиб, рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • Пара Осиё ўйинлари рекорди: Кўрсатилган ушбу ҳайратланарли вақт Пара Осиё ўйинлари тарихидаги янги расмий рекорд сифатида мусобақа солномасига муҳрланди.

Ўзбек пара велоспортида янги саҳифа

Бобур Тоштемировнинг мазкур ғалабаси бир йўла иккита тарихий аҳамиятга эга бўлди:

  • Пара велоспортдаги илк олтин: Бу Ўзбекистон спорти тарихида Пара Осиё ўйинларининг пара велоспорт (велотрек) баҳсларида қўлга киритилган энг биринчи олтин медаль бўлди;

  • Делегациямизнинг илк медали: Айнан Тоштемиров Аичи-Нагоядаги мусобақада Ўзбекистон спорт делегацияси ғазнасига дастлабки медални — ҳамда дарҳол энг олий сифатли олтинни тақдим этди.

Велотрек майдонидаги ушбу кучли старт Пара Осиё ўйинларида иштирок этаётган бошқа ўзбекистонлик спортчилар учун ҳам юксак мотивация ва ишонч бағишламоқда.

Бобур ТоштемировПара Осиё ўйинлариАичи-НагояПара велотрек
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальАичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальБугун 16:23Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфЛолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумфБугун 16:18Жанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқдиЖанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқди3 октябр 17:42Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд29 сентябр 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия