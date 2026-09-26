Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари доирасида Ўзбекистон делегацияси Халқаро Олимпия қўмитаси Президенти Кирсти Ковентри билан учрашиб, халқаро спорт ҳамжамияти билан ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
- Ушбу йирик спорт форуми Ўзбекистон учун спорт дипломатияси бўйича муҳим мулоқотлар майдонига айланди, унда 396 нафар спортчи 42 та спорт турида иштирок этмоқда.
Японияда давом этаётган Аичи-Нагоя-2026 ёзги Осиё ўйинлари нафақат спортчиларнинг медаллар учун кураши, балки халқаро спорт ҳамжамияти вакиллари ўртасида муҳим мулоқотлар майдонига ҳам айланмоқда. Ўзбекистон делегацияси вакиллари ҳам ушбу йирик спорт форуми доирасида қатор нуфузли учрашувларда иштирок этди.
Аичи префектураси ва Нагоя шаҳри мезбонлик қилаётган XX ёзги Осиё ўйинлари 19 сентябрдан 5 октябрга қадар давом этади. Ўзбекистон мазкур мусобақада ўз тарихидаги энг катта таркиб билан иштирок этмоқда — мамлакат шарафини 42 та спорт турида 396 нафар спортчи ҳимоя қилмоқда.
Мусобақалар билан бир қаторда Ўзбекистоннинг халқаро спорт ташкилотлари билан ҳамкорлигини мустаҳкамлашга қаратилган учрашувлар ҳам давом этмоқда.
Кирсти Ковентри билан учрашув ўтказилди
Аичи-Нагоя-2026 доирасида Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти, Ўзбекистон Миллий Олимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Отабек Умаров ҳамда World Aquatics Ижроия қўмитаси бюроси аъзоси, Ўзбекистон Миллий Паралимпия қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Шаҳноза Мирзиёева Халқаро Олимпия қўмитаси Президенти Кирсти Ковентри билан учрашди.
Мулоқот давомида халқаро спорт ҳамжамияти доирасидаги ҳамкорликни янада ривожлантириш, Олимпия ҳаракатини қўллаб-қувватлаш ва спортчилар учун муносиб шароитларни таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Кирсти Ковентри Аичи-Нагоя-2026 мусобақалари бошланиши арафасида ҳам Япониядаги спорт инфратузилмаси ва спортчилар учун яратилган шароитлар билан танишган. ХОҚ раҳбари Нагоядаги спортчилар жойлаштирилган объектларни ижобий баҳолаган эди.
Ўзбекистон учун муҳим халқаро мулоқот майдони
Аичи-Нагоя-2026 нафақат қитъанинг энг йирик спорт мусобақаларидан бири, балки Осиё ва жаҳон спорт ташкилотлари раҳбарлари иштирокидаги муҳим мулоқотлар майдони сифатида ҳам аҳамият касб этмоқда.
Хусусан, Осиё Олимпия кенгаши раҳбарияти ва Халқаро Олимпия қўмитаси вакилларининг мусобақа жараёнларида иштирок этиши спорт соҳасидаги халқаро ҳамкорлик кун тартибининг долзарблигини кўрсатмоқда. ООК маълумотига кўра, ХОҚ Президенти Кирсти Ковентри ва ООК Президенти Шайх Жоан бин Ҳамад Ол Соний Аичи-Нагоя-2026 доирасида спортчилар билан учрашиш ва улар жойлашган объектларни кўздан кечириш учун Нагояга ташриф буюрган.
Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон вакилларининг халқаро спорт ташкилотлари раҳбарлари билан мулоқотлари мамлакатнинг спорт дипломатияси учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Асосий эътибор — спортчилар учун муносиб шароитлар, Олимпия ҳаракатини қўллаб-қувватлаш ва халқаро ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқишга қаратилди.
Йирик мусобақаларни юқори савияда ташкил этиш масаласи
Учрашувларда яна бир муҳим йўналиш — халқаро мусобақаларни юқори савияда ташкил этиш масаласи бўлди.
Замонавий спортда мусобақанинг натижаси фақат майдон ёки ареналардаги кўрсаткичлар билан белгиланмайди. Спортчиларнинг яшаши, тайёргарлиги, тиббий ва логистик таъминоти, мусобақа инфратузилмаси ҳам юқори талабларга жавоб бериши керак.
Аичи-Нагоя-2026нинг ўзи ҳам бундай масалаларга катта эътибор қаратилаётганини кўрсатмоқда. Мусобақада 45 та миллий олимпия қўмитаси вакиллари иштирок этаётган бўлиб, спортчилар Нагоя ва Аичи префектурасидаги меҳмонхоналар, вақтинчалик турар жойлар ҳамда круиз лайнерида жойлаштирилган.
Ўзбекистон спорт дипломатиясида янги мулоқотлар
Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёеванинг халқаро спорт ташкилотлари раҳбарлари билан учрашувлари Ўзбекистоннинг Олимпия ва жаҳон спорт ҳаракатидаги ҳамкорлик алоқаларини янада ривожлантиришга қаратилган.
Бундай мулоқотларда спортчилар манфаатларини ҳимоя қилиш, халқаро мусобақаларни ташкил этиш тажрибасини ўрганиш, спорт инфратузилмасини ривожлантириш ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш каби йўналишлар муҳим ўрин тутади.
Айни пайтда Ўзбекистон делегацияси Аичи-Нагоя-2026да катта таркиб билан иштирок этмоқда. Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, мамлакат спортчилари 42 та спорт турида медаллар учун баҳс олиб бормоқда.
Шу тариқа, Япониядаги Осиё ўйинлари Ўзбекистон спортчилари учун медаллар сари кураш майдони бўлиш билан бирга, мамлакатнинг халқаро спорт ҳамжамияти билан алоқаларини янада мустаҳкамлаш учун ҳам муҳим платформага айланмоқда.
Аичи-Нагоядаги учрашувлардан асосий мақсад эса бир нуқтада жамланади: Ўзбекистон спортини халқаро майдонда янада ривожлантириш, спортчилар учун муносиб шароитларни таъминлаш ва йирик мусобақаларни юқори савияда ўтказиш.
Изоҳлар 0
…