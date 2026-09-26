Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари

·37·Спорт
Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари доирасида Ўзбекистон делегацияси Халқаро Олимпия қўмитаси Президенти Кирсти Ковентри билан учрашиб, халқаро спорт ҳамжамияти билан ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
  • Ушбу йирик спорт форуми Ўзбекистон учун спорт дипломатияси бўйича муҳим мулоқотлар майдонига айланди, унда 396 нафар спортчи 42 та спорт турида иштирок этмоқда.

Японияда давом этаётган Аичи-Нагоя-2026 ёзги Осиё ўйинлари нафақат спортчиларнинг медаллар учун кураши, балки халқаро спорт ҳамжамияти вакиллари ўртасида муҳим мулоқотлар майдонига ҳам айланмоқда. Ўзбекистон делегацияси вакиллари ҳам ушбу йирик спорт форуми доирасида қатор нуфузли учрашувларда иштирок этди.

Аичи префектураси ва Нагоя шаҳри мезбонлик қилаётган XX ёзги Осиё ўйинлари 19 сентябрдан 5 октябрга қадар давом этади. Ўзбекистон мазкур мусобақада ўз тарихидаги энг катта таркиб билан иштирок этмоқда — мамлакат шарафини 42 та спорт турида 396 нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.

Мусобақалар билан бир қаторда Ўзбекистоннинг халқаро спорт ташкилотлари билан ҳамкорлигини мустаҳкамлашга қаратилган учрашувлар ҳам давом этмоқда.

Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари

Кирсти Ковентри билан учрашув ўтказилди

Аичи-Нагоя-2026 доирасида Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Отабек Умаров ҳамда World Aquatics Ижроия қўмитаси бюроси аъзоси, Ўзбекистон Миллий Паралимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Шаҳноза Мирзиёева Халқаро Олимпия қўмитаси Президенти Кирсти Ковентри билан учрашди.

Мулоқот давомида халқаро спорт ҳамжамияти доирасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш, Олимпия ҳаракатини қўллаб-қувватлаш ва спортчилар учун муносиб шароитларни таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.

Кирсти Ковентри Аичи-Нагоя-2026 мусобақалари бошланиши арафасида ҳам Япониядаги спорт инфратузилмаси ва спортчилар учун яратилган шароитлар билан танишган. ХОҚ раҳбари Нагоядаги спортчилар жойлаштирилган объектларни ижобий баҳолаган эди.

Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари

Ўзбекистон учун муҳим халқаро мулоқот майдони

Аичи-Нагоя-2026 нафақат қитъанинг энг йирик спорт мусобақаларидан бири, балки Осиё ва жаҳон спорт ташкилотлари раҳбарлари иштирокидаги муҳим мулоқотлар майдони сифатида ҳам аҳамият касб этмоқда.

Хусусан, Осиё Олимпия кенгаши раҳбарияти ва Халқаро Олимпия қўмитаси вакилларининг мусобақа жараёнларида иштирок этиши спорт соҳасидаги халқаро ҳамкорлик кун тартибининг долзарблигини кўрсатмоқда. ООК маълумотига кўра, ХОҚ Президенти Кирсти Ковентри ва ООК Президенти Шайх Жоан бин Ҳамад Ол Соний Аичи-Нагоя-2026 доирасида спортчилар билан учрашиш ва улар жойлашган объектларни кўздан кечириш учун Нагояга ташриф буюрган.

Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон вакилларининг халқаро спорт ташкилотлари раҳбарлари билан мулоқотлари мамлакатнинг спорт дипломатияси учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Асосий эътибор — спортчилар учун муносиб шароитлар, Олимпия ҳаракатини қўллаб-қувватлаш ва халқаро ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга қаратилди.

Йирик мусобақаларни юқори савияда ташкил этиш масаласи

Учрашувларда яна бир муҳим йўналиш — халқаро мусобақаларни юқори савияда ташкил этиш масаласи бўлди.

Замонавий спортда мусобақанинг натижаси фақат майдон ёки ареналардаги кўрсаткичлар билан белгиланмайди. Спортчиларнинг яшаши, тайёргарлиги, тиббий ва логистик таъминоти, мусобақа инфратузилмаси ҳам юқори талабларга жавоб бериши керак.

Аичи-Нагоя-2026нинг ўзи ҳам бундай масалаларга катта эътибор қаратилаётганини кўрсатмоқда. Мусобақада 45 та миллий олимпия қўмитаси вакиллари иштирок этаётган бўлиб, спортчилар Нагоя ва Аичи префектурасидаги меҳмонхоналар, вақтинчалик турар жойлар ҳамда круиз лайнерида жойлаштирилган.

Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари

Ўзбекистон спорт дипломатиясида янги мулоқотлар

Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёеванинг халқаро спорт ташкилотлари раҳбарлари билан учрашувлари Ўзбекистоннинг Олимпия ва жаҳон спорт ҳаракатидаги ҳамкорлик алоқаларини янада ривожлантиришга қаратилган.

Бундай мулоқотларда спортчилар манфаатларини ҳимоя қилиш, халқаро мусобақаларни ташкил этиш тажрибасини ўрганиш, спорт инфратузилмасини ривожлантириш ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш каби йўналишлар муҳим ўрин тутади.

Айни пайтда Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026да катта таркиб билан иштирок этмоқда. Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, мамлакат спортчилари 42 та спорт турида медаллар учун баҳс олиб бормоқда.

Шу тариқа, Япониядаги Осиё ўйинлари Ўзбекистон спортчилари учун медаллар сари кураш майдони бўлиш билан бирга, мамлакатнинг халқаро спорт ҳамжамияти билан алоқаларини янада мустаҳкамлаш учун ҳам муҳим платформага айланмоқда.

Аичи-Нагоядаги учрашувлардан асосий мақсад эса бир нуқтада жамланади: Ўзбекистон спортини халқаро майдонда янада ривожлантириш, спортчилар учун муносиб шароитларни таъминлаш ва йирик мусобақаларни юқори савияда ўтказиш.

Аичи-Нагоя-2026Осиё Олимпия кенгашиКирсти КовентриЎзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиОсиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлди24 сентябр 17:31Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Бугун 12:58Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлариЎзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари24 сентябр 23:10Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди