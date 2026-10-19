Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бобур Тоштемиров Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида ўтказилаётган Пара Осиё ўйинларида пара велотрек бўйича 3 км масофага якка таъқиб пойгасида 3:41.263 сониялик натижа билан олтин медални қўлга киритди.
- Бу кўрсаткич Пара Осиё ўйинлари тарихидаги янги рекорд бўлди.
- Тоштемировнинг ғалабаси Ўзбекистон спорти тарихида пара велоспорт бўйича қўлга киритилган илк олтин медал ҳамда ушбу мусобақадаги Ўзбекистон делегациясининг илк медали ҳисобланади.
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида расман старт олган Пара Осиё ўйинларининг илк кунидаёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳисобига тарихий натижа ёзиб қўйилди.
Пара велотрек бўйича эркаклар ўртасида ўтказилган 3 км масофага якка таъқиб пойгасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган Бобур Тоштемиров барча рақибларидан устун келиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади ва олтин медалга сазовор бўлди.
Финалдаги шиддатли пойга ва янги рекорд
Ҳал қилувчи баҳс муросасиз ва юқори тезлик остида кечди:
Кореялик рақиб устидан ғалаба: Финал беллашувида ҳамюртимиз Жанубий Корея вакилига қарши трекка чиқиб, масофанинг илк айланмалариданоқ ташаббусни ўз қўлига олди;
3:41.263 сониялик марра: Тоштемиров 3 километрлик масофани 3 дақиқа 41,263 сонияда босиб ўтиб, рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
Пара Осиё ўйинлари рекорди: Кўрсатилган ушбу ҳайратланарли вақт Пара Осиё ўйинлари тарихидаги янги расмий рекорд сифатида мусобақа солномасига муҳрланди.
Ўзбек пара велоспортида янги саҳифа
Бобур Тоштемировнинг мазкур ғалабаси бир йўла иккита тарихий аҳамиятга эга бўлди:
Пара велоспортдаги илк олтин: Бу Ўзбекистон спорти тарихида Пара Осиё ўйинларининг пара велоспорт (велотрек) баҳсларида қўлга киритилган энг биринчи олтин медаль бўлди;
Делегациямизнинг илк медали: Айнан Тоштемиров Аичи-Нагоядаги мусобақада Ўзбекистон спорт делегацияси ғазнасига дастлабки медални — ҳамда дарҳол энг олий сифатли олтинни тақдим этди.
Велотрек майдонидаги ушбу кучли старт Пара Осиё ўйинларида иштирок этаётган бошқа ўзбекистонлик спортчилар учун ҳам юксак мотивация ва ишонч бағишламоқда.
Изоҳлар 0
…